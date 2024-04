Caroline Lepage nommée présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec

QUÉBEC, le 4 avril 2024 /CNW/ - C'est en fin de journée le 3 avril 2024 que le Conseil des ministres a annoncé la nomination de Mme Caroline Lepage à titre de présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec. Elle succède ainsi à M. Pierre-Michel Bouchard, qui était en poste depuis 2007. Mme Lepage entrera en fonction à compter du 8 avril 2024; elle œuvrait à titre de directrice générale de la fondation Y.W.C.A. Québec.

Centre des congrès de Québec (Groupe CNW/Société du Centre des congrès de Québec)

Titulaire d'une maîtrise en relations internationales et d'un baccalauréat en commerce, elle a travaillé dans le domaine du développement économique et culturel pendant plus de 12 ans avant de joindre le secteur privé, lors de son acquisition d'AGORA en 2008, une firme spécialisée dans l'organisation de congrès internationaux (désormais AGORA OPUS3). Engagée dans sa communauté, elle est présidente du conseil de Destination Québec cité et siège également au conseil d'administration des Grands Feux Loto-Québec.

17 ans à faire rayonner le Centre des congrès de Québec

Ayant occupé le poste de président-directeur général depuis 2007, M. Pierre-Michel Bouchard a rapidement concrétisé sa vision stratégique et son ambition à faire du Centre des congrès de Québec un véritable moteur de développement économique et culturel, tout en positionnant la ville de Québec comme une destination incontournable pour la tenue d'événements d'affaires. Au fil des ans, il a parallèlement bâti les assises de Québec Destination affaires.

« Tout en saluant l'arrivée de Mme Lepage, le conseil d'administration du Centre des congrès de Québec exprime sa profonde gratitude envers M. Bouchard, pour le dévouement et l'excellence dont il a fait preuve tout au long de ses 17 années de service. Sous sa direction éclairée, le Centre des congrès de Québec et la région de Québec ont connu un essor significatif, particulièrement dans le secteur du tourisme d'affaires, contribuant ainsi à leur dynamisme et à leur rayonnement. Le conseil lui adresse ses sincères et meilleurs vœux de succès dans ses nouveaux projets », souligne M. Alain Aubut, président du conseil d'administration du Centre des congrès de Québec.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 125 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

À propos de Québec Destination affaires

Créée à l'automne 2013, Québec Destination affaires est le bureau officiel des réunions et congrès où s'adresser pour la tenue et l'organisation de tous types d'événements d'affaires sur les marchés hors Québec. Cette force de vente, qui résulte d'un partenariat entre Destination Québec cité et le Centre des congrès de Québec, a pour mission de favoriser la tenue de congrès, réunions et autres événements sur les marchés hors Québec.

