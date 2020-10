Caroline Dupré nommée présidente-directrice générale de la FCSSQ

Mme Dupré est directrice générale du Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe où elle œuvre depuis 29 ans. Détentrice d'un baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire et d'un certificat en psychologie, elle a débuté sa carrière comme enseignante, pour ensuite être nommée directrice d'établissement, puis directrice des services éducatifs et directrice générale adjointe, avant d'accéder à la direction générale en 2012. Pendant cette période, Mme Dupré a poursuivi son perfectionnement par le biais de formations universitaires de 2ème cycle en accompagnement professionnel, en gestion de l'éducation et en introduction à la direction générale de commission scolaire. Mme Dupré s'est également impliquée dans différents comités de sa région et du réseau de l'éducation.