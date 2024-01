Des milliers d'employés canadiens participent à une initiative de formation professionnelle et d'éducation pour faire progresser leur carrière

TORONTO, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Amazon Canada est fière d'annoncer que son programme Career Choice, une prestation aux études qui permet aux employés de première ligne admissibles d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles, a connu une croissance sans précédent en 2023. Plus de trois mille employés admissibles au Canada se sont inscrits pour participer au programme Career Choice en 2023, ce qui représente une croissance de 100 % de la participation par rapport à 2022.

Le programme Career Choice, lancé au Canada en 2014, est un avantage rémunéré qui permet aux employés admissibles de faire progresser leur carrière en développant les compétences nécessaires dans les domaines les plus recherchés d'aujourd'hui. Amazon paie jusqu'à 95 % des frais de scolarité et rembourse les frais et les coûts de livres avec une limite annuelle et à vie. Les employés peuvent obtenir un certificat ou un diplôme dans des domaines d'études qualifiés, menant à des emplois en demande dans des domaines tels que le transport, la technologie et l'administration et les services aux entreprises. Le programme est offert en partenariat avec plus de 20 établissements d'enseignement à travers le Canada.

Le programme Career Choice finance jusqu'à 3 000 $ pour les employés admissibles à temps plein et à temps réduit par année civile et 1 500 $ pour les employés à temps partiel admissibles. Il est offert pour quatre années consécutives, sous réserve d'une limite à vie de 12 000 $.

« Le programme Career Choice d'Amazon est la pierre angulaire de notre engagement envers la croissance et le perfectionnement professionnels de nos employés de première ligne. Nous sommes ravis de constater une augmentation aussi importante de la participation au Canada cette année, car elle souligne l'importance d'investir dans l'éducation et les aspirations professionnelles de notre équipe. Nous sommes déterminés à poursuivre la croissance de ce programme et à soutenir encore plus d'employés dans leur cheminement professionnel », a déclaré Tammy Thieman, directrice mondiale du programme Career Choice.

Raisa Kalash, qui travaille dans un centre de traitement des commandes Amazon à Scarborough, en Ontario, est récemment diplômée du programme Career Choice, qui lui a permis de poursuivre sa certification professionnelle certifiée en ressources humaines (CRRP) pendant deux ans à la l'Université métropolitaine de Toronto. Peu de temps après avoir terminé le programme, elle a été en mesure de passer d'une personne réceptrice, responsable de (expliquer), à une associée d'affaire en ressources humaines, responsable de (expliquer). « La partie la plus gratifiante du programme Career Choice a été l'occasion d'explorer et de développer de nouvelles compétences », a-t-elle déclaré. « Le programme m'a permis d'élargir mes connaissances et mon expérience dans le domaine des ressources humaines, ce qui m'a permis de mieux comprendre mes forces et mes passions. De plus, être en mesure de réseauter et de communiquer avec des professionnels de différentes industries était vraiment enrichissant. L'accent mis par le programme sur la croissance personnelle et professionnelle en a fait une expérience incroyablement enrichissante. »

En parlant de la valeur du programme, Gary Hepburn, doyen de l'école d'éducation en continu G. Raymond Chang de l'Université métropolitaine de Toronto, a déclaré : « En tant qu'établissement d'enseignement en partenariat avec le programme Career Choice d'Amazon, nous avons été les premiers témoins de l'impact transformateur du soutien des employeurs sur le parcours éducatif de leur personnel. Il est primordial pour les employeurs de reconnaître qu'investir dans l'éducation de leurs employés profite non seulement aux individus, mais favorise également une main-d'œuvre plus qualifiée, plus engagée et plus dévouée. Cet effort de collaboration souligne l'importance profonde pour les entreprises de promouvoir l'apprentissage continu et l'avancement professionnel, créant ainsi un scénario gagnant-gagnant pour les employeurs et leurs précieux membres du personnel. »

