Le programme d'innovation énergétique soutiendra les nouveaux développements du béton sans ciment

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - CarbiCrete, une entreprise de premier plan dans le domaine de la décarbonisation du béton, a annoncé avoir obtenu une subvention de 700 000 dollars dans le cadre du Programme d'innovation énergétique (PIE) de Ressources naturelles Canada afin de mettre au point des procédés qui offriront aux émetteurs industriels de nouvelles possibilités d'utiliser des gaz à faible teneur en CO₂ ou des gaz de combustion pour fabriquer du béton décarboné.

Le financement accordé par le gouvernement du Canada aidera les émetteurs industriels à transformer leurs propres émissions dérivées en matière première pour la fabrication de béton sans ciment. (Groupe CNW/CarbiCrete Inc)

Le Programme d'innovation énergétique (PIE) a été créé pour promouvoir les technologies énergétiques propres qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, grâce à un soutien apporté à plusieurs domaines prioritaires, notamment le captage et l'utilisation du carbone.

Le projet CarbiCrete fait partie des 12 initiatives financées par l'EIP, représentant un investissement total de 28,9 millions de dollars, qui ont été annoncées par l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, lors d'un événement organisé le vendredi 27 mars sur le campus de Markham de l'université York.

« Nous investissons pour garantir des approvisionnements énergétiques fiables, abordables et propres d'un bout à l'autre du pays, afin de propulser notre croissance économique, de protéger le pouvoir d'achat des ménages canadiens et de faire de notre pays une superpuissance de l'énergie à faible risque, à faible coût et à faible émission de carbone. » déclare M. Hodgson.

La technologie de CarbiCrete remplace la totalité du ciment utilisé dans les produits de maçonnerie et d'aménagement extérieur par un sous-produit de la sidérurgie, ce qui permet d'éviter toutes les émissions liées au ciment. L'entreprise utilise ensuite du dioxyde de carbone pour faire durcir son béton, ce qui permet de séquestrer définitivement le CO₂ au sein des produits.

Le financement de ce projet permettra à CarbiCrete de faire progresser ses initiatives de recherche et développement visant à produire du béton sans ciment grâce à un nouveau procédé de durcissement qui fonctionne même lorsque les niveaux de CO₂ sont faibles, comme c'est généralement le cas avec les émissions de gaz de combustion.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de ce financement », déclare Gary Belisle, PDG de CarbiCrete. « La possibilité d'utiliser directement les gaz de combustion comme matière première pour le CO₂ constituera une étape décisive pour CarbiCrete. Elle permettra à pratiquement n'importe quel émetteur industriel de transformer ses propres émissions de sous-produits en matière première pour la fabrication de béton sans ciment, ouvrant ainsi la voie à une approche plus évolutive et plus rentable de la décarbonisation de l'environnement bâti, et accélérant le rythme auquel les industries lourdes peuvent participer à l'économie circulaire. »

La technologie CarbiCrete est actuellement mise en œuvre sur deux sites canadiens : Patio Drummond, situé à Drummondville, au Québec, et Canal Block, à Port Colborn, en Ontario. L'été dernier, l'entreprise a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne de production en France, dans une centrale à béton appartenant à POINT.P, une marque du groupe Saint-Gobain.

À propos de CarbiCrete

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'élimination du carbone, dont la technologie brevetée permet de produire du béton décarbonisé sans ciment et à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé. CarbiCrete.com

SOURCE CarbiCrete Inc

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