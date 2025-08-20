TORONTO, le 20 août 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. (« Capital Group Canada ») annonce aujourd'hui les distributions en espèces d'août 2025 pour les FNB Capital Group Canada. Les porteurs de parts inscrits au 27 août 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 2 septembre 2025.

Voici les détails des montants de distribution par part :

FNB Capital Group Canada Symbole boursier Distribution par part ($) CUSIP ISIN Fréquence de paiement FNB Capital Group Sélect revenu multisectorielMC (Canada) CAPM 0,117772 14021Y101 CA14021Y1016 Mensuelle FNB Capital Group Sélect obligations mondialesMC (Canada) CAPW 0,093114 14021X103 CA14021X1033 Mensuelle

Pour plus d'informations sur les FNB Capital Group Canada, visitez www.capitalgroup.com/ca/fr.

À propos de Capital Group

Gestion d'actifs Capital International (Canada), Inc. fait partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a été créé à Los Angeles, en Californie. Depuis 1931, Capital Group se consacre avant tout à rendre des résultats supérieurs et réguliers aux investisseurs à long terme par le biais de portefeuilles fondés sur de fortes convictions, d'un travail de recherche rigoureux et de la responsabilité individuelle de nos gestionnaires. Au 30 juin 2025, Capital Group gère plus de 3 000 G$ US en actions et en titres à revenu fixe pour des millions d'investisseurs individuels et institutionnels partout dans le monde.

Capital Group gère des actions par l'intermédiaire de trois groupes de placement. Ces groupes prennent des décisions relatives aux placements et aux votes par procuration de façon indépendante. Des professionnels en placements à revenu fixe fournissent à l'ensemble de Capital Group des services de recherche et de gestion des placements en titres à revenu fixe; par contre, dans le cas des titres présentant les caractéristiques des actions, ils agissent uniquement pour le compte de l'un des trois groupes de placement en actions.

Les placements dans un fonds d'investissement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

SOURCE Capital Group Canada

Communication avec les médias : Caroline Semerdjian, Capital Group, [email protected], (213) 615-3185