Carte annuelle Parcs nationaux édition Bonjour Québec - La vente en ligne lancée le 1er juin

« La carte annuelle Parcs nationaux édition Bonjour Québec a connu un succès phénoménal l'an dernier. Elle aura incité la population à non seulement découvrir des sites et territoires naturels exceptionnels, mais aura permis la rencontre de nos artisans, la visite de nos commerces et autres attraits touristiques qui profitent à la santé économique de nos régions. Le retour de cette mesure vise à prolonger la découverte de notre beau Québec. L'accueil chaleureux des Québécois et le charme de nos régions continueront à envoûter, et cela bien sûr, dans le respect des consignes sanitaires », a déclaré la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

« La pandémie a mis en lumière comme jamais les effets bénéfiques du contact avec la nature et des activités extérieures sur la santé physique et mentale. La carte annuelle Parcs nationaux édition Bonjour Québec a amené de nombreuses personnes à découvrir pour la toute première fois ces joyaux exceptionnels. La ruée vers l'air observée au cours des derniers mois est une démonstration éclatante de la pertinence de protéger ces territoires naturels pour les générations actuelles et celles à venir », a souligné le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour.

« Comme l'an dernier, les équipes de la Sépaq mettront cet été encore tout leur cœur dans l'accueil des visiteurs et le partage de leur passion pour cette nature grandiose. Chaque passage dans un parc national sensibilise davantage à la beauté incomparable de nos territoires et à l'importance de respecter les règles pour les préserver. Les destinations de la Sépaq sauront à nouveau se montrer à la hauteur des attentes pour offrir une expérience inoubliable et sécuritaire cet été », a fait valoir le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

Un processus en ligne équitable

L'investissement du ministère du Tourisme permettra d'offrir en ligne quelque 140 000 exemplaires de la carte annuelle Parc Nationaux édition Bonjour Québec à 50 % du coût habituel, soit un montant de 40,63 $ (taxes incluses). Il demeurera toujours possible de se procurer une carte annuelle régulière au prix habituel lorsque toutes les cartes annuelles Parcs nationaux édition Bonjour Québec auront été écoulées.

Une salle d'attente virtuelle sera mise en place afin d'assurer l'équité du processus de vente et une expérience d'achat agréable. Il est suggéré d'accéder à la salle d'attente en ligne quelques minutes avant l'ouverture des réservations. Dès 9 h le 1er juin , tous ceux qui sont déjà dans la salle d'attente se verront attribuer aléatoirement un rang de priorité pour effectuer leur transaction. Par la suite, les nouveaux visiteurs seront placés dans la file d'attente selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Le détenteur d'une carte annuelle Parcs nationaux édition Bonjour Québec dispose d'une période de 12 mois pour l'activer, ce qui offre toute la latitude nécessaire pour en tirer le maximum de bénéfices. Divers avantages Sépaq sont aussi associés à cette carte annuelle, dont des rabais en boutique ainsi que sur les accès à différentes destinations.

Une mesure qui a eu un impact majeur et incontestable

Les cartes annuelles Parcs nationaux édition Bonjour Québec ont fait ressentir leur effet l'été dernier. Elles ont été à l'origine de près de 1 million de jours/visite sur une fréquentation totale historique de 4,8 millions de jours/visite dans les parcs nationaux. En comparaison avec l'été précédent, la hausse représente 589 000 jours/visite supplémentaires. Chaque visiteur d'un établissement génère en moyenne des dépenses des 66 $ par jour à l'extérieur de l'établissement fréquenté.

Malgré les mesures sanitaires rigoureuses et l'achalandage important, le taux global de satisfaction à l'égard de l'expérience vécue dans les parcs nationaux a été de 92 % l'été dernier. Et les visiteurs ont aussi confié en grande majorité en avoir ressenti des effets bénéfiques sur leur santé mentale (87 %) et physique (84 %).

Les destinations de la Sépaq demeureront un endroit de prédilection cette année pour se remplir les poumons d'air frais, les yeux de paysages saisissants et la tête de souvenirs impérissables. www.sepaq.com

