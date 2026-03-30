Caroline Locher quittera la direction du Conseil de presse du Québec

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - Au nom des médias membres du Conseil de presse du Québec, de son conseil d'administration et de son équipe, je veux chaleureusement féliciter notre secrétaire générale, Caroline Locher, pour l'annonce de sa nomination au poste de Directrice des politiques journalistiques à CBC/Radio-Canada.

Bien sûr, nous sommes tous très tristes de la voir quitter le Conseil, mais nous sommes tout autant heureux pour elle d'avoir la chance de relever ce nouveau et stimulant défi.

Tous ceux qui l'ont côtoyée et vue à l'œuvre au fil des neuf années qu'elle a consacrées au Conseil de presse ont été témoins de son professionnalisme, de sa compétence et de sa rigueur. Elle laisse derrière elle un legs important et précieux.

Elle a d'une part structuré et amélioré le processus de gestion des plaintes du public pour en faire une référence en la matière. Elle a d'autre part opéré un redéploiement de notre organisme d'autorégulation, en développant des initiatives de formation en déontologie et de sensibilisation du public afin de l'aider à reconnaître l'information de qualité.

Mme Locher a grandement contribué à la haute crédibilité dont jouit actuellement le Conseil de presse du Québec auprès des journalistes, des médias, du gouvernement et du grand public.

Mme Locher quittera ses fonctions au Conseil le 24 avril prochain.

Nous lui souhaitons le meilleur des succès et nul doute, dans notre esprit, qu'elle en aura.

Pierre-Paul Noreau

Président du conseil d'administration du Conseil de presse du Québec

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis plus de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Conseil de presse du Québec, [email protected], Tél. : 514 529-2818