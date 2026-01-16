KINGSEY FALLS, QC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS) annonce la nomination de François Fillion, actuellement vice-président, finances du secteur emballage, au poste de vice-président, excellence. Il succèdera à Emmanuelle Migneault, récemment nommée chef de la direction des ressources humaines.

Détenteur d'un baccalauréat en commerce avec une majeure en comptabilité de l'Université McGill et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité de l'Université du Québec à Montréal, François Fillion travaille pour Cascades depuis 2009. Il y a débuté sa carrière comme analyste financier. Depuis, il a occupé plusieurs fonctions clés : directeur comptabilité et consolidation, contrôleur corporatif, puis vice-président finances pour nos activités corporatives et, successivement, pour les secteurs Tissu et Emballage.

François Fillion a gravi les échelons chez Cascades grâce à ses compétences, son leadership et sa capacité à s'entourer d'équipes performantes. Il a également réalisé avec succès plusieurs mandats stratégiques et structurants qui ont contribué à transformer l'organisation.

« Nous sommes heureux de promouvoir François au poste de vice-président, excellence. Il est un leader compétent qui cherche à faire de Cascades une entreprise toujours plus efficace, plus agile et plus performante. Sa connaissance approfondie de notre organisation et ses qualités de leader seront des atouts précieux pour poursuivre l'intégration de notre culture d'excellence et accompagner nos équipes dans la priorisation et la mise en œuvre des initiatives créatrices de valeur, a déclaré Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades. Avec François, nous continuerons à transformer Cascades pour soutenir notre croissance, en misant sur l'optimisation de nos actifs et de nos talents, dans le respect de nos valeurs profondes ».

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 500 talents travaillant dans un réseau de 65 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

