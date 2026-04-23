KINGSEY FALLS, QC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) annonce que son assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le vendredi 8 mai 2026, à 11 h HAE. L'événement se déroulera sous forme virtuelle et les personnes souhaitant y assister sont invitées à joindre la plateforme de diffusion en ligne 15 minutes avant l'heure prévue de l'événement.

Quoi? Assemblée générale annuelle des actionnaires 2026 de Cascades



Quand? Le vendredi 8 mai 2026, à 11 h HAE



Où? https://meetings.lumiconnect.com/400-325-166-636

Les journalistes qui voudraient procéder à des entrevues individuelles à la suite de l'assemblée sont invités à communiquer avec Hugo D'Amours, vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, dont les coordonnées se trouvent ci-dessous.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected] ; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282‑2697, [email protected]