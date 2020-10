/NE PAS DISTRIBUER À DES SERVICES DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./

KINGSEY FALLS, QC, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) (« Cascades »), chef de file des solutions de récupération, d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est heureuse d'annoncer la clôture du placement de 7 441 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») qu'elle avait annoncé antérieurement, au prix de 16,80 $ chacune, qui lui a permis de réunir un produit brut totalisant 125 008 800 $ (le « placement »).

Le placement a été réalisé par voie d'acquisition ferme et a été souscrit par un consortium de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., et comprenant aussi Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.

Cascades a l'intention d'affecter le produit net qu'elle a tiré du placement au financement d'une partie du projet de conversion de l'usine de Bear Island, tel qu'annoncé précédemment, et aux fins générales de l'entreprise.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Les actions ordinaires qui seront émises dans le cadre du placement n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la « loi sur les valeurs mobilières américaine »), ou des lois sur les valeurs mobilières des États. Par conséquent, elles ne peuvent être placées ou vendues, nanties ou transférées d'une autre manière aux États-Unis ou placées auprès de personnes américaines, vendues ou transférées à de telles personnes ou nanties en faveur de telles personnes si elles n'ont pas été inscrites en vertu de la loi sur les valeurs mobilières américaine et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou si des dispenses des obligations d'inscription de ces lois n'ont pas été obtenues. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres aux États-Unis, et les actions ordinaires ne seront pas vendues dans un territoire où un tel placement, sollicitation ou vente n'est pas permis.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 12 000 femmes et hommes travaillant dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE

Certains renseignements et énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse ou y sont intégrés par renvoi et qui ne constituent pas des faits purement historiques sont de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens donné à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Ces énoncés prospectifs comprennent des énoncés relatifs aux attentes, aux espoirs, aux convictions, aux intentions ou aux stratégies de la direction. En outre, les énoncés qui se rapportent à des projections, à des prévisions ou à d'autres représentations de faits ou de circonstances futurs, y compris les hypothèses sous-jacentes, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent des énoncés relatifs aux attentes, aux espoirs, aux convictions, aux intentions ou aux stratégies de la direction en ce qui a trait au projet de conversion de l'usine Bear Island et se rapportent, entre autres choses, à la capacité de production projetée, aux coûts relatifs au projet, à la mesure dans laquelle la Société pourra respecter les délais et la date de démarrage prévue, à l'obtention des permis et des autorisations nécessaires, aux avantages financiers que la Société pourrait en tirer et aux cibles fixées sur le plan environnemental et de la pollution. Les termes « prévoir », « être d'avis », « continuer de », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « plan », « possible », « éventuel », « prédire » et « projeter » et des expressions similaires, ainsi que l'emploi du futur et du conditionnel, peuvent indiquer des énoncés prospectifs; toutefois, l'absence de tels mots ne signifie pas qu'un énoncé n'est pas prospectif. Bien que la direction estime que les attentes exprimées par ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés reposent sur des avis, des hypothèses et des estimations que la direction a donnés, posées et faites à la date à laquelle les énoncés ont été faits et ces énoncés sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats effectivement survenus ou obtenus diffèrent considérablement de ceux que les énoncés prospectifs prévoient. Ces facteurs comprennent les risques décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion qui figure dans le rapport annuel de 2019 de la Société et dans le prospectus simplifié. Si l'une ou l'autre des hypothèses ou des estimations que la direction a posées ou faites devait se révéler incorrecte, les résultats et les faits effectivement obtenus et survenus différeront probablement de ceux qui sont exprimés ou suggérés par les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse et l'écart pourrait être marqué. Par conséquent, il est recommandé aux épargnants de ne pas se fier indûment à ces énoncés. Toute l'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est présentée sous réserve de cette mise en garde. La Société décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés qui contiennent de l'information prospective, ou les facteurs ou les hypothèses sous-jacents à ceux-ci, afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour une autre raison, sauf si la loi l'exige.

