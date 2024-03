Capable, entreprendre sans limites : une nouvelle série de balados pour inspirer le désir d'entreprendre chez les personnes handicapées

DRUMMONDVILLE, QC, le 25 mars 2024 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec est fier d'annoncer le lancement de la série de balados intitulée Capable, entreprendre sans limites. Animée par Kim Auclair, consultante Web ayant une incapacité auditive, cette série de dix épisodes se veut une source d'inspiration et d'information pertinente pour les personnes handicapées en entrepreneuriat.

Le projet Capable, entreprendre sans limites, vise à démontrer que le handicap n'est en aucun cas un obstacle à la créativité et à l'entrepreneuriat. À travers des exemples concrets d'entrepreneuses et d'entrepreneurs handicapés, cette série de balados met en lumière des parcours inspirants, reflets de la diversité et du dynamisme de l'entrepreneuriat chez les personnes handicapées. Chaque épisode est une célébration du potentiel humain, révélant comment des individus, souvent perçus à tort comme limités, démontrent qu'ils sont capables. Ces entrepreneurs audacieux, armés de détermination et de créativité, nous montrent qu'aucune barrière n'est trop haute à franchir. Leurs parcours sont des témoignages vivants de la façon dont les obstacles peuvent être convertis en opportunités, défiant ainsi les idées reçues et redessinant les contours de l'entrepreneuriat.

Ce projet s'inscrit dans la continuité des efforts de l'Office visant à favoriser l'intégration et le maintien des personnes handicapées sur le marché du travail. Conscient que la voie traditionnelle de l'emploi n'est pas toujours une option pour certaines personnes handicapées, l'Office souhaite ainsi encourager l'exploration d'autres avenues, notamment l'entrepreneuriat et le travail autonome, en fournissant des exemples inspirants et en informant le public sur les mesures, ressources et aides disponibles pour appuyer les personnes handicapées dans leurs démarches. L'Office a d'ailleurs collaboré avec l'organisation Evol, qui se dédie au développement de l'entrepreneuriat diversifié et inclusif dans les 17 régions du Québec.

Capable, entreprendre sans limites, est disponible dès maintenant sur les principales plateformes de balados. L'Office invite le milieu entrepreneurial et les acteurs du milieu de l'emploi, avec ou sans incapacité, à écouter cette série et à contribuer à faire de l'entrepreneuriat au Québec, une réalité inclusive.

Citations :

« La série de balados Capable, entreprendre sans limites, incarne notre engagement à soutenir l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, dans ce cas-ci par le biais de l'entrepreneuriat inclusif. Nous sommes fiers de mettre en lumière des exemples inspirants d'entrepreneuses et d'entrepreneurs handicapés, tout en informant sur les ressources et mesures disponibles pour les accompagner vers leur réussite. »

Daniel Jean, directeur général de l'Office

« En tant qu'organisation ayant à cœur de soutenir les entreprises à propriété diversifiée et inclusive, Evol est fière d'avoir contribué à cette série de balados. Nous croyons que toutes les personnes qui le souhaitent devraient avoir une chance égale d'entreprendre. Nous sommes également persuadés que les personnes en situation de handicap ont leur place en entrepreneuriat et qu'elles ont le potentiel de réussir. Nous espérons que cette initiative contribuera à en inspirer plusieurs et que l'entrepreneuriat soit à l'image de notre société. »

Géraldine Martin, présidente-directrice générale d'Evol

« Quand l'Office des personnes handicapées du Québec m'a approchée pour ce projet, je n'ai pas hésité une seconde. Je suis très reconnaissante de cette confiance. Le balado Capable, entreprendre sans limites, est une initiative qui dégage un message qui me tient à cœur : celui d'inviter les personnes avec une différence à oser se lancer et à créer leurs propres opportunités en faisant les démarches nécessaires. C'est la meilleure façon, selon moi, d'améliorer leur situation financière et de montrer que la différence n'est pas un frein à la créativité et à l'entrepreneuriat, en plus d'inspirer d'autres à en faire autant. »

Kim Auclair, consultante Web ayant une incapacité auditive et animatrice du balado

Faits saillants :

Le balado est disponible sur les principales plateformes connues. Pour y accéder, en format audio, visitez le site Web de Ausha. Le format vidéo est également disponible sur la chaîne YouTube de l'Office.

La série de balados intitulée Capable, entreprendre sans limites , comporte dix épisodes, tous animés par Kim Auclair , consultante Web ayant une incapacité auditive. Les premiers épisodes seront disponibles dès le lancement du balado. D'autres épisodes suivront dans les prochaines semaines.

L'organisme Evol a collaboré au projet, notamment par sa participation dans le cadre d'un épisode de la série, portant sur l'accès au financement.

Le projet vise à inspirer et à mettre en lumière des exemples d'entrepreneuses et d'entrepreneurs handicapés. Il permet également d'explorer les défis, opportunités et réussites rencontrés par ces personnes.

La série a également pour objectif d'informer le public sur les programmes, mesures et ressources existants pour appuyer les personnes handicapées dans leurs démarches en entrepreneuriat ou en travail autonome.

Capable, entreprendre sans limites , met en vedette les entrepreneuses et entrepreneurs suivants : Jani Barré, humoriste, conférencière, auteure et athlète; François Bernier, président d'Horizon B2B; Mathieu Caron , fondateur des Entrevues atypiques; Mathieu Lamarche , président du Groupe GDI; Camille Chai , conférencière et animatrice; Martin Deschamps , musicien et artiste multidisciplinaire; Benoit Laflamme , conférencier; Daniel Bonin et Maryse Sauvé, copropriétaires de la ferme À la canne blanche; Cynthia Benoit , présidente de Services linguistiques CB et directrice de la stratégie au Service d'interprétation visuelle et tactile (SIVET).

, met en vedette les entrepreneuses et entrepreneurs suivants :

Liens connexes :

Site Web de l'Office : www.ophq.gouv.qc.ca

Pour en savoir plus sur les activités de l'Office, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected];

À propos :

L'Office

L'Office des personnes handicapées du Québec met tout en œuvre pour faire du Québec une société plus inclusive. Son objectif est de réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées, leur famille et leurs proches.

Il offre des services d'information et d'accompagnement à ces personnes pour qu'elles puissent participer pleinement à la vie en société. Il conseille le gouvernement, les ministères, les municipalités ainsi que les organismes publics et privés. Il réalise également des travaux d'évaluation et travaille avec les partenaires à la recherche de solutions efficaces.

Evol

Œuvrant dans les 17 régions du Québec, Evol est une organisation qui soutient les entreprises à propriété diversifiée et inclusive qui génèrent des impacts positifs alignés sur les objectifs de développement durable de l'ONU (ODD). Son offre de financement, conjuguée à une expérience d'accompagnement personnalisé et des services complémentaires adaptés, permet aux entrepreneuses et aux entrepreneurs de bâtir des entreprises durables et prospères.

Kim Auclair

Kim Auclair est consultante en communication Web et conférencière. Depuis plus de 20 ans, elle explore les différentes facettes du domaine des médias. Elle aide aujourd'hui les travailleuses et travailleurs autonomes et propriétaires de petites entreprises à se faire connaître et gagner en notoriété grâce aux relations de presse. Née avec une surdité sévère à profonde et porteuse d'un implant cochléaire depuis le 17 septembre 2019, elle aime également créer des outils de sensibilisation à la surdité en collaboration avec différents organismes.

