Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches et Outaouais - La Sépaq adapte son offre au palier orange

QUÉBEC, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) adapte certaines modalités dans ses destinations des régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l'Outaouais afin de se conformer aux exigences de santé publique associées à leur passage au palier orange. La collaboration et la responsabilisation de chacun par rapport aux consignes demeurent essentielles pour lutter contre la propagation du virus.

Les établissements visés par la désignation orange sont les suivants :

Parc national de la Jacques-Cartier (Capitale-Nationale)

Parc de la Chute-Montmorency (Capitale-Nationale)

Aquarium du Québec (Capitale-Nationale)

Station touristique Duchesnay (Capitale-Nationale)

Réserve faunique des Laurentides (Capitale-Nationale) -- sauf certains secteurs

Parc national de Frontenac (Chaudière-Appalaches) -- secteurs Saint-Daniel et Sainte-Praxède

Parc national de Plaisance (Outaouais)

Centre touristique du Lac-Simon (Outaouais)

Réserve faunique de Papineau- Labelle (secteurs Outaouais)

Réserve faunique La Vérendrye (secteurs Outaouais)

Des consignes particulières s'appliquent dès maintenant et jusqu'à nouvel ordre dans ces établissements :

La limite de 6 personnes ou de deux familles (dont le nombre total des membres peut excéder la limite de 6 personnes) pour la location d'une unité d'hébergement

La limite maximale de 25 personnes à l'intérieur et à l'extérieur pour les salles louées, BBQ ou pique-niques

Un maximum de 6 personnes par table dans la salle à manger d'une aire de restauration .

Les déplacements interrégionaux pour accéder à ces établissements ne sont pas recommandés.

La Sépaq demande aux clients dont la réservation est incompatible avec les consignes de la contacter pour régulariser la situation. Comme cela a été le cas lors de la première vague, une politique souple de modification, de déplacement ou de remboursement sera appliquée.

À titre de société d'État, la Sépaq assume ses responsabilités et privilégie avant tout la santé et la sécurité de ses employés, de ses visiteurs et de l'ensemble de la population. Elle se tient à l'affût de l'évolution de la situation et applique les recommandations émises par les autorités de santé publique.

Depuis plusieurs mois, une série de mesures sanitaires et de protocoles rigoureux qui ont été approuvés par la Santé publique sont en place afin d'assurer une visite sécuritaire et agréable des établissements du réseau.

Les différentes règles d'or du visiteur, les mesures sanitaires appliquées et l'offre disponible dans les établissements peuvent être consultées au www.sepaq.com/covid-19.

