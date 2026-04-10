KINGSEY FALLS, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) publiera ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026 avant l'ouverture du marché le jeudi 7 mai 2026 et tiendra une conférence téléphonique à 9 h HNE pour discuter des résultats. Il est possible de l'écouter par téléphone ou via le site Internet de la Société :

Heure : 9 h HNE Numéro à composer : +1 (800) 990-4777 / +1 (289) 819-1299 (international) Webdiffusion (direct ou différé) : www.cascades.com, section « Investisseurs », ou

https://app.webinar.net/L9lpjAPyqAX Rediffusion : +1 (888) 660-6345 / +1 (289) 819-1450 (international)

Code d'accès 49689 # (jusqu'au 7 juin 2026)

La Société met à jour ses perspectives pour le premier trimestre 2026 afin de refléter une combinaison de facteurs externes et opérationnels survenus au cours du trimestre. Des perturbations météorologiques aux États-Unis et une volatilité accrue des coûts de transport et des surcharges liées au carburant ont entraîné une hausse des coûts d'exploitation, tandis que des événements géopolitiques récents ont eu un effet défavorable sur la confiance et les dépenses des consommateurs, ce qui s'est traduit par des volumes d'emballage plus faibles. La performance a également été affectée par des inefficiences opérationnelles au cours de la seconde moitié du trimestre.

Par conséquent, la Société s'attend à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté consolidé (BAIIA (A)1) du premier trimestre 2026 se situe dans une fourchette de 115 M$ à 120 M$, en baisse par rapport à la fourchette précédemment communiquée de 130 M$ à 142 M$. Les perspectives révisées reflètent principalement des résultats inférieurs pour le secteur de l'emballage ainsi que des résultats du secteur des papiers tissu légèrement en-deçà de la fourchette précédemment communiquée. Ces perspectives révisées sont fondées sur l'information dont disposait la Société à la date de publication du présent communiqué et pourraient évoluer une fois la préparation des états financiers intermédiaires du premier trimestre 2026 terminée.

La Société demeure pleinement engagée envers son objectif à plus long terme de générer 100 M$ d'améliorations de la rentabilité d'ici la fin de 2026, grâce à des initiatives continues de réduction des coûts ainsi qu'à des gains d'efficacité en matière de logistique et de productivité. La Société met également en œuvre les hausses de prix annoncées dans les segments des produits d'emballage de carton-caisse et de carton plat recyclé non couché. De plus, des hausses de prix ont été annoncées pour certaines catégories de produits du secteur des papiers tissu, et des stratégies commerciales additionnelles sont actuellement à l'étude afin d'atténuer les vents contraires externes. Par ailleurs, la Société est en bonne voie de réaliser un montant additionnel de 100 M$ provenant de la vente d'actifs non essentiels et redondants en 2026, et réitère ses perspectives et sa stratégie à plus long terme, y compris l'atteinte de son objectif de levier financier de 2,5x à 3,0x d'ici la fin de l'exercice 2026.



(1) Veuillez vous reporter à l'information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières figurant aux pages 53 à 59 de notre rapport annuel 2025, rapport de gestion, lequel est disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés faits dans le présent communiqué de presse constituent, au sens des lois sur les valeurs mobilières, des énoncés prospectifs fondés sur les prévisions actuelles. Ces énoncés sont généralement, mais pas toujours, indiqués par des termes tels que « perspective », « croire », « potentiel », « viser », « prévoir », « peut », « probable », « anticiper », « s'attendre », « planifier », « avoir l'intention de », « estimer », ou par des termes ou expressions similaires ou comparables. De plus, les énoncés qui renvoient à des attentes, à des projections ou à toute autre description d'événements ou de circonstances futurs peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés portant sur les perspectives révisées des résultats consolidés de la Société pour le premier trimestre de 2026.

L'exactitude de ces énoncés dépend d'un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux prévus, ce qui inclut, sans pour autant s'y limiter, la conjoncture économique en général, les baisses de la demande pour les produits de la Société, le coût et la disponibilité des matières premières, les fluctuations de la valeur relative de certaines devises, les variations des prix de vente, ainsi que tout changement défavorable dans la conjoncture générale du marché et de l'industrie.

Cette information repose sur les meilleures estimations actuellement disponibles pour la Société. Pour une discussion des incertitudes, des risques et des hypothèses associés à ces énoncés, veuillez-vous reporter à la section « Facteurs de risque » du plus récent rapport annuel de la Société disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Internet de la Société à www.cascades.com.

À moins d'y être tenue par les lois sur les valeurs mobilières applicables, Cascades n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable Cascades, 819-363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA , Directrice, relations avec les investisseurs Cascades, 514-282 2697, [email protected]