Carr, Léger et Colville en tête d'affiche de la vente aux enchères nouveau genre de la Maison Heffel

La vente aux enchères de la Maison Heffel sera diffusée simultanément depuis trois villes, à savoir Toronto, Montréal et Vancouver. C'est une première au Canada. À l'aide d'une technologie de pointe, les auditeurs verront la salle de vente principale avec le commissaire-priseur et les enchérisseurs au téléphone, ainsi que deux salles satellites avec d'autres enchérisseurs par téléphone.

« C'est un tournant dans le marché mondial de l'art. La vision que la Maison Heffel avait pour cette vente était la suivante : créer une expérience immersive que notre équipe nationale ferait vivre à un nombre illimité d'enchérisseurs et d'auditeurs de partout au monde, » a déclaré David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Une nouvelle ère s'amorce dans le monde des enchères, et nous sommes fiers d'être à l'avant-scène de cette transformation. »

Les toiles d'Emily Carr sont parmi les trésors les plus rares de l'art canadien. Deux œuvres de sa période de maturité seront les têtes d'affiche de la séance Art canadien, impressionniste et moderne. Tossed by the Wind (1939), un paysage de forêt tout en mouvement, où dominent les verts et les bleus, est l'un des plus beaux tableaux de l'artiste jamais mis en vente sur le marché. Sa toile Swirl, une œuvre recherchée et de calibre muséologique peinte en 1937, sera aussi présentée. Elle vient d'une collection privée de Seattle et a déjà appartenu à Lawren Harris, un ami et un mentor de l'artiste. Ce sera la première fois en plus de 70 ans que les deux œuvres, dont le pedigree est de premier plan, feront leur apparition sur le marché.

Faisant suite à la vente de Dog and Bridged'Alex Colville, la Maison Heffel présentera deux autres œuvres majeures de l'artiste à l'occasion de la séance Art d'après-guerre et contemporain. Toutes deux exceptionnelles, elles illustrent parfaitement le regard personnel et profond que Colville pose sur les animaux. La sublime toile Girl on Piebald Horse est mise en vente pour la première fois sur le marché. Depuis sa création en 1952, elle avait jusqu'ici figuré dans d'importantes expositions des œuvres de l'artiste aux quatre coins du globe. Dog and Horse, un autre chef-d'œuvre bien connu, montre le lien harmonieux qui unit les deux animaux. Les deux œuvres attireront à coup sûr des acheteurs internationaux.

Faits saillants de la vente aux enchères de la Maison Heffel

Deux chefs-d'œuvre sur toile d'Emily Carr, tous deux de sa période de maturité, à la fin des années 1930, seront les têtes d'affiche de la vente. Tossed by the Wind , un imposant paysage de forêt représentant Beacon Hill peint en 1939 (est . entre 1 200 000 $ et 1 600 000 $) et Swirl (est. entre 1 000 000 $ et 1 500 000 $), une œuvre de qualité muséologique que Carr avait donnée à Lawren Harris, arrive sur le marché précédé d'un remarquable pedigree. Elle n'a jamais été mise à l'enchère jusqu'ici. Enfin, la Maison Heffel mettra en vente Stormy Day , Brittany, une œuvre magnifique de ses premières années de formation en Europe (est. entre 125 000 $ et 175 000 $).

Horaire de la vente printanière de la Maison Heffel

Pour donner aux acheteurs de partout au Canada la chance de voir ces œuvres avant leur mise à l'enchère, il sera possible de visiter virtuellement les galeries où elles sont exposées sur le site Heffel.com ou sur rendez-vous, dans l'une des trois villes suivantes :

Vancouver : du mercredi 5 mai au mercredi 19 mai, de 11 h à 18 h, à l'Heffel Gallery (2247 Granville Street)

du mercredi 5 mai au mercredi 19 mai, de 11 h à 18 h, à l'Heffel Gallery (2247 Granville Street) Montréal : du jeudi 27 mai au jeudi 3 juin, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel (1840, rue Sherbrooke Ouest)

du jeudi 27 mai au jeudi 3 juin, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel (1840, rue Sherbrooke Ouest) Toronto : du mercredi 9 juin au jeudi 22 juin, de 11 h à 18 h, à l'Heffel Gallery

du mercredi 9 juin au jeudi 22 juin, de 11 h à 18 h, à l'Heffel Gallery (13, Hazelton Avenue)

Les deux séances auront lieu le mercredi 23 juin. La vente sera diffusée en direct sur le site Heffel.com et plusieurs options seront offertes aux enchérisseurs.

16 h 30 (HE) -- Présentation vidéo

17 h (HE) -- Art d'après-guerre et contemporain

19 h (HE) -- Art canadien, impressionniste et moderne

Pour en savoir plus sur les visites et la vente aux enchères, et pour consulter les catalogues en ligne, visitez le site www.heffel.com .

Au sujet de la Maison de vente aux enchères Heffel

La Maison Heffel a vendu plus d'œuvres d'artistes canadiens que toute autre maison d'enchères au monde, ses ventes dépassant le demi-milliard de dollars depuis 1978. Ayant des bureaux à Toronto, à Vancouver, à Montréal, à Ottawa et à Calgary, la Maison Heffel compte sur l'équipe de professionnels la plus importante et la plus chevronnée au Canada et offre aux vendeurs et aux acheteurs du monde entier un service à la clientèle supérieur.

