TORONTO, le 16 févr. 2021 /CNW/ - Groupe Capital RF Inc. (« Capital RF » ou la « Société ») (TSX: RCG) a annoncé aujourd'hui qu'Andrew Marsh avait décidé de quitter ses fonctions de président et chef de la direction de Patrimoine Richardson Limitée (« Patrimoine Richardson »), une filiale en propriété exclusive de Capital RF, le 31 mars 2021.

« J'ai vraiment apprécié cette occasion unique qui m'a été donnée de bâtir la plus importante société indépendante détenue par ses employés au sein du secteur canadien de la gestion de patrimoine, a déclaré M. Marsh. Alors que Patrimoine Richardson s'apprête à passer à un nouveau chapitre de son histoire, la meilleure décision pour moi et pour la société est de passer le flambeau à l'équipe de direction très compétente que Kish Kapoor est en train de former. Mon rôle sera dorénavant celui d'un actionnaire important et coopératif et d'un ambassadeur de Patrimoine Richardson. J'ai la conviction que l'avenir s'annonce très prometteur et prospère pour cette société que nous avons bâtie ensemble, grâce à l'esprit et au talent de notre équipe, et je serai là pour les encourager. »

Durant les 17 années où M. Marsh a dirigé la société, dont 11 à titre de chef de la direction, Patrimoine Richardson a pris de l'expansion, avec 19 bureaux au Canada, une plateforme nationale et un actif géré de plus de 30 milliards de dollars. M. Marsh a orchestré la fusion de GMP Gestion Privée avec Partenaires Financiers Richardson, l'acquisition de Macquarie Private Wealth Inc., et l'intégration de nombreux conseillers de talent au sein de la société.

Il a joué un rôle actif dans le succès de la transaction de l'an dernier où GMP Capital est devenue Capital RF et où l'ensemble des activités de Patrimoine Richardson ont été regroupées au sein du groupe Capital RF. Cette transaction importante a positionné l'entreprise comme la destination de choix des meilleurs conseillers au Canada et le premier choix des Canadiens qui optent pour des fournisseurs de solutions de gestion de patrimoine intégrées autres que les banques.

« Au nom du conseil d'administration de Capital RF et de tous les collègues, amis et partenaires d'Andrew, nous le remercions pour ses années de loyaux services et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses prochains projets, a déclaré Kish Kapoor, président et chef de la direction de Capital RF. Nous comprenons et respectons son désir d'aller relever de nouveaux défis. Il laissera des fondements solides sur lesquels nous pouvons nous appuyer, et je sais que nous continuerons de profiter des excellentes relations qu'il a établies au sein du secteur de la gestion de patrimoine. Au cours des prochaines semaines, Andrew et moi allons travailler ensemble afin d'assurer une transition en douceur et de mettre sur pied une structure de direction qui favorisera la croissance continue de Patrimoine Richardson. Entre-temps, l'équipe actuelle de subordonnés directs d'Andrew continuera de relever directement de lui. »

Hartley Richardson, président et chef de la direction de James Richardson & Fils, Limitée, qui par l'intermédiaire de sa filiale Groupe Financier Richardson Limitée, est le principal actionnaire de Capital RF, a déclaré : « Depuis plus d'une décennie, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Andrew pour créer Patrimoine Richardson, la principale société de gestion de patrimoine indépendante au Canada, et la décision d'Andrew de quitter ses fonctions de chef de la direction est un événement important dans le parcours de notre société. Le changement crée des occasions, et nous sommes enthousiastes devant l'avenir qui s'offre à nous, forts des assises solides qu'Andrew a contribué à bâtir. Nous nous réjouissons qu'Andrew demeure un membre important et solide du groupe d'actionnaires de la société. Nous le remercions pour son leadership et son amitié et nous lui souhaitons la meilleure des chances alors qu'il s'apprête à relever de nouveaux défis. »

