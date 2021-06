Cas de COVID-19 - Le Syndicat dénonce le traitement réservé aux travailleurs étrangers durant l'éclosion

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des travailleuses et travailleurs Viandes du Breton - CSN (STTVDB-CSN) a appris avec stupéfaction la semaine passée que de nombreux travailleurs étrangers provenant du Guatemala, étaient sans revenu depuis des semaines.

« Depuis le début de l'éclosion, on posait des questions pour s'assurer que l'employeur s'occupait de nos travailleurs guatémaltèques convenablement et on nous disait que tout était sous contrôle. Finalement, ce n'était pas du tout le cas » s'attriste le président du syndicat, Yannick Morin.

En réunion avec les travailleurs guatémaltèques, le syndicat a découvert une situation inacceptable. « Ils n'avaient plus d'argent pour leur épicerie, l'employeur a refusé de les aider financièrement et les a plutôt redirigés vers les banques alimentaires. En 2021, au Québec, c'est pas mal gênant … », a renchéri Nancy Legendre, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent - CSN. « Les demandes de prestations auraient dû être remplies dès le début des absences pour maladie ou confinement. Ils ne parlent pas français ni anglais, l'employeur aurait dû les accompagner dès le début. C'est sa responsabilité d'informer adéquatement ses travailleurs de leurs recours », a ajouté Yannick Morin.

Une région solidaire !

Le syndicat s'est retourné vers le conseil central pour fournir de l'aide aux travailleurs guatémaltèques et un budget de 2 000,00 $ a été débloqué. « Quand on a entendu parler de ça, nous étions scandalisés. On n'a pas hésité à mettre à contribution notre fonds de solidarité régional pour leur donner un coup de main », a souligné Nancy Legendre, présidente du conseil central. Le syndicat a rajouté un autre 400,00 $ et plusieurs officiers du syndicat ont fait les épiceries et distribué la nourriture samedi pour permettre aux Guatémaltèques d'avoir de quoi manger jusqu'à jeudi prochain. « C'est scandaleux d'accueillir de la main-d'œuvre étrangère de cette façon-là », a martelé Nancy Legendre. De plus, le Centre d'entraide Maskoutain a aussi fourni une trentaine de boîtes de denrées qui ont été remises samedi.

Le coup de pouce a été fort apprécié par les travailleurs du Guatemala. « Ils étaient vraiment contents et nous aussi on était content de les aider. Chapeau au conseil central et au Centre d'entraide Maskoutain qui ont répondu à notre appel si rapidement. En période de crise, c'est important la solidarité », a expliqué Yannick Morin.

Cacher de l'information pour sauver de l'argent, prise 2 …

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs Viandes du Breton - CSN dénonce également que l'employeur conserve toute l'information concernant les cas positifs à la COVID-19 pour éviter de payer les gens absents à cause du virus. « Ce n'est pas compliqué; une personne qui attrape la Covid au travail doit avoir ses 14 premiers jours payés par l'employeur. Mais l'employeur les dirige vers la prestation fédérale pour s'éviter des frais et des complications, « on est malades », pis c'est ça leur préoccupation… C'est déplorable ! » a souligné Yannick Morin.

À propos

Le conseil central représente 10 000 membres, répartis dans plus de 100 syndicats dans toutes les MRC de la région, de La Pocatière à Les Méchins, tous les secteurs d'activité confondus, privé comme public.

Fondée en 1938 et affiliée à la CSN, la Fédération du commerce (FC-CSN) compte aujourd'hui près de 30 000 membres regroupés au sein de 330 syndicats. La FC - CSN représente près de 3500 travailleuses et travailleurs dans l'alimentation, 8500 dans la production et la transformation alimentaires, 2500 dans les différents entrepôts alimentaires et pharmaceutiques et environ 4000 dans le secteur de l'hôtellerie.

