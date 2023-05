Un nouveau concept de vente au détail sur le point de redéfinir l'avenir en matière de beauté et de bien-être ouvrira ses portes en 2024

MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - Rennaï est un nouveau concept de vente au détail qui s'apprête à réinventer l'expérience d'achat du secteur de la beauté et du bien-être. La clientèle pourra se procurer ses produits et services ainsi que personnaliser son rituel beauté dans un seul et même endroit. Avec le soutien de ses investisseurs, Carbonleo et L Catterton Real Estate, Rennaï ouvrira sa première boutique phare en août 2024 au Royalmount, une nouvelle destination commerciale située à Montréal.

Ouverture de la boutique Rennaï, août 2024 (Groupe CNW/Rennaï)

L'espace de 36 000 pieds carrés deviendra la destination par excellence pour accéder à une vaste gamme de produits et de services incluant des soins esthétiques traditionnelles ainsi que des services de dermatologie et de nutrition. La boutique holistique et durable comprendra également une zone parfumerie et une aire de revitalisation.

Suite à son ouverture, Rennaï introduira son concept dans neuf emplacements supplémentaires en Amérique du Nord d'ici 2028, y compris au sein de plusieurs grandes villes américaines. L'équipe de Rennaï est sous la direction de Christopher Novak, président et directeur de création, qui apporte 10 années d'expérience, de savoir-faire et d'expertise dans le domaine de la beauté haut de gamme.

« Rennaï deviendra l'amie sur qui l'on peut compter et la référence en matière de beauté et de bien-être en centralisant conseils, consultations et services au cœur d'une communauté », affirme Novak. « Notre clientèle sera attirée vers cette marque rehaussée et soignée qui propose des services de qualité supérieure dans un emplacement offrant une expérience harmonieuse. Nous réinventons l'expérience de beauté et de bien-être en priorisant les besoins de chaque individu, en les accompagnant et en les inspirant, le tout dans un cadre élégant. »

Situé dans le quartier Midtown de Montréal, Rennaï rejoindra les 170 commerces du Royalmount - y compris des marques de luxe comme Louis Vuitton, Tiffany & Co., et Gucci - plus de 60 restaurants, des bureaux, un hôtel ainsi que des espaces verts publics. Royalmount, qui est financé par Carbonleo et L Catterton, deviendra la première destination à usage mixte 100 % carboneutre en Amérique et le plus grand projet de commerce de détail LEED Gold au Canada.

Conscient que le consommateur d'aujourd'hui s'attend à une expérience qui va au-delà de l'achat d'un produit, Rennaï s'associera à des marques aux récits captivants et aux messages forts. Une plateforme de commerce électronique et une expérience immersive sont en voie de développement en vue du lancement, promettant aux clients une expérience agréable, synchronisée et simplifiée à chacune de leurs interactions avec l'équipe de Rennaï, ses produits et ses services.

Andrew Lutfy, directeur général de Carbonleo et visionnaire de Royalmount, a déclaré : « Rennaï réunit l'art, la science et la nature. En plus d'offrir des produits de beauté dernier cri ainsi qu'une vaste gamme de services de bien-être, Rennaï propose un espace permettant à sa clientèle d'échapper au tourbillon de la vie quotidienne, le tout dans un environnement agréable offrant une expérience harmonieuse qui favorise le bien-être physique et émotionnel. »

Mathieu Le Bozec, associé directeur de L Catterton Real Estate, à déclaré : « Avec la croissance significative des domaines de la beauté et du bien-être à travers le monde, Rennaï s'attaque à une importante zone inexplorée du marché identifiée par notre étude de consommation, et rassemble tous les services et produits tant désirés par les consommateurs dans un seul et même emplacement. Nous sommes heureux de collaborer avec la talentueuse équipe de chez Rennaï et de chez Carbonleo pour donner vie à cette vision. »

À propos de Rennaï

Chez Rennaï, nous avons pour mission d'aider les gens à atteindre un état de bien-être optimal grâce à une approche globale de soins personnels à 360° dans un environnement hautement accessible. Inspirée du mot « renaissance », qui signifie « nouvelle vigueur, nouvelle vie », notre marque s'engage à soutenir les individus dans leur parcours vers le bien-être ainsi que l'amour et la découverte de soi. Nos gammes de produits de beauté soigneusement sélectionnés proviennent des quatre coins de la planète et sont accompagnées de services personnalisés, incluant des consultations avec des experts en beauté, nutrition et beauté. Nous proposons une variété de services pour nourrir le corps, l'âme et l'esprit, vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir au mieux, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Pour plus de renseignements sur Rennaï, rendez-vous sur le site www.rennai.com

À propos de Royalmount

Royalmount est une nouvelle destination montréalaise située au cœur du Midtown, où la connectivité, la créativité et la durabilité forment un tout unique. Il s'agira du premier projet à usage mixte 100 % carboneutre en Amérique ainsi que du plus grand développement de commerce de détail LEED Or au Canada. Royalmount comptera plus de 170 détaillants, y compris 60 restaurants et des attractions expérientielles. Conçu par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, Royalmount proposera les meilleures marques, expériences et offres au marché québécois. La première phase consistera en un complexe de commerce au détail et de style de vie de 824 000 pieds carrés répartis sur deux niveaux. Le projet comprendra un parc linéaire surélevé de 3 km ainsi qu'un parc urbain de 1,8 hectare.

Pour plus de renseignements sur Royalmount, rendez-vous sur le site www.royalmount.com

À propos de Carbonleo

Carbonleo est une société privée québécoise de développement et de gestion immobilière, instigatrice d'une approche progressive, humaine, vivante et fortement orientée vers les différentes formes d'expériences. Inspirée par les plus grands créateurs et les meilleures pratiques internationales, l'équipe de bâtisseurs expérimentés développe des projets immobiliers qui répondent aux aspirations des consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Forte du succès de ses précédents projets à usage mixte, Carbonleo souhaite contribuer à la revitalisation de Montréal et créer des projets prometteurs à haute valeur ajoutée qui s'intègrent parfaitement aux quartiers dans lesquels ils voient le jour. Fondée en 2012, l'entreprise compte plus de 175 employés et a déjà à son actif des projets d'envergures dont le Quartier DIX30, le Royalmount et le Four Seasons Hôtel et résidences privées Montréal.

Pour plus de renseignements sur Carbonleo, rendez-vous sur le site www.carbonleo.com

À propos de L Catterton

L Catterton est une entreprise d'investissement axée sur les consommateurs occupant une place prépondérante sur le marché et assurant la gestion de plus de 33 milliards de dollars dans trois plateformes multiproduits, soit l'investissement en capital, le crédit et l'immobilier. L'équipe de chez L Catterton's, qui compte plus de 200 experts en investissement et en opération dans 17 bureaux partenaires ainsi que des équipes de gestion, s'appuiera sur ses connaissances approfondies, son excellence opérationnelle et son vaste réseau de relations stratégiques pour apporter une valeur ajoutée distinctive à l'ensemble de son portfolio. Fondée en 1989, l'entreprise a fait plus de 250 investissements dans certaines des marques les plus iconiques au monde.

Pour plus de renseignements sur L Catterton, rendez-vous sur le site www.lcatterton.com

