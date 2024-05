La génération de crédits carbone de haute intégrité permettra de répondre à la demande croissante de projets d'élimination du carbone et d'intervention dans la chaîne d'approvisionnement, tout en favorisant la croissance de CarbiCrete.

NEW YORK, le 22 mai 2024 /CNW/ - CarbiCrete, entreprise leader dans la décarbonisation du béton, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord de partenariat avec 3Degrees, un fournisseur de solutions climatiques de premier plan et une entreprise certifiée B Corporation. L'annonce a été faite à l'occasion de Carbon Unbound East Coast, un sommet réunissant des chefs d'entreprise, des investisseurs, des décideurs politiques, des universitaires et des acheteurs dans le domaine de la décarbonisation.

Yuri Mytko, directeur marketing de CarbiCrete, et Ryan Stilson, responsable du développement de projets chez 3Degrees, à Carbon Unbound East Coast, où le partenariat entre les deux entreprises a été annoncé. (Groupe CNW/CarbiCrete Inc)

Le procédé breveté de CarbiCrete pour la fabrication de béton décarbonisé élimine les émissions liées au ciment et retire du dioxyde de carbone de l'atmosphère en remplaçant le ciment par un sous-produit de la fabrication de l'acier et en minéralisant le CO2 dans le béton en vue d'un stockage permanent.

3Degrees supervisera la quantification et la vérification des réductions d'émissions générées par la technologie de CarbiCrete et gérera la vente des attributs environnementaux, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante du marché pour des projets d'élimination du carbone et d'intervention dans la chaîne d'approvisionnement.

« Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec 3Degrees pour tirer parti des marchés environnementaux », déclare Jacob Homiller, PDG de CarbiCrete. « Ce partenariat nous permettra d'accélérer le déploiement de notre technologie, de réduire les émissions historiques tout en décarbonisant l'industrie de la construction. »

« Nous sommes ravis d'accélérer la croissance de CarbiCrete en lui permettant d'accéder aux marchés de l'élimination du carbone et de l'intervention dans la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Peter Weisberg, directeur du développement de 3Degrees.

La technologie de CarbiCrete est actuellement déployée commercialement au Québec par le fabricant d'aménagements paysagers Patio Drummond. L'entreprise a également annoncé des partenariats qui mèneront à l'utilisation de la technologie CarbiCrete en Ontario, par l'intermédiaire du producteur de maçonnerie Canal Block, et en France, par l'intermédiaire de POINT.P, la marque principale de Saint-Gobain, un chef de file mondial dans le domaine de la construction légère et durable.

À propos de CarbiCrete

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'élimination du carbone, dont la technologie brevetée permet de produire du béton décarbonisé sans ciment et à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé. Carbicrete.com

À propos de 3Degrees

3Degrees, une entreprise certifiée B Corporation, permet aux entreprises et à leurs clients de prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique. Nous aidons les organisations du monde entier à atteindre leurs objectifs en matière d'énergies renouvelables et de décarbonisation grâce à notre travail avec les entreprises du Fortune 500, les services publics et d'autres organisations qui souhaitent se joindre à la lutte contre le changement climatique. L'équipe de 3Degrees possède une expertise approfondie en matière de conseil en développement durable, de marchés environnementaux, de développement de projets d'énergie renouvelable et de carbone, de solutions de décarbonisation des transports et de programmes d'énergie renouvelable des services publics. En collaboration avec ses clients, 3Degrees aide à développer et à mettre en œuvre des solutions créatives qui garantissent l'intégrité de l'environnement et qui ont un sens commercial. Pour en savoir plus, visitez le site 3Degreesinc.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

