CarbiCrete sélectionné comme solution de construction à faibles émissions de carbone par le gouvernement du Canada



Le développement de produits de pavage décarbonisés sera soutenu par une subvention accordée par Solutions innovatrices Canada

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - CarbiCrete, une entreprise de premier plan dans le domaine de la décarbonisation du béton, s'est vu attribuer une subvention d'un million de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et le Conseil national de recherches Canada (CNRC). Cette subvention fait suite à la sélection de CarbiCrete pour la deuxième phase du programme « Défi des matériaux de construction à faibles émissions de carbone », lancé par Solutions innovantes Canada.

CarbiCrete s'est vu attribuer une subvention d'un million de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et le Conseil national de recherches Canada (CNRC). (Groupe CNW/CarbiCrete Inc)

Le Défi des matériaux de construction à faibles émissions de carbone a été mis en place pour garantir la maturité commerciale des technologies canadiennes nécessaires à la décarbonisation du secteur du bâtiment et de la construction au Canada au-delà de 2030 en vue d'atteindre les objectifs de 2050. Il visait à soutenir les nouvelles technologies et les nouveaux matériaux à faibles émissions de carbone sur le marché canadien des matériaux à faibles émissions de carbone, ainsi qu'à veiller à ce que les entreprises canadiennes du secteur de la construction soient bien positionnées pour réussir dans une économie verte émergente.

CarbiCrete propose une solution fabriquée au Canada pour lutter contre les émissions liées au secteur de la construction. Sa technologie consiste à remplacer le ciment utilisé dans la maçonnerie et les aménagements extérieurs par un sous-produit de la sidérurgie, ce qui permet d'éviter les émissions liées au ciment. L'entreprise utilise ensuite du dioxyde de carbone pour faire durcir son béton, ce qui permet de séquestrer définitivement le CO₂ au sein des produits.

Cette subvention s'inscrit dans le prolongement de la phase 1 du projet CarbiCrete, qui visait à mettre au point des prototypes préliminaires de produits de revêtement routier, et témoigne de la poursuite du soutien apporté par le gouvernement canadien à la technologie CarbiCrete.

Le financement accordé dans le cadre du programme « Défi des matériaux de construction à faible empreinte carbone » fait partie des différentes subventions que CarbiCrete a reçues de l'ISDE, notamment un soutien à la commercialisation de la part de l'ISDE pour mettre en œuvre la technologie de CarbiCrete dans des centrales à béton du Québec et de l'Ontario par l'intermédiaire de NGen Canada.

Ce nouveau financement permettra à CarbiCrete d'élargir encore son portefeuille de produits d'aménagement extérieur afin de proposer au marché une gamme complète de produits de pavage décarbonés.

La technologie CarbiCrete est actuellement mise en œuvre sur deux sites canadiens : Patio Drummond, situé à Drummondville, au Québec, et Canal Block, à Port Colborn, en Ontario.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le ministère des Sciences, de l'Éducation et du Développement économique (ISDE) pour cette subvention et pour le soutien financier continu du gouvernement du Canada », déclare Gary Belisle, PDG de CarbiCrete. « Ce financement nous permet directement de commercialiser de nouvelles offres de revêtements extérieurs et soutient notre vision visant à mettre en place une usine CarbiCrete dédiée à grande échelle, qui mettrait sur le marché encore plus de produits en béton décarbonés, consolidant ainsi la place du Canada en tant que leader mondial de la construction à faible empreinte carbone. »

L'été dernier, l'entreprise a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne de production en France, dans une centrale à béton appartenant à POINT.P, une marque du groupe Saint-Gobain.

À propos de CarbiCrete

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'élimination du carbone, dont la technologie brevetée permet de produire du béton décarbonisé sans ciment et à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé. CarbiCrete.com

SOURCE CarbiCrete Inc

Contact médias : Yuri Mytko, Directeur marketing, [email protected]