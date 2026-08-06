Cascades annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2026

KINGSEY FALLS, QC, le 6 août 2026 /CNW/ -- Cascades inc. (TSX : CAS) annonce ses résultats financiers non audités pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2026.

Faits saillants du T2 2026

Ventes de 1 219 M$ (comparativement à 1 125 M$ au T1 2026 et à 1 187 M$ au T2 2025);

Bénéfice d'exploitation de 58 M$ (comparativement à 81 M$ au T1 2026 et à 36 M$ au T2 2025);

Bénéfice net par action ordinaire de 0,21 $ (comparativement à un bénéfice net par action ordinaire de 0,38 $ au T1 2026 et à une perte nette par action ordinaire de (0,03) $ au T2 2025);

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A)) 1 de 140 M$ (comparativement à 118 M$ au T1 2026 et à 137 M$ au T2 2025);

de 140 M$ (comparativement à 118 M$ au T1 2026 et à 137 M$ au T2 2025); Bénéfice net ajusté par action ordinaire 1 de 0,24 $ (comparativement à 0,07 $ au T1 2026 et à 0,19 $ au T2 2025);

de 0,24 $ (comparativement à 0,07 $ au T1 2026 et à 0,19 $ au T2 2025); Dette nette 1 de 1 879 M$ au 30 juin 2026 (comparativement à 1 901 M$ au 31 mars 2026). Ratio de la dette nette sur BAIIA (A) 1 est resté stable à 3,3 x;

de 1 879 M$ au 30 juin 2026 (comparativement à 1 901 M$ au 31 mars 2026). Ratio de la dette nette sur BAIIA (A) est resté stable à 3,3 x; Le total des investissements en capital a été de 40 M$ au T2 2026, comparativement à 28 M$ au T1 2026 et à 44 M$ au T2 2025. En 2026, les investissements prévus avant produits de cessions de la Société se situeront entre 150 M$ et 175 M$.

La Société a généré 5 M$ provenant de cessions d'actifs au cours du deuxième trimestre, portant le total des produits à 154 M$ pour la période 2025-2026. L'objectif de la Société de générer des liquidités de 230 M$ progresse bien et devrait désormais être atteint au début de 2027.

Hugues Simon, président et chef de la direction, a commenté : « Les résultats du deuxième trimestre ont dépassé les attentes grâce d'une part à une solide performance et, d'autre part à une demande accrue dans le secteur des produits d'emballage, reflétant des niveaux de production soutenus dans notre réseau d'usines de fabrication, des progrès significatifs dans l'intégration de nouveaux clients ainsi qu'un environnement économique plus favorable qu'anticipé. Les volumes de vente du secteur des produits d'emballage ont été plus élevés que ce que nous avions anticipé, contribuant à une rentabilité accrue au cours du trimestre. Dans le secteur des papiers tissu, les résultats se sont situés légèrement au-dessus de la fourchette prévue. Cette performance est le résultat de l'amélioration de la productivité et des volumes de vente ainsi que des retombées positives des initiatives continues de réduction des coûts. Les améliorations réalisées, au cours des derniers trimestres, se traduisent par une efficacité accrue et une structure de coûts plus robuste dans l'ensemble des activités de la Société. Globalement, le ratio d'endettement est demeuré stable au cours du trimestre, tandis que l'endettement net a diminué légèrement malgré les mouvements défavorables du taux de change. »

Discutant des perspectives à court terme, M. Simon a commenté : « Le 20 juillet 2026, l'administration américaine a annoncé de nouveaux droits de douane sur plusieurs produits importés aux États-Unis et nous procédons présentement à une évaluation de leur incidence potentielle sur nos activités. Selon les informations actuellement disponibles, certains produits de papier tissu et d'emballage, exportés vers les États-Unis, pourraient être assujettis aux droits de douane de 50 % annoncés.

Bien qu'il s'agisse d'un développement important, nous croyons que les possibles répercussions demeurent gérables. Nous mettons activement en œuvre plusieurs initiatives tactiques qui, selon nous, devraient atténuer de façon significative les répercussions financières potentielles de ces droits de douane au cours des prochains mois. Au-delà des effets directs de cette annonce, certains clients dont les produits sont visés par ces droits de douane, pourraient connaître un ralentissement de la demande ou une réduction de leurs niveaux de production, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les volumes dans certains secteurs. Sur la base de notre évaluation actuelle et des mesures d'atténuation en cours, nous demeurons confiants dans notre capacité à relever avec succès ces défis.

Pour l'avenir, cette situation ne remet pas en question notre confiance à l'égard de la trajectoire de croissance des bénéfices de la Société. Soutenus par nos initiatives continues d'amélioration de la rentabilité ainsi que par l'élan positif que nous continuons d'observer dans l'ensemble de nos activités, et en excluant l'incidence potentielle des droits de douane annoncés, nous prévoyons désormais que le BAIIA ajusté annualisé dépassera 600 M$ au cours du deuxième semestre de 2026, surpassant ainsi notre objectif initial. La mise en œuvre des augmentations de prix annoncées précédemment dans les secteurs des produits d'emballage et des papiers tissu progresse comme prévu. Dans le secteur des produits d'emballage, la récente augmentation de prix de 50 $ la tonne, annoncée en juin, devrait contribuer à renforcer davantage la progression de notre profitabilité au cours des prochains trimestres.

1 Certaines informations représentent des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité, d'autres mesures financières ou des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité qui ne sont pas normalisés selon les Normes IFRS de comptabilité et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières similaires divulguées par d'autres sociétés. Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Cette confiance reflète l'important travail accompli au cours des derniers trimestres afin de faire de Cascades une organisation plus résiliente et plus agile. Grâce à nos initiatives d'excellence opérationnelle, à l'optimisation de nos coûts et à une allocation rigoureuse du capital, nous avons renforcé notre capacité à nous adapter à l'évolution des conditions du marché et à naviguer dans un contexte accru d'incertitude géopolitique. Nous suivons également de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Cette instabilité persistante a entraîné une volatilité plus importante sur les marchés de l'énergie et une hausse soutenue des prix du pétrole, lesquelles pourraient exercer des pressions inflationnistes additionnelles sur les coûts de transport, de fabrication et d'autres coûts d'exploitation. Nous continuerons à tirer parti de la flexibilité de notre modèle d'affaires et de notre approche rigoureuse de gestion des coûts afin d'atténuer ces pressions dans la mesure du possible.

Nous continuons également à faire progresser nos plans relatifs à la cession d'actifs non stratégiques et demeurons engagés envers notre objectif de générer 230 M$ de produits de cession. Bien que la conclusion de certaines transactions prenne plus de temps que ce que nous avions anticipé, cette situation reflète notre approche rigoureuse visant à maximiser la valeur tirée de ces ventes d'actifs. Parallèlement, nous demeurons résolument engagés à améliorer notre profil financier et à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires, grâce à une approche équilibrée fondée sur l'excellence opérationnelle, l'amélioration de la rentabilité et une allocation disciplinée du capital. »

Sommaire financier

Renseignements consolidés choisis

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire) (non audités) T2 2026 T1 2026 T2 2025







Ventes 1 219 1 125 1 187 Tel que divulgué





Bénéfice d'exploitation 58 81 36 Bénéfice net (perte nette) 21 39 (3) par action ordinaire (de base) 0,21 $ 0,38 $ (0,03) $ Ajusté1





Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA (A)) 140 118 137 Bénéfice net 24 7 19 par action ordinaire (de base) 0,24 $ 0,07 $ 0,19 $ Marge (BAIIA (A) / ventes) 11,5 % 10,5 % 11,5 % Dette nette1 1 879 1 901 2 104 Ratio dette nette / BAIIA (A)1 3,3 x 3,3 x 3,8 x

Ventes par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T2 2026 T1 2026 T2 2025







Produits d'emballage 772 715 763 Papiers tissu 409 380 392 Ventes intersecteurs, activités corporatives, récupération et recyclage 38 30 32 Ventes 1 219 1 125 1 187

Bénéfice (perte) d'exploitation par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T2 2026 T1 2026 T2 2025







Produits d'emballage 68 88 46 Papiers tissu 20 20 25 Activités corporatives, récupération et recyclage (30) (27) (35) Bénéfice d'exploitation 58 81 36

BAIIA (A)1 par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T2 2026 T1 2026 T2 2025







Produits d'emballage 120 103 119 Papiers tissu 35 33 38 Activités corporatives, récupération et recyclage (15) (18) (20) BAIIA (A)1 140 118 137

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Analyse des résultats pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2026 (comparativement à l'exercice précédent)

Au cours du deuxième trimestre, les ventes de la Société ont atteint 1 219 M$, ce qui représente une augmentation de 32 M$ comparativement à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation reflète des effets nets consolidés de 13 M$ liés à la hausse des prix de vente moyens et à un assortiment favorable de produits vendus de 21 M$. Toutefois, ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par une baisse des volumes totalisant 2 M$, principalement dans le secteur des produits d'emballage, reflétant également l'impact des fermetures et cessions d'activités survenues au cours des trimestres précédents.

Au cours du deuxième trimestre, le BAIIA (A)1 s'est élevé à 140 M$, en hausse de 3 M$ ou 2 %, comparativement aux 137 M$ générés à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par la hausse des volumes, la hausse des prix de vente moyens et des initiatives de réduction des coûts dans l'ensemble des activités de la Société. Ces facteurs ont été partiellement compensés par l'augmentation des coûts des matières premières et des transports.

Les principaux éléments spécifiques, avant impôts sur les résultats, qui ont engendré des répercussions sur le bénéfice d'exploitation et/ou bénéfice net au cours du deuxième trimestre de 2026 étaient les suivants:

3 M$ de gains relativement à la vente d'entreprises et d'actifs au Canada et aux États-Unis (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);

2 M$ de frais de restructuration à la suite des changements organisationnels corporatifs (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);

6 M$ de pertes sur instruments financiers (bénéfice d'exploitation et bénéfice net).

Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2026, la Société a enregistré un bénéfice net de 21 M$ ou de 0,21 $ par action ordinaire, comparativement à une perte nette de (3) M$, ou de (0,03) $ par action ordinaire pour la même période de 2025. Sur une base ajustée1, la Société a enregistré un bénéfice net de 24 M$ au cours du deuxième trimestre de 2026 ou de 0,24 $ par action ordinaire, comparativement à un bénéfice net de 19 M$ ou de 0,19 $ par action ordinaire, pour la même période de 2025.

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Dividende sur les actions ordinaires et rachat dans le cours normal des affaires

Le conseil d'administration de Cascades a déclaré un dividende trimestriel de 0,12 $ par action ordinaire payable le 3 septembre 2026 aux actionnaires inscrits le 20 août 2026 en fermeture de séance. Le dividende payé par Cascades est un dividende désigné à l'égard de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), Canada). Au cours du deuxième trimestre de 2026, Cascades n'a procédé au rachat d'aucune action ordinaire pour annulation.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre de 2026

La direction discutera des résultats financiers du deuxième trimestre de 2026 à l'occasion d'une conférence téléphonique qui se tiendra aujourd'hui à 9h HAE. Pour écouter la conférence téléphonique, composez le 1 800 990-4777 (à l'étranger, le 1 289 819-1299). La conférence téléphonique, y compris la présentation aux investisseurs, sera également diffusée en direct sur le site web de Cascades (www.cascades.com) sous l'onglet « Investisseurs ». L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible en différé sur le site web de Cascades, et par téléphone, jusqu'au 6 septembre 2026 en composant le 1 888 660-6345 (à l'étranger, le 1 289 819-1450) et en utilisant le code d'accès 00655 #.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 8 900 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS. Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, y compris celles concernant les résultats et performances futurs, sont des déclarations prospectives basées sur les anticipations actuelles. L'exactitude de telles déclarations est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant occasionner une différence entre les résultats réels et ceux projetés, y compris, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, la diminution de la demande pour les produits de la Société, l'augmentation des prix de la matière première, les fluctuations de la valeur relative de diverses devises, les fluctuations des prix de vente et les changements négatifs des conditions générales du marché et de l'industrie ainsi que d'autres facteurs.

BILANS CONSOLIDÉS

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 30 juin

2026 31 décembre

2025 Actifs



Actifs à court terme



Trésorerie et équivalents de trésorerie 96 48 Comptes débiteurs 477 426 Impôts débiteurs 11 12 Stocks 706 661 Partie à court terme des actifs financiers 5 4

1 295 1 151 Actifs à long terme



Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 68 66 Immobilisations corporelles 2 641 2 649 Actifs incorporels à durée de vie limitée 27 30 Actifs financiers 3 5 Autres actifs 110 107 Actifs d'impôt différé 182 174 Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels à durée de vie illimitée 501 491

4 827 4 673 Passifs et capitaux propres



Passifs à court terme



Comptes créditeurs et charges à payer 760 697 Impôts créditeurs 2 4 Partie à court terme de la dette à long terme 78 70 Partie à court terme des provisions pour charges 5 8 Partie à court terme des passifs financiers et autres passifs 29 28

874 807 Passifs à long terme



Dette à long terme 1 897 1 874 Provisions pour charges 58 58 Passifs financiers 14 8 Autres passifs 65 74 Passifs d'impôt différé 101 97

3 009 2 918 Capitaux propres



Capital-actions 620 619 Surplus d'apport 18 17 Bénéfices non répartis 1 077 1 042 Cumul des autres éléments du résultat global 63 43 Capitaux propres des actionnaires 1 778 1 721 Part des actionnaires sans contrôle 40 34 Capitaux propres totaux 1 818 1 755

4 827 4 673

RÉSULTATS CONSOLIDÉS



Pour les périodes de trois mois terminées les 30 juin Pour les périodes de six mois terminées les 30 juin (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire et les nombres d'actions ordinaires) (non audités) 2026 2025 2026 2025 Ventes 1 219 1 187 2 344 2 341









Chaîne d'approvisionnement et logistique 751 702 1 430 1 381 Salaires et avantages 268 275 534 555 Amortissement 77 72 148 141 Entretien et réparation 58 67 118 131 Autres coûts d'opération 2 6 4 12 Baisses de valeur -- 23 8 24 Autre perte (gain) (3) 1 (52) 5 Frais de restructuration 2 1 5 6 Perte sur instruments financiers dérivés 6 4 10 -- Bénéfice d'exploitation 58 36 139 86 Frais de financement 28 33 59 69 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (4) (3) (6) (6) Bénéfice avant impôts sur les résultats 34 6 86 23 Charge d'impôts sur les résultats 6 3 14 8 Bénéfice net pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle 28 3 72 15 Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 7 6 12 11 Bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires 21 (3) 60 4 Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire







De base 0,21 $ (0,03) $ 0,59 $ 0,04 $ Dilué 0,21 $ (0,03) $ 0,59 $ 0,04 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101 346 974 101 152 145 101 315 523 101 073 415 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 101 665 022 101 169 690 101 848 292 101 294 977

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL



Pour les périodes de trois mois terminées les 30 juin Pour les périodes de six mois terminées les 30 juin (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2026 2025 2026 2025 Bénéfice net pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle 28 3 72 15 Autres éléments du résultat global







Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement aux résultats







Écarts de conversion







Variation des écarts de conversion cumulés des filiales étrangères autonomes 21 (63) 36 (104) Variation des écarts de conversion cumulés relative aux activités de couverture des investissements nets (10) 34 (17) 74 Recouvrement (charge) d'impôts sur les résultats 1 (5) 2 (5)

12 (34) 21 (35) Éléments qui ne sont pas reclassés aux résultats







Perte actuarielle sur avantages du personnel (1) -- (1) (1) Autres éléments du résultat global 11 (34) 20 (36) Résultat global pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle 39 (31) 92 (21) Résultat global pour la période des actionnaires sans contrôle 7 4 13 9 Résultat global pour la période attribuable aux actionnaires 32 (35) 79 (30)

ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES



Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2026 (en millions de dollars canadiens) (non audités) CAPITAL-ACTIONS SURPLUS D'APPORT BÉNÉFICES NON RÉPARTIS CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL CAPITAUX PROPRES TOTAUX DES ACTIONNAIRES PART DES ACTIONNAIRES SANS CONTRÔLE CAPITAUX PROPRES TOTAUX Solde au début de la période 619 17 1 042 43 1 721 34 1 755 Résultat global













Bénéfice net -- -- 60 -- 60 12 72 Autres éléments du résultat global -- -- (1) 20 19 1 20

-- -- 59 20 79 13 92 Dividendes -- -- (24) -- (24) (7) (31) Coût de rémunération à base d'options -- 1 -- -- 1 -- 1 Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options 1 -- -- -- 1 -- 1 Solde à la fin de la période 620 18 1 077 63 1 778 40 1 818

















Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) CAPITAL-ACTIONS SURPLUS D'APPORT BÉNÉFICES NON RÉPARTIS CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL CAPITAUX PROPRES TOTAUX DES ACTIONNAIRES PART DES ACTIONNAIRES SANS CONTRÔLE CAPITAUX PROPRES TOTAUX Solde au début de la période 616 16 1 019 73 1 724 47 1 771 Résultat global













Bénéfice net -- -- 4 -- 4 11 15 Autres éléments du résultat global -- -- (1) (33) (34) (2) (36)

-- -- 3 (33) (30) 9 (21) Dividendes -- -- (24) -- (24) (27) (51) Coût de rémunération à base d'options -- 1 -- -- 1 -- 1 Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options 2 -- -- -- 2 -- 2 Solde à la fin de la période 618 17 998 40 1 673 29 1 702

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE



Pour les périodes de trois mois terminées les 30 juin Pour les périodes de six mois terminées les 30 juin (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2026 2025 2026 2025 Activités d'exploitation







Bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires 21 (3) 60 4 Ajustements pour :







Frais de financement 28 33 59 69 Amortissement 77 72 148 141 Baisses de valeur -- 23 8 24 Autre perte (gain) (3) 1 (52) 5 Frais de restructuration 2 1 5 6 Perte sur instruments financiers dérivés 6 4 10 -- Charge d'impôts sur les résultats 6 3 14 8 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (4) (3) (6) (6) Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 7 6 12 11 Frais de financement nets payés (11) (25) (63) (74) Impôts nets payés (5) (5) (9) (7) Dividendes reçus 7 7 7 7 Paiements, nets des provisions, pour charges et autres passifs, et autres éléments non monétaires (12) (22) (18) (51)

119 92 175 137 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (3) (25) (41) (122)

116 67 134 15 Activités d'investissement







Paiements d'immobilisations corporelles (40) (44) (68) (80) Produits de cessions d'immobilisations corporelles 3 26 34 26 Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs 2 -- 1 1 Produits de la cession d'entreprise 2 -- 62 --

(33) (18) 29 (53) Activités de financement







Emprunts et avances bancaires -- (1) -- (7) Évolution des crédits bancaires 1 (375) (1) (72) Évolution des crédits bancaires sans recours contre la Société (35) 120 (39) 121 Émission de billets subordonnés non garantis, déduction faite des frais afférents -- 541 -- 541 Rachat de billets subordonnés non garantis -- (281) -- (456) Versements sur les autres dettes à long terme, y compris les obligations locatives (44 M$ pour la période de six mois de 2026 (23 M$ pour la période de trois mois); 39 M$ pour la période de six mois de 2025 (21 M$ pour la période de trois mois)) (23) (21) (44) (40) Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options 1 1 1 2 Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle (3) (24) (7) (27) Dividendes payés aux actionnaires de la Société (12) (12) (24) (24)

(71) (52) (114) 38 Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période 12 (3) 49 -- Écarts de conversion sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (1) -- (1) (1) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 85 29 48 27 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 96 26 96 26

INFORMATION SECTORIELLE

Les activités de la Société sont réparties en deux secteurs : produits d'emballage et papiers tissu. Les conventions comptables des secteurs isolables sont les mêmes que celles de la Société, qui sont décrites dans les plus récents états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025.

Les secteurs opérationnels de la Société sont présentés de manière cohérente avec l'information interne fournie au principal décideur opérationnel. Le chef de la direction a le pouvoir d'affectation des ressources et de gestion de la performance de la Société et constitue donc le principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur les ventes et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, ajusté pour exclure des éléments spécifiques (BAIIA (A)). Le principal décideur opérationnel considère que le BAIIA (A) est la meilleure mesure de performance des activités de la Société.

Les ventes de chaque secteur d'exploitation sont préparées selon les mêmes normes que les résultats de la Société. Les activités intersectorielles sont comptabilisées sur les mêmes bases que les ventes à des clients externes, soit à la juste valeur.

Le BAIIA (A) n'est pas une mesure de performance définie par les Normes IFRS de comptabilité, il se peut qu'il ne soit pas comparable aux mesures utilisées par d'autres sociétés portant le même nom. Les investisseurs ne doivent pas considérer le BAIIA (A) comme une alternative à, par exemple, le bénéfice net, ou comme mesure des résultats d'exploitation, qui sont des mesures conformes aux Normes IFRS de comptabilité.

Les ventes par secteur sont présentées dans le tableau suivant :



VENTES Pour les périodes de trois mois terminées les 30 juin (en million de dollars canadiens) (non audités) 2026 2025 Total Intersecteur Externe Total Intersecteur Externe Produits d'emballage 772 (6) 766 763 (11) 752 Papiers tissu 409 -- 409 392 -- 392 Activités corporatives, récupération et recyclage 72 (28) 44 73 (30) 43

1 253 (34) 1 219 1 228 (41) 1 187



VENTES Pour les périodes de six mois terminées les 30 juin (en million de dollars canadiens) (non audités) 2026 2025 Total Intersecteur Externe Total Intersecteur Externe Produits d'emballage 1 487 (12) 1 475 1 525 (24) 1 501 Papiers tissu 789 -- 789 756 -- 756 Activités corporatives, récupération et recyclage 134 (54) 80 146 (62) 84

2 410 (66) 2 344 2 427 (86) 2 341

Le BAIIA (A) par secteur est rapproché de la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité, soit le bénéfice (perte) d'exploitation, et est présenté dans le tableau suivant :



Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2026 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits d'emballage Papiers tissu Activités corporatives, récupération et recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 68 20 (30) 58 Amortissement 53 15 9 77 Autre gain (3) -- -- (3) Frais de restructuration -- -- 2 2 Perte sur instruments financiers dérivés 2 -- 4 6 BAIIA (A) 120 35 (15) 140 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation 610 354 55 1 019



Pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits d'emballage Papiers tissu Activités corporatives, récupération et recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 46 25 (35) 36 Amortissement 49 14 9 72 Baisses de valeur 23 -- -- 23 Autre perte (gain) 2 (1) -- 1 Frais de restructuration -- -- 1 1 Perte (gain) sur instruments financiers dérivés (1) -- 5 4 BAIIA (A) 119 38 (20) 137 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation 594 331 52 977



Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2026 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits d'emballage Papiers tissu Activités corporatives, récupération et recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 156 40 (57) 139 Amortissement 102 28 18 148 Baisses de valeur 8 -- -- 8 Autre gain (50) -- (2) (52) Frais de restructuration 1 -- 4 5 Perte sur instruments financiers dérivés 6 -- 4 10 BAIIA (A) 223 68 (33) 258 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation 1 178 681 105 1 964



Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits d'emballage Papiers tissu Activités corporatives, récupération et recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 106 49 (69) 86 Amortissement 95 27 19 141 Baisses de valeur 23 -- 1 24 Autre perte (gain) 6 (1) -- 5 Frais de restructuration 1 -- 5 6 Perte (gain) sur instruments financiers dérivés (3) -- 3 -- BAIIA (A) 228 75 (41) 262 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation 1 197 635 104 1 936

Les paiements d'immobilisations corporelles par secteur sont présentés dans le tableau suivant :



PAIEMENTS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Pour les périodes de trois mois terminées les 30 juin Pour les périodes de six mois terminées les 30 juin (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2026 2025 2026 2025 Produits d'emballage 34 33 80 67 Papiers tissu 16 14 23 22 Activités corporatives, récupération et recyclage 5 1 21 7 Acquisitions totales 55 48 124 96 Acquisitions d'actifs au titre du droit d'utilisation (non monétaire) (12) (10) (57) (34)

43 38 67 62 Acquisitions d'immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs et charges à payer







Début de la période 13 20 17 32 Fin de la période (16) (14) (16) (14) Paiements d'immobilisations corporelles 40 44 68 80 Produits de cessions d'immobilisations corporelles (3) (26) (34) (26) Paiements d'immobilisations corporelles, déduction faite des produits de cessions 37 18 34 54

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS DE COMPTABILITÉ ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES

La Société compose avec certains éléments spécifiques qui ont une incidence négative ou positive sur ses résultats d'exploitation. Nous croyons qu'il est pertinent d'informer les lecteurs de leur existence, car ils permettent de mieux mesurer la performance et de comparer les résultats d'exploitation et la liquidité de la Société de façon analogue entre les périodes, nonobstant ces éléments spécifiques. La direction croit que ces éléments spécifiques ne sont pas nécessairement le reflet de ses opérations régulières quant à la mesure et à la comparaison de sa performance et de ses perspectives. Notre définition des éléments spécifiques peut différer de celle d'autres sociétés et certains d'entre eux pourraient se reproduire à l'avenir et pourraient réduire les liquidités disponibles de la Société.

Les éléments spécifiques incluent, notamment et de façon non exhaustive, les baisses (reprises) de valeur d'actifs, les frais ou gains de restructuration, les pertes sur le refinancement et le rachat de la dette à long terme, les renversements ou provisions d'actifs d'impôts futurs, les primes payées sur le rachat de dette à long terme, les gains ou pertes sur cession ou acquisition d'unités d'exploitation, les gains ou pertes sur la part des résultats des entreprises associées et des coentreprises, les gains ou pertes non réalisés et réalisés sur des instruments financiers dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture ne peut s'appliquer, les gains ou pertes non réalisés sur des instruments de couverture de taux d'intérêt et la réévaluation à la juste valeur d'options, les gains ou pertes de change sur la dette à long terme et les instruments financiers, les gains et pertes sur réévaluation à la juste valeur de placements, les éléments spécifiques inclus dans les activités abandonnées et tout autre élément significatif de nature inhabituelle, non monétaire ou non récurrente.

RAPPROCHEMENT ET UTILISATION DES MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS DE COMPTABILITÉ ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Afin de fournir plus de renseignements pour évaluer la performance de la Société, l'information financière incluse dans cette section renferme des données qui ne sont pas des mesures de performance définies par les Normes IFRS de comptabilité (« mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité »), qui sont également calculées sur une base ajustée afin d'exclure les éléments spécifiques. Nous croyons que le fait de fournir certaines mesures clés de performance et de gestion du capital, ainsi que des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité, est utile aussi bien pour la direction que pour les investisseurs, car elles fournissent des renseignements additionnels permettant de mesurer la performance et la situation financière de la Société. Cela ajoute également de la transparence et de la clarté à l'information financière. Les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté ou BAIIA (A) : représente le bénéfice d'exploitation (tel que publié dans l'état des résultats consolidés des états financiers consolidés) avant amortissement hors éléments spécifiques. La mesure est utilisée pour évaluer la performance opérationnelle courante et la contribution de chaque secteur sur une base comparable.

Bénéfice net ajusté : mesure utilisée pour évaluer la performance financière de la Société sur une base consolidée et comparable.

Flux de trésorerie ajustés : mesure utilisée pour évaluer la capacité de la Société de générer des flux de trésorerie suffisants afin de respecter ses engagements financiers et/ou d'engager des dépenses discrétionnaires, comme des rachats d'actions, une hausse des dividendes ou des investissements stratégiques.

Flux de trésorerie disponibles : mesure utilisée pour calculer l'excédent de trésorerie que la Société génère en soustrayant les paiements d'immobilisations corporelles (hors projets stratégiques) du BAIIA (A).

Fonds de roulement : mesure utilisée pour évaluer les liquidités disponibles à court terme de la Société.

Autres mesures financières

Dette totale : mesure utilisée pour calculer l'ensemble de la dette de la Société, y compris la dette à long terme et les emprunts bancaires. Souvent mise en relation avec les capitaux propres pour calculer le ratio d'endettement.

Dette nette : mesure utilisée pour calculer la dette totale de la Société moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. Souvent mise en relation avec le BAIIA (A) pour calculer le ratio de la dette nette sur le BAIIA (A).

Ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Ratio de la dette nette sur le BAIIA (A) : ratio utilisé pour mesurer la capacité de la Société de rembourser ses dettes et évaluer son levier financier.

Marge BAIIA (A) : ratio utilisé pour mesurer la performance opérationnelle et la contribution de chaque secteur sur une base comparable calculée en pourcentage des ventes.

Bénéfice net ajusté par action ordinaire : ratio utilisé pour mesurer la performance financière de la Société sur une base consolidée et comparable.

Ratio dette nette / (capitaux propres totaux et dette nette) : ratio utilisé pour évaluer le levier financier de la Société et donc le risque pour les actionnaires.

Fonds de roulement en pourcentage des ventes : ratio utilisé pour évaluer la performance de la Société dans la gestion de ses liquidités d'exploitation.

Flux de trésorerie ajustés par action ordinaire : ratio utilisé pour évaluer la flexibilité financière de la Société.

Ratio des flux de trésorerie disponibles : ratio utilisé pour mesurer la liquidité et l'efficacité du montant de liquidités que la Société génère en plus de ce qu'elle utilise pour faire fonctionner l'entreprise en soustrayant les dépenses en immobilisations (hors projets stratégiques) du BAIIA (A) calculé en pourcentage des ventes.

Les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières proviennent essentiellement des états financiers consolidés, mais n'ont pas de définition prescrite par les Normes IFRS de comptabilité. Ces mesures comportent des limites sur une base analytique et ne doivent pas être considérées de façon isolée ou comme un substitut à une analyse de nos résultats divulgués conformément aux Normes IFRS de comptabilité. De plus, nos définitions des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières peuvent différer de celles d'autres sociétés. Toute modification ou reformulation peut avoir une incidence significative.

Les activités de la Société sont réparties en deux secteurs : produits d'emballage et papiers tissu.

Le principal décideur opérationnel évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur les ventes et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, ajusté pour exclure des éléments spécifiques (BAIIA (A))1. Le principal décideur opérationnel considère que le BAIIA (A)1 est la meilleure mesure de performance des activités de la Société.

Le BAIIA (A)1 par secteur est rapproché de la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité, soit le bénéfice (perte) d'exploitation, et est présenté dans le tableau suivant :



T2 2026 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits d'emballage Papiers tissu Activités corporatives, récupération et recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 68 20 (30) 58 Amortissement 53 15 9 77 Autre gain (3) -- -- (3) Frais de restructuration -- -- 2 2 Perte sur instruments financiers dérivés 2 -- 4 6 BAIIA (A)1 120 35 (15) 140 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation 610 354 55 1 019



T1 2026 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits d'emballage Papiers tissu Activités corporatives, récupération et recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 88 20 (27) 81 Amortissement 49 13 9 71 Baisses de valeur 8 -- -- 8 Autre gain (47) -- (2) (49) Frais de restructuration 1 -- 2 3 Perte non réalisée sur instruments financiers dérivés 4 -- -- 4 BAIIA (A)1 103 33 (18) 118 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation 568 327 50 945

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.



T2 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits d'emballage Papiers tissu Activités corporatives, récupération et recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 46 25 (35) 36 Amortissement 49 14 9 72 Baisses de valeur 23 -- -- 23 Autre perte (gain) 2 (1) -- 1 Frais de restructuration -- -- 1 1 Perte (gain) sur instruments financiers dérivés (1) -- 5 4 BAIIA (A)1 119 38 (20) 137 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le bénéfice (perte) d'exploitation 594 331 52 977

Le tableau suivant rapproche le bénéfice net (perte nette) ainsi que le bénéfice net (perte nette) par action ordinaire, tel que divulgué, et le bénéfice net ajusté1 ainsi que le bénéfice net ajusté par action ordinaire1 :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire et le nombre d'actions ordinaires) (non audités) BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) PAR ACTION ORDINAIRE2

T2 2026 T1 2026 T2 2025

T2 2026 T1 2026 T2 2025 Tel que divulgué 21 39 (3)

0,21 $ 0,38 $ (0,03) $ Éléments spécifiques :













Baisses de valeur -- 8 23

-- 0,06 $ 0,17 $ Autre perte (gain) (3) (49) 1

(0,02) $ (0,42) $ 0,01 $ Frais de restructuration 2 3 1

0,01 $ 0,02 $ -- Perte sur instruments financiers dérivés 6 4 4

0,04 $ 0,03 $ 0,03 $ Perte sur le rachat de dette à long terme -- -- 1

-- -- 0,01 $ Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à l'impôt et attribuables aux actionnaires sans contrôle2 (2) 2 (8)

-- -- --

3 (32) 22

0,03 $ (0,31) $ 0,22 $ Ajusté1 24 7 19

0,24 $ 0,07 $ 0,19 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation







101 346 974 101 283 722 101 152 145

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et le BAIIA (A)1 :

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T2 2026 T1 2026 T2 2025 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 116 18 67 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 3 38 25 Impôts nets payés 5 4 5 Frais de financement nets payés 11 52 25 Paiements, nets des provisions, pour charges et autres passifs, et autres éléments non monétaires, nets des dividendes reçus 5 6 15 BAIIA (A)1 140 118 137

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants. 2 Les éléments spécifiques par action ordinaire sont calculés après impôt et sont net de la portion attribuable aux actionnaires sans contrôle. Les montants par action de la ligne « Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à l'impôt et attribuables aux actionnaires sans contrôle » incluent seulement l'effet des ajustements d'impôt. Veuillez consulter la section « Charges d'impôts sur les résultats » pour plus de détails.

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) ainsi que les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1. Il rapproche également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1 aux flux de trésorerie ajustés générés (utilisés)1 avant éléments spécifiques, calculés également sur la base par action ordinaire :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire ou lorsque mentionné autrement) (non audités) T2 2026 T1 2026 T2 2025 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 116 18 67 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 3 38 25 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) 119 56 92 Frais de restructuration payés 4 3 9 Flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1 123 59 101 Paiements d'immobilisations corporelles (40) (28) (44) Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs 2 (1) -- Paiements en vertu des obligations locatives (23) (21) (21)

62 9 36 Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle (3) (4) (24) Dividendes payés aux actionnaires de la Société et aux actionnaires sans contrôle (12) (12) (12) Flux de trésorerie ajustés générés (utilisés) avant éléments spécifiques1, 2 47 (7) -- Flux de trésorerie ajustés générés (utilisés) avant éléments spécifiques par action ordinaire1, 2 (en dollars canadiens) 0,46 $ (0,07) $ -- $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101 346 974 101 283 722 101 152 145

Le tableau suivant rapproche la dette totale1 et la dette nette1 avec le ratio de la dette nette sur le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A))1 :

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 30 juin 2026 31 mars 2026 30 juin 2025 Dette à long terme 1 897 1 908 2 057 Partie à court terme de la dette à long terme 78 78 70 Emprunts et avances bancaires -- -- 3 Dette totale1 1 975 1 986 2 130 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (96) (85) (26) Dette nette1 telle que divulguée 1 879 1 901 2 104 BAIIA (A)1 des douze derniers mois 572 569 548 Ratio dette nette / BAIIA (A)1 3,3 x 3,3 x 3,8 x

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants. 2 Les « Flux de trésorerie ajustés générés (utilisés) avant éléments spécifiques » ont été ajustés afin de les rendre conformes à la présentation de l'exercice en cours.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : François David, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades inc., 514 386-2418, [email protected]; Investisseurs : Relations avec les investisseurs, Cascades inc., 514 282-2697, [email protected]; Source : Allan Hogg, Vice-président et chef de la direction financière, Cascades inc.