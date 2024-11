Cartographie des zones inondables - Marie-Claude Nichols dénonce le manque de flexibilité de la CAQ

VAUDREUIL-DORION, QC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la période des questions, à l'Assemblée nationale du Québec, la députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a réclamé au ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Benoît Charrette, plus d'ouverture et de collaboration avec la population et les villes touchées par l'élaboration du cadre réglementaire de la nouvelle cartographie des zones inondables.

Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil - Crédit photo Assemblée nationale (Groupe CNW/Députés indépendants)

Pour la députée, le manque de flexibilité et d'écoute du ministre a de graves conséquences pour les personnes concernées, qui ressentent un profond sentiment d'injustice. « Par exemple à Vaudreuil-Dorion, le ministre ne peut pas laisser les propriétaires de près de 2000 bâtiments vivre une telle angoisse, a déclaré Marie-Claude Nichols. Une maison, c'est l'investissement d'une vie et ce projet de loi risque de faire perdre gros à de nombreux citoyens de chez nous. Le ministre doit faire preuve de plus de flexibilité, écouter la population et surtout collaborer avec les municipalités, qui sont les mieux placées pour évaluer les risques sur le terrain. » La députée s'inquiète également de la possibilité que ces propriétaires ne puissent plus être admissibles à une assurance habitation et, par conséquent, à un prêt hypothécaire. Il s'agit d'un risque réel pour de nombreuses personnes, qui se retrouveraient dans une situation précaire. Selon elle, la CAQ ne peut pas adopter une approche mur-à-mur pour ce projet de loi. Chaque territoire a ses propres particularités et il faut en tenir compte.

La question de la présence de nombreux bâtiments municipaux, d'écoles, de résidences pour personnes âgées et même de l'usine d'épuration des eaux de la Ville de Vaudreuil-Dorion a aussi été soulevée par la députée. Elle a réclamé au ministre plus d'ouverture face aux propositions de la Ville de Vaudreuil-Dorion, qui suggère de construire une digue afin d'éviter que ces zones sensibles ne soient touchées en cas d'inondations majeures. Elle s'est butée à une fin de non-recevoir du ministre, qui refuse de faire le nécessaire pour permettre à la Ville d'effectuer les travaux. Il s'agit d'un non-sens pour la députée, qui considère que le ministre doit se placer en mode collaboration avec les municipalités du Québec pour que tous travaillent dans le même sens devant l'énorme défi que pose l'adaptation aux changements climatiques.

Insatisfaite des réponses évasives du ministre, la députée de Vaudreuil entend poursuivre ses démarches afin que la voix des citoyennes et citoyens de son comté résonne à Québec, et que les modifications nécessaires soient apportées à ce projet de loi mal adapté à la réalité de sa région. De plus, elle joint sa voix à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour demander au gouvernement de revoir le cadre réglementaire sur les zones inondables. Il est essentiel de laisser place à l'adaptation et à l'atténuation des risques, d'encourager la recherche de résilience pour les résidences et bâtiments existants et de reconnaître la mise en œuvre de plans de gestion régionaux des risques.

Source :

Laureline Baril-Boisclair

Communication

Bureau de la députée de Vaudreuil

450 424-6666

SOURCE Députés indépendants