TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - IC Capitalight Corp. (« Capitalight » ou la « Société ») (CSE : IC) est heureuse d'annoncer qu'elle a terminé le placement privé sans intermédiaire (l'« offre ») décrit dans son communiqué du 7 août 2024.

En ce qui concerne la clôture de l'émission, la Société a émis un total de (i) 12 500 000 actions ordinaires dans le capital de la Société en vertu de dispense pour financement de l'émetteur coté (la « dispense pour financement de l'émetteur coté ») en vertu de l'article 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (les « actions LIFE ») au prix de 0,08 $ par action LIFE; et (ii) 10 000 000 d'actions ordinaires dans le capital de la Société qui sont considérées comme des « actions accréditives » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de l'article 359.1 de la Loi sur les impôts (Québec) (les « actions FT » et, avec les actions LIFE, les « actions ») au prix de 0,10 $ par action FT, pour un produit brut de 2 000 000 $ CA.

Les initiés de la Société ont acquis un total de 12 365 000 actions dans le cadre de l'offre, dont la participation constituait une « opération entre personnes apparentées » au sens de la Norme multilatérale 61-101 - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« IM 61-101 »). Cette participation est dispensée des exigences officielles d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires de la norme IM 61-101, car ni la juste valeur marchande des actions acquises par les initiés, ni la contrepartie des actions payées par ces initiés ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Comme l'exige la norme IM 61-101, la Société annonce qu'elle prévoit déposer un rapport de changement important relatif à l'offre moins de 21 jours avant la fin de l'offre, ce qui est nécessaire pour achever l'offre rapidement et est raisonnable dans les circonstances.

Capitalight a l'intention d'utiliser le produit de l'offre pour engager des dépenses d'exploration dans le cadre de son projet d'exploration Blue Lake/Retty Lake Cu-Ni-Pt-Pd, détenu à 100 % par la Société, ainsi qu'à des fins générales de fonds de roulement. Le produit brut global recueilli grâce aux actions de FT sera utilisé par Capitalight au plus tard le 31 décembre 2025 pour les dépenses d'exploration générales qui constitueront des « dépenses d'exploration canadiennes » (au sens du paragraphe 66 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) qui seront considérées comme « dépenses minières accréditives » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (les « dépenses admissibles »). Capitalight renoncera aux dépenses admissibles ainsi engagées ou réputées avoir été engagées pour les souscripteurs d'actions FT, au prorata, de sorte que le produit brut total de l'émission des actions FT sera généralement déductible du revenu de chaque souscripteur pour l'année civile close le 31 décembre 2024.

La Société a payé des commissions d'intermédiaire globaux de 4 750 $ CA en lien avec les souscriptions des souscripteurs introduits dans l'offre.

Les actions FT émises dans le cadre de l'offre seront assujetties à une période de détention légale expirant quatre mois et un jour à compter de la date d'émission de ces titres. Conformément à la dispense pour financement de l'émetteur coté, les actions LIFE émises dans le cadre de l'offre ne sont pas assujetties aux restrictions de revente en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Les investisseurs sont invités à visionner la vidéo de mise au point du 9 septembre sur les activités de la Société ICI.

Avis concernant l'alerte précoce de M. Douglas MacQuarrie

Conformément aux exigences du Règlement 62-104 concernant les offres publiques d'achat et de rachat et du Règlement 62-103 sur les systèmes d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés, M. Douglas MacQuarrie déposera un rapport d'alerte précoce concernant sa participation à l'offre, en vertu duquel M. MacQuarrie acquiert à des fins de placement 7 590 000 actions FT et 4 575 000 actions LIFE pour un prix d'achat total de 1 125 000 $. Avant sa souscription dans le cadre de l'offre, M. MacQuarrie détenait 5 692 500 actions. Après la conclusion de l'offre, ainsi que d'autres achats déclarés, M. MacQuarrie détient 18 509 500 actions. Ce montant représente environ 15,8 % des actions émises et en circulation. Une copie du rapport d'alerte précoce de M. MacQuarrie sera déposée auprès des commissions des valeurs mobilières applicables et sera disponible sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements et une copie du rapport d'alerte précoce de M. MacQuarrie, veuillez communiquer avec :

Brian Bosse

Directeur et chef de la direction

IC Capitalight Corp.

130, rue King Ouest, bureau 1940

Toronto, Ontario

M5X 2A2

Tél. : 1 416 844-5712

À propos de Capitalight

IC Capitalight Corp. offre aux actionnaires une exposition à la croissance du capital à long terme en investissant dans des propriétés d'exploration minière et d'autres actifs connexes. La Société est inscrite au marché boursier canadien sous le symbole « IC ». Pour en savoir plus sur la Société, visitez http://www.capitalight.co

Renseignements prospectifs

Énoncé prospectif (énoncé Safe harbor) : Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi en valeurs mobilières applicable. L'utilisation des mots « anticiper », « prévoir », « continuer », « s'attendre », « estimer », « objectif », « peut », « sera », « projet », « devrait », « prévoir », « potentiels » et d'autres expressions semblables visent à identifier des énoncés prospectifs. En particulier, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les offres, y compris le montant et le produit des offres, l'utilisation proposée du produit et la date de clôture des offres. Bien que la Société soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faudrait pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car la Société ne peut garantir qu'ils s'avéreront exacts. Puisque les énoncés prospectifs portent sur les événements et les conditions futurs, ils comportent des hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont actuellement prévus en raison d'un certain nombre d'hypothèses, de facteurs et de risques, dont bon nombre sont indépendants de la capacité de la Société de les contrôler ou de les prédire. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, sans s'y limiter, les conditions sur les marchés du financement par actions, la volatilité des marchés boursiers, les risques non quantifiables liés aux mesures et aux interventions gouvernementales, la résiliation de toute entente régissant les offres, les modifications aux lois ou aux exigences en matière de permis, le défaut d'obtenir les approbations réglementaires nécessaires ainsi que les risques cernés dans le rapport de gestion annuel de la Société.

La direction a fourni le résumé ci-dessus des risques et des hypothèses liés aux énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse afin de fournir aux lecteurs une perspective plus complète des activités futures de la Société. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs et, par conséquent, aucune assurance ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, ou, si c'est le cas pour l'un d'entre eux, quels avantages la Société en retirera. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date du présent communiqué de presse et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, la société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autres.

