Le programme rend hommage à dix Entrepreneurs de l'année canadiens pour leur leadership, leur esprit d'innovation et la valeur qu'ils créent

MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW/ - Carl Hansen, chef de la direction d'AbCellera, une entreprise de biotechnologie établie en Colombie-Britannique reconnue pour son rôle de premier plan dans le développement d'un traitement par anticorps pour la COVID-19, a été couronné Entrepreneur de l'année d'EY 2021 du Canada. Nommé par un jury indépendant, M. Hansen est le lauréat du programme à l'échelle nationale en raison de son leadership axé sur des objectifs, de son sens de l'innovation et de la valeur à long terme qu'il crée pour les parties prenantes.

« Carl contribue à la modernisation du monde de la médecine au moment où nous en avons le plus besoin, affirme Paula Smith, directrice nationale du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. M. Hansen est un visionnaire, un collaborateur et un leader empathique qui trouve des occasions de faire les choses différemment, faisant évoluer le secteur afin d'améliorer l'efficience et de favoriser la santé et le bien-être des Canadiens en cours de route. »

Dans un secteur où les coûts de développement élevés et la longueur des processus d'approbation mettent souvent un frein à l'innovation, AbCellera repousse les limites des travaux de recherche sur les anticorps afin d'aider ses partenaires à surmonter les défis médicaux les plus urgents sur la planète, dont la COVID-19.

M. Hansen a réagi à la pandémie mondiale avec rapidité et souplesse en introduisant sur le marché sa solution anticorps novatrice, ce qui a permis de sauver d'innombrables vies. Le succès d'AbCellera a récemment conduit son organisation à réaliser le plus important premier appel public à l'épargne jamais effectué par une entreprise de biotechnologie canadienne, ce qui braque les projecteurs sur la scène florissante et concurrentielle de la technologie et de l'innovation au Canada.

« AbCellera a été fondée il y a neuf ans avec la conviction que nous pouvions améliorer considérablement la mise au point de médicaments, explique Carl Hansen. Aujourd'hui, notre équipe compte plus de 350 personnes qui unissent leurs efforts pour créer une entreprise phare qui rendra nos collectivités plus fortes, offrira des traitements aux patients plus rapidement et léguera un héritage d'innovation. C'est un grand honneur d'être reconnu au sein de ce groupe extraordinaire, et nous avons hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. »

M. Hansen a partagé le podium virtuel avec neuf entrepreneurs, qui ont été nommés Entrepreneurs de l'année canadiens d'EY 2021 pour leurs réalisations, leur vision audacieuse, leur leadership transformationnel et leur succès durable. En juin 2022, M. Hansen représentera le Canada et se mesurera aux lauréats d'autres pays au volet mondial du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY.

« Que ce soit dans les secteurs de l'énergie, des soins de santé, de la fabrication ou des logiciels, les lauréats nationaux de cette année représentent ce qui rend les Canadiens si uniques : ils placent les gens au cœur de leurs produits et services afin d'offrir plus de qualité, de sécurité et de durabilité pour leurs parties prenantes, ajoute Mme Smith. Ces entrepreneurs incarnent la force qui nous pousse à penser différemment, à agir avec audace et à aider à ce que le Canada se rétablisse mieux. Nous sommes emballés de compter sur leur expertise et leur leadership au sein du réseau mondial d'entrepreneurs d'EY. »

Les réalisations des sept canadiennes sélectionnées dans le cadre de l'édition nord-américaine 2021 du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY ont également été soulignées. Le programme permet d'identifier des femmes d'affaires ambitieuses qui sont propriétaires d'entreprises prospères et de leur fournir le réseau, les conseils et les ressources dont elles ont besoin pour faire croître leur entreprise et libérer leur plein potentiel. Le programme Femmes entrepreneures gagnantes, le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY et le Réseau Accès-entrepreneurs font partie intégrante de l'engagement de la Société, depuis 27 ans, visant à soutenir l'entrepreneuriat pour tous au Canada à chaque étape de la croissance des entreprises.





À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY



Remis à des entrepreneurs que rien n'arrête, Le Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY est le prix le plus prestigieux du monde des affaires. Ces leaders visionnaires contribuent aux innovations, à la croissance et à la prospérité qui transforment le monde. Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY encourage les entrepreneurs à s'engager à mettre leurs connaissances et leur expérience au service de la croissance. Il leur permet de cultiver des relations avec leurs pairs afin de renforcer l'esprit d'entrepreneuriat dans le monde entier. Unique en son genre, Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY est un prix d'envergure vraiment mondiale. Il rend hommage à des entrepreneurs dans le cadre de concours d'envergure régionale et nationale, et ce, dans plus de 145 villes et plus de 60 pays. Les lauréats rivalisent entre eux, dans l'espoir de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY. ey.com/fr_ca/entrepreneur-of-the-year-canada.

Les membres du jury indépendant pour l'édition 2021 du programme sont : Arlene Dickinson, chef de la direction, Venturepark; Wes Hall, président et fondateur, Kingsdale Advisors, et fondateur, l'initiative BlackNorth; Chris Huskilson, président, XOCEAN Ltd.; Germain Lamonde, fondateur et président, EXFO Inc.; Denis Larocque, président et chef de la direction, Major Drilling International Inc.; Kim Mason, première vice-présidente et chef de Banque privée, Banque Royale du Canada, RBC Gestion de patrimoine; Linda McCurdy, présidente et chef de la direction de K-Bro Linen Systems Inc.; et Ali Pejman, associé directeur de Fort Capital Partners.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont : TSX Inc. et The Globe and Mail.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur, de contribuer à créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY réparties dans plus de 150 pays instaurent la confiance grâce à des mécanismes de contrôle, et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr. Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

Le présent communiqué a été publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

