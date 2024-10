L'entreprise annonce qu'elle regroupera ses activités d'emballage carton-caisse et de produits spécialisés (GPS) au sein d'une même unité opérationnelle. Ce regroupement permettra d'unir le réseau et la force de frappe de carton-caisse à l'agilité et au sens de l'innovation remarquable de GPS. Monsieur Jean-David Tardif, actuellement président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Tissu, assumera le poste de vice-président exécutif, emballage.

Titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique et d'un MBA, Jean-David Tardif s'est joint à Cascades en 1997. Il a travaillé pour chacun des trois groupes de l'entreprise. De 2013 à 2017, il a été vice-président, produits de consommation au sein du Groupe Tissu. Il a par la suite occupé le poste de vice-président, opérations pour Emballage carton-caisse de 2017 à 2019. Il est ensuite retourné au sein du Groupe Tissu comme président et chef de l'exploitation.

« Jean-David a joué un rôle déterminant dans le redressement du positionnement stratégique et de la profitabilité du Groupe Tissu. Il a ainsi démontré toute l'étendue de son leadership et de son talent pour libérer le plein potentiel d'une équipe performante et améliorer le service aux clients. Je suis convaincu qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir dans ce nouveau défi », a souligné le président et chef de la direction de Cascades, Hugues Simon.

Au cours des prochaines semaines, pour mener à bien ce regroupement, monsieur Tardif pourra compter sur le soutien de Charles Malo, actuel président et chef de l'exploitation de Cascades Emballage carton-caisse. Ce dernier a récemment informé l'entreprise de son souhait de passer le flambeau, au terme de la transition, afin de se consacrer à des projets personnels.

« Je tiens à remercier sincèrement Charles pour toutes ces années de services remarquables. Il laisse une marque durable dans l'entreprise et nous lui en sommes reconnaissants. Au nom de toutes les Cascadeuses et de tous les Cascadeurs, je lui souhaite la meilleure des chances dans ses projets futurs », a déclaré Hugues Simon.

L'entreprise a également annoncé que Jérôme Porlier assumera la fonction de vice-président exécutif, tissu. Monsieur Porlier est actuellement président et de chef de l'exploitation de Cascades Groupe Produits Spécialisés.

Jérôme Porlier a joint Cascades en 2012. Il a assumé différents rôles au sein du Groupe Tissu, incluant ceux de directeur d'usine et de directeur général. En 2019, il a joint le Groupe Produits Spécialisés comme vice-président, opérations puis comme président et chef de l'exploitation. Diplômé d'un baccalauréat en génie mécanique et d'une maîtrise en administration des affaires, il a également complété la formation en amélioration continue Black Belt Lean Manufacturing de Six Sigma.

« Gestionnaire mobilisateur, structuré et apprécié pour son leadership positif, Jérôme a permis à GPS de livrer les meilleurs résultats de son histoire au cours des derniers mois. Il incarne la génération montante de leaders compétents et écoresponsables. Je suis persuadé qu'il a toutes les qualités nécessaires pour relever ce nouveau défi avec succès », a souligné Hugues Simon.

Finalement, l'entreprise annonce la nomination d'Emmanuelle Migneault au poste de vice-présidente, excellence. Appuyée d'une équipe agile, son mandat sera d'accompagner les équipes de gestion dans la priorisation et l'implantation des opportunités créatrices de valeur. Elle facilitera les collaborations et appuiera les unités d'affaires dans l'exécution des initiatives.

Madame Migneault occupe actuellement le poste de vice-présidente, ressources humaines pour le Groupe Tissu. Travaillant pour Cascades depuis 2001, Emmanuelle Migneault a assumé différents postes en ressources humaines et en gestion du changement au sein de l'entreprise. Elle a été une contributrice importante du redressement du Groupe Tissu. Elle a également été vice-présidente, ressources humaines pour le Groupe Produits Spécialisés.

« Nous avons les talents et le savoir-faire pour propulser Cascades vers de nouveaux sommets. Depuis quelques mois, nous progressons dans le renouvellement de notre stratégie et vision d'affaires. Les opportunités qui s'offrent à nous sont nombreuses et les changements annoncés aujourd'hui visent à créer davantage de synergies, à améliorer l'expérience client et à nous donner une nouvelle impulsion pour une croissance future », a conclu le président et chef de la direction, Hugues Simon.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 70 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

