TORONTO, le 7 avril 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) avertit les consommateurs du fait que Capital Lending Financial, qui mène ses activités depuis le 1, rue Nicholas, 5e étage, à Ottawa (Ontario), ne détient pas de permis lui donnant le droit d'exercer des activités commerciales dans le domaine hypothécaire en Ontario.

L'ARSF a appris par les organismes chargés d'appliquer les lois que Capital Lending Financial exerçait de telles activités sans permis valide, au moyen du site Web https://capitallendingfinancial.com/.

L'ARSF exhorte les consommateurs à la prudence si quelqu'un prétendant représenter Capital Lending Financial communique avec eux. Il est également conseillé aux consommateurs de ne pas obtenir de prêt hypothécaire par l'intermédiaire de Capital Lending Financial. Pour en savoir plus sur ce site Web, veuillez consulter le Bureau d'éthique commerciale.

C'est l'ARSF qui accorde les permis aux maisons de courtage d'hypothèques, aux courtiers et aux agents en hypothèques, le but étant de préserver la confiance du public envers les services financiers en Ontario. Les consommateurs qui obtiennent un prêt hypothécaire par l'intermédiaire de particuliers ou d'entreprises n'ayant pas de permis de l'ARSF ne sont pas protégés par la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et ses règlements, qui régissent les maisons de courtage d'hypothèques, les courtiers et les agents en hypothèques.

On encourage également les consommateurs à consulter le registre public pour être sûrs de faire affaire avec un courtier ou un agent en hypothèques, une maison de courtage d'hypothèques ou un administrateur d'hypothèques détenant un permis.

L'ARSF s'efforce toujours, en collaboration avec les professionnels qu'elle réglemente, d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les consommateurs et pour ses membres. Pour en savoir plus, consultez https://www.fsrao.ca/fr.

