CASCADES APPUIE PLUS DE 38 ORGANISMES DANS DIVERSES RÉGIONS DU QUÉBEC POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

KINGSEY FALLS, QC, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Cascades est heureuse de contribuer aux efforts de plus de 38 organismes communautaires qui viennent en aide aux personnes dans le besoin dans différentes régions du Québec, entre autres par l'entremise de dons pour la confection de paniers de Noël.

Depuis ses débuts, Cascades contribue à titre de citoyenne corporative responsable au développement économique et social des collectivités où elle exerce des activités. C'est pourquoi l'entreprise a fait don de plus de 34 000 boites auprès de 20 organismes œuvrant principalement dans le dépannage alimentaire, afin de les soutenir dans leur distribution de denrées.

Engagée dans toutes les communautés où elle est implantée, Cascades a également remis plus de 642 caisses de 48 rouleaux de papier hygiénique et 171 caisses de 24 rouleaux d'essuie-tout à 18 organismes.

« Chez Cascades, nous jugeons qu'il est fondamental d'appuyer les organismes locaux qui font un travail colossal pour venir en aide à celles et ceux qui présentent certaines difficultés. Nous espérons que ces dons pourront apporter un peu de réconfort à des personnes dans le besoin, notamment lors de la période des Fêtes », souligne Mario Plourde, président et chef de la direction de Cascades.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 75 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

