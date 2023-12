Caroline Fillion reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay─Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay─Lac-Saint-Jean à l'artiste en arts visuels Caroline Fillion. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $ et d'une capsule vidéo de La Fabrique culturelle de Télé-Québec, lui a été remis aujourd'hui par Priscille Gendron, directrice du soutien aux organismes de création et de production au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors d'un événement spécial organisé par Culture Saguenay─Lac-Saint-Jean et tenu au CEM, l'Espace virtuel du Centre Bang.

Caroline Fillion remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Crédit photo : Patrick Simard le photographiste (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Avec une pratique artistique éclatée, l'artiste Caroline Fillion propose une vision du monde unique, juxtaposant dans ses œuvres des concepts et métaphores de manière singulière. Ayant manifestement le vent dans les voiles, elle a récemment présenté plusieurs expositions collectives à travers la province ainsi qu'une première exposition individuelle. Sa grande implication auprès d'organisations structurantes de la région est soulignée », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Caroline Fillion

Artiste multidisciplinaire, Caroline Fillion est originaire de Saguenay. Sa pratique conceptuelle repose sur des conjonctions symboliques ou des métaphores questionnant, détournant ou transgressant les postulats traditionnels du milieu de l'art. Une réflexion tempérée dans un absurde sérieux, sur les méthodes de légitimation de l'Art à travers ses institutions et sur le rapport entre l'œuvre, l'artiste et le commentaire qui les précède.

Elle est titulaire d'une maîtrise en arts visuels de l'Université du Québec à Chicoutimi, d'un diplôme d'études supérieur en gestion des organismes culturels de HEC Montréal et d'un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal. Boursière au Conseil des arts du Canada et au Conseil des arts et lettres du Québec, elle a participé à plusieurs expositions régionales, nationales et internationales.

Pour découvrir le travail de Caroline Fillion, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible dès demain sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Saguenay─Lac-Saint-Jean

Culture SLSJ représente l'ensemble du secteur culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean et agit comme locomotive de son développement depuis plus de 40 ans. À travers ses actions de concertation, de communication, de formation et de représentation, il mobilise plus de 250 membres artistes, travailleur.se.s culturel.le.s et autonomes, organismes et partenaires du secteur et positionne la culture comme un vecteur majeur de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv

