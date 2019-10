Cascades annonce la nomination de trois nouveaux administrateurs

Femme d'affaires et gestionnaire accomplie, Mélanie Dunn possède plus de 20 ans d'expérience en gestion et en communication marketing. Elle est présidente et chef de la direction de Cossette. Mme Dunn, qui participe à diverses associations professionnelles et sociétales, est présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle a été nommée dans le Top 100 2018 des femmes les plus influentes au Canada du Women's Executive Network.

Leader des finances chevronnée et reconnue des sociétés ouvertes, Elif Lévesque cumule plus de 20 ans d'expérience en finances et en gestion. Actuellement vice-présidente aux finances et chef de la direction financière chez Redevances Aurifères Osisko Ltée, Mme Lévesque est aussi membre du conseil d'administration et présidente du comité d'audit de TerraX Minerals Inc. Gestionnaire aguerrie affichant une excellente feuille de route axée sur l'atteinte des résultats, elle est notamment une lauréate de Les As de la finance 2018, FEI Canada, Section du Québec.

Directeur financier expérimenté et reconnu, Nelson Gentiletti cumule plus de 30 ans d'expérience en finances et en gestion stratégique. Nommé chef de l'exploitation et chef de la direction financière chez Loop Industries en janvier 2019, il a auparavant été chef de la direction financière et du développement de la société TC Transcontinental pendant sept ans. Membre du conseil et du comité d'audit de Sportscene ainsi que du comité consultatif de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia, il possède une solide expérience en gestion des opérations, en financement et en développement des affaires.

« Nous sommes très heureux de nous adjoindre les expériences et expertises d'Elif Lévesque, de Mélanie Dunn et de Nelson Gentiletti, s'est réjoui Alain Lemaire, président exécutif du conseil d'administration. Leurs valeurs et leur vision nous aideront à façonner les grandes orientations stratégiques de Cascades de manière à créer toujours plus de valeur pour tous nos actionnaires. Qui plus est, la présence de mesdames Lévesque et Dunn viendra soutenir la diversité accrue souhaitée par le conseil d'administration. »

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Site web : www.cascades.com

Renseignements: Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications et affaires publiques, Cascades, 819 363-5164, Hugo_damours@cascades.com; Source : Robert F. Hall, Chef de la stratégie, des affaires juridiques et secrétaire corporatif, Cascades, 819 363-5116, rhall@cascades.com

