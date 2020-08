Carte OPUS : prendre rendez-vous pour éviter les files d'attente

MONTRÉAL, le 17 août 2020 /CNW Telbec/ - Les étudiants n'auront plus à faire la file pendant des heures à l'occasion de la rentrée des classes afin d'obtenir ou de renouveler leur carte OPUS à tarif réduit. Afin d'éviter un achalandage accru en billetterie dans un contexte de distanciation en lien avec la COVID-19, une nouvelle procédure sera en place pour l'année scolaire 2020-2021 pour obtenir ou renouveler la carte; les étudiants devront prendre rendez-vous en ligne avant de se présenter en billetterie.

Prise de rendez-vous obligatoire

La prise de rendez-vous en ligne est désormais obligatoire pour s'abonner à la carte OPUS pour étudiant ou renouveler son abonnement dans la majorité des billetteries métropolitaines et les points de vente exo.

Les étudiants sont invités à prendre rendez-vous dès maintenant sur le site exo.quebec/etudiants.

Ils doivent remplir, imprimer et signer le formulaire de demande d'obtention de la carte OPUS avec photo puis l'apporter à leur rendez-vous en billetterie ou en point de vente.

Ils ont jusqu'au 31 octobre pour renouveler leur carte OPUS avec photo.

Programme CEEL

Certaines écoles offrent la possibilité de s'abonner ou de renouveler son abonnement en ligne directement, sans avoir à se déplacer dans une billetterie ou un point de vente. Les étudiants peuvent consulter la liste des écoles participantes dans la section « Renouvellement en ligne » de notre page web dédiée ici.

Gagnez un an de transport gratuit!

Les jeunes qui s'inscriront en ligne avant le 25 septembre prochain courront la chance de gagner un an de transport gratuit. Pour plus d'information, consultez le site exo.quebec/etudiants.

Rappel : Le port du couvre-visage est obligatoire dans le transport collectif

En préparation de la rentrée scolaire, exo souhaite rappeler qu'il est obligatoire de porter un couvre-visage lorsqu'on emprunte les transports collectifs afin de limiter la propagation du virus. Cela concerne aussi les installations comme les gares et les terminus. De plus, il ne faut jamais prendre le transport collectif si l'on est malade ou que l'on présente des symptômes tels que la toux, des difficultés respiratoires ou tout autre symptôme associé à la COVID-19.

Ensemble, contribuons à faire en sorte que la rentrée scolaire soit sécuritaire pour tous les clients d'exo.

