Carol Voyer, Gilles Tremblay et Granite Sélect inc. écopent d'amendes totalisant 167 000 $

MONTRÉAL, le 15 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le 8 juillet 2019, l'honorable Marie-Claude Gilbert, juge de la Cour du Québec, district de Québec, a imposé des amendes totalisant 167 000 $ à Carol Voyer, Gilles Tremblay[1] et Granite Sélect inc. en lien avec une poursuite pénale intentée par l'Autorité des marchés financiers.

Rappelons que, le 3 décembre 2018, les défendeurs ont été déclarés coupables sous les 23 chefs d'accusation portés contre eux par l'Autorité. Carol Voyer faisait face à cinq chefs d'accusation d'aide au placement sans prospectus et cinq chefs d'accusation d'exercice illégal de l'activité de courtier en valeurs. Gilles Tremblay était visé par six chefs d'accusation d'aide au placement sans prospectus et un chef d'accusation d'exercice illégal de l'activité de courtier en valeurs. Enfin, Granite Sélect inc. faisait face à six chefs d'accusation de placement sans prospectus. Les défendeurs se sont vu imposer respectivement des amendes de 105 000 $, 32 000 $ et 30 000 $.

Rappelons qu'en 2015, Carol Voyer a écopé d'amendes totalisant près d'un million de dollars relativement à deux poursuites pénales intentées par l'Autorité.

De plus, en 2014, la Chambre de la sécurité financière a ordonné la radiation de Carol Voyer pour une période de dix ans.

Finalement, en 2012, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a imposé à Carol Voyer une amende de 40 000 $ et une suspension de deux ans de son droit d'exercice.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

1 Ne pas confondre le défendeur Gilles Tremblay avec :

Gilles Tremblay détenteur du certificat n o 132912 dans la discipline de l'expertise en règlement de sinistres et exerçant ses activités auprès du cabinet Expertises & Enquêtes Ouellet inc.;

détenteur du certificat n 132912 dans la discipline de l'expertise en règlement de sinistres et exerçant ses activités auprès du cabinet Expertises & Enquêtes Ouellet inc.; Gilles Tremblay (BDNI no 291) inscrit à titre de représentant de courtier en placement et exerçant ses activités auprès de la firme Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

