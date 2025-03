OTTAWA, ON, le 11 mars 2025 /CNW/ - Le Congrès du travail du Canada (CTC) exige que le gouvernement fédéral introduise des mesures immédiates et décisives pour protéger les travailleuses et les travailleurs et défendre les emplois alors que la guerre économique s'amplifie -- alimentée par le président américain Donald Trump -- et menace l'économie du Canada.

Aujourd'hui même, Trump a annoncé une nouvelle série de tarifs de rétorsion sur l'acier et l'aluminium, cette fois en réponse à la surtaxe énergétique de l'Ontario.

« Cette situation est de plus en plus hors de contrôle, et les travailleuses et les travailleurs partout au Canada sont inquiets. Ils attendent de leur gouvernement des mesures urgentes et concrètes pour les protéger des pertes d'emploi et de l'incertitude économique », a déclaré Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada.

Le CTC a envoyé une lettre au premier ministre désigné Mark Carney, lui demandant, ainsi qu'à son nouveau cabinet, de prendre des mesures immédiates pour renforcer l'assurance-emploi (AE), en particulier pour les personnes à hauts revenus qui risquent maintenant d'être licenciées. Le gouvernement fédéral n'a pas encore exercé pleinement son autorité en vertu de la loi sur l'assurance-emploi, qui lui donne le pouvoir de lancer des programmes pilotes et d'allouer des fonds d'urgence par l'intermédiaire de la Commission de l'assurance-emploi.

Bien que le programme d'aide de 6 milliards de dollars récemment annoncé apporte un certain soulagement à court terme, ça n'adresse pas la sécurité à long terme dont les travailleuses et les travailleurs et les collectivités ont désespérément besoin. Le moment est venu de faire preuve d'un leadership audacieux -- les travailleuses et les travailleurs ne peuvent pas se permettre d'hésiter ou de prendre des demi-mesures.

« Les travailleurs et travailleuses canadiens sont ciblés par une guerre économique sans précédent, et la réponse du gouvernement ne va tout simplement pas assez loin », a ajouté Mme Bruske. « Nous avons besoin de plus que des solutions temporaires. Nous avons besoin d'une stratégie qui garantisse qu'aucun travailleur ne soit laissé pour compte. Le gouvernement doit prendre des mesures décisives, notamment en imposant des taxes à l'exportation sur l'énergie canadienne, afin de démontrer que le Canada défendra fermement ses industries et sa main-d'œuvre. »

La lettre souligne les principales priorités pour soutenir les travailleurs et renforcer l'économie, notamment :

Élargir et renforcer l'assurance-emploi (AE) : Veiller à ce que les prestations d'assurance-emploi soient plus accessibles et adéquates pour tous les travailleurs.

Prendre des mesures pour préserver les bons emplois : Mettre en œuvre des stratégies industrielles pour protéger les industries canadiennes et leurs travailleurs des chocs économiques et de l'instabilité mondiale.

Investir dans l'économie nationale du Canada : Soutenir la diversification économique, l'industrie manufacturière et les industries durables afin de créer des emplois stables et bien rémunérés.

Protéger et renforcer les services publics : Veiller à ce que les services publics essentiels restent solides et financés par l'État pour soutenir tous les Canadiens.

« Cette guerre économique a révélé de vulnérabilités dans notre économie, et ce sont les travailleurs qui en subissent le plus les conséquences », a ajouté Mme Bruske. « Le gouvernement doit aller au-delà des mesures palliatives et s'engager dans des investissements réels qui protègent les moyens de subsistance et construisent un avenir résilient. »

Le Congrès du travail du Canada exhorte le gouvernement fédéral à travailler en étroite collaboration avec les syndicats et les organisations syndicales pour élaborer un plan solide qui donne la priorité aux travailleurs, sécurise les emplois et renforce les collectivités. La reprise économique du Canada en dépend.

Lien vers la lettre envoyée au premier ministre désigné disponible ici.*

* cette correspondence a été acheminée en anglais seulement

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour organiser une entrevue, veuillez contacter: Relations médiatiques de la CTC, [email protected], 613-526-7426