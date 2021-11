Carboneutralité du Québec - Projet de 94 M$ pour électrifier l'usine de Diageo et la rendre carboneutre

GLASGOW, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Québec et du Canada ainsi qu'Hydro-Québec accordent des contributions financières totalisant plus de 45,8 millions de dollars à la distillerie Diageo approvisionnement mondial Valleyfield pour soutenir la conversion électrique de son usine de fabrication de spiritueux. L'objectif : rendre l'usine carboneutre d'ici 2025.

Ce projet représente des investissements de 94 millions de dollars aux installations de l'entreprise situées à Salaberry-de-Valleyfield. Il permettra d'éliminer la consommation d'environ 21 000 000 m3 de gaz naturel et 1 500 litres de mazout lourd, ce qui équivaut à une réduction annuelle de près de 40 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre au Québec.

Le premier ministre du Québec, M. François Legault, en a fait l'annonce aujourd'hui en marge de la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques.

« Diageo deviendra un leader de l'économie verte dans son domaine grâce à l'énergie propre du Québec. Avec l'annonce d'aujourd'hui, l'entreprise pourra positionner ses produits du Québec comme des spiritueux « verts », autant chez nous qu'à l'étranger. C'est un bon moyen de faire briller notre énergie propre. Et c'est aussi un moyen d'assurer la prospérité à long terme de la distillerie à Salaberry-de-Valleyfield. C'est un projet gagnant pour le Québec et pour la planète. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le gouvernement du Canada continue de mener une politique climatique ambitieuse soutenue par des actions concrètes déjà en cours afin d'aller plus loin et plus vite dans la lutte contre les changements climatiques. Il est important de soutenir des projets novateurs qui réduisent les émissions, créent de bons emplois et permettent au Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. L'annonce d'aujourd'hui met en lumière certains des travaux importants réalisés par le Québec et ses partenaires pour bâtir une économie plus forte et une province plus saine. Le leadership dans des projets stratégiques comme celui de Diageo annoncé aujourd'hui réduira les émissions et offrira un environnement plus propre et plus sain pour les travailleurs et la communauté. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes très reconnaissants de ce partenariat avec le gouvernement du Québec, qui est en ligne avec nos objectifs d'atteindre zéro émission de carbone nette et d'utiliser 100 % d'énergie renouvelable dans nos opérations directes d'ici 2030. Il nous permettra de lutter ensemble contre les changements climatiques et de créer un monde plus durable. L'annonce d'aujourd'hui marque un moment important pour nos activités en Amérique du Nord ainsi que pour notre engagement à créer un avenir à faible émission de carbone et à faire partie de la solution pour contrer la crise climatique actuelle. »

Ewan Andrew, directeur en chef du développement durable et président de la chaîne d'approvisionnement globale de Diageo

« La transition énergétique passera en grande partie par une meilleure utilisation des ressources existantes. Notre société d'État est très fière de participer à la conversion électrique des installations de Diageo ainsi que de contribuer à l'implantation de mesures d'efficacité énergétique. Ce projet est un exemple concret des gestes que nous devons répéter dans l'avenir pour électrifier autant d'activités économiques que possible avec notre énergie propre. »

Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

Faits saillants :

Pour soutenir la réalisation de ce projet, des contributions financières totalisant 41 642 288 $ sont accordées à l'entreprise par le biais du programme ÉcoPerformance du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. De ce montant, 24 773 577 $ proviennent du Fonds d'électrification et de changements climatiques du gouvernement du Québec, alors que 16 868 711 $ sont issus du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada , conformément à l'entente entre le Canada et le Québec relative à ce programme.

, conformément à l'entente entre le et le Québec relative à ce programme. Un montant estimé à 4 200 000 $ sera également octroyé à l'entreprise par Hydro-Québec via le programme Solutions efficaces.

Dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, dévoilé en novembre 2020, le gouvernement du Québec a mis en place le Groupe d'intervention GES pour les grands émetteurs. Cette escouade spécialisée a pour mandat d'accompagner les entreprises du secteur industriel dans leurs projets d'investissement qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec.

Le Programme ÉcoPerformance découle de l'une des mesures du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à appuyer l'efficacité et la conversion énergétiques ainsi que l'optimisation des procédés en entreprise.

Spécialisée dans la fabrication de spiritueux et de boissons alcooliques, la distillerie Diageo approvisionnement mondial Valleyfield est une filiale de l'entreprise Diageo, dont le siège social est situé au Royaume-Uni. Elle génère 290 emplois directs au Québec ainsi que des achats de grains auprès de 1 500 agriculteurs québécois. L'entreprise fabrique annuellement 24 millions de litres d'alcool utilisé dans la préparation de nombreux produits, dont plusieurs whiskys, vodkas et gins. Elle effectue la distillation, le vieillissement en barriques et l'embouteillage de plusieurs variétés et marques de l'entreprise, comme l'emblématique whisky canadien Crown Royal.

L'usine de Valleyfield sera la première distillerie de Diageo en Amérique du Nord à effectuer une transition vers la carboneutralité. À cet effet, Diageo approvisionnement mondial Valleyfield implantera quatre mesures d'efficacité énergétique et deux mesures permettant la conversion du gaz naturel et du mazout vers l'électricité. À cet effet, elle fera notamment l'acquisition d'équipements spécialisés, tels qu'un évaporateur avec technologie de recompression mécanique, des séchoirs à vapeur et une chaudière électrique.

À la demande d'Hydro-Québec, Diageo approvisionnement mondial Valleyfield diminuera significativement sa consommation électrique en période de pointe pour éviter de mettre de la pression sur le réseau et ainsi contribuer à la saine gestion des ressources énergétiques du Québec. Lors de ces périodes, l'entreprise utilisera d'autres énergies vertes de rechange afin de maintenir sa production.

diminuera significativement sa consommation électrique en période de pointe pour éviter de mettre de la pression sur le réseau et ainsi contribuer à la saine gestion des ressources énergétiques du Québec. ces périodes, l'entreprise utilisera d'autres énergies vertes de rechange afin de maintenir sa production. Cette annonce est réalisée un an après le lancement du plan d'action de Diageo, intitulé Society 2030 : Spirit of Progress. Ce plan définit, sur un horizon de dix ans, des objectifs ambitieux pour façonner l'entreprise de manière plus durable, y compris un engagement mondial visant à atteindre la carboneutralité de ses activités et une réduction de 50 % des émissions de la chaîne d'approvisionnement d'ici 2030.

