Cap sur la rentrée : nouveaux horaires d'autobus dès le 27 août

LAVAL, QC, le 17 août 2022 /CNW Telbec/ - La Société de transport de Laval (STL) se tient prête pour la rentrée et ajuste les horaires sur son réseau régulier, qui seront en vigueur à compter du samedi 27 août. Pour la clientèle, ces changements se traduisent entre autres par une fréquence accrue, voire doublée en dehors des périodes de pointe sur plusieurs grands axes de la ville, ainsi qu'une meilleure accessibilité universelle sur son réseau.

Plus de fréquence en journée et en soirée

Depuis la pandémie, les habitudes de la clientèle ont changé. La Société a donc modifié ses horaires en fonction des besoins en déplacement exprimés par les Lavallois, notamment par le biais de sondages. Plusieurs lignes offriront davantage de fréquence en journée, entre 9 h et 15 h, et en soirée, entre 19 h et 22 h, pour s'adapter à cette nouvelle réalité. On note principalement :

JOURNÉE EN SEMAINE :

→ Des ajouts de voyages sur les lignes 43, 45 et 66 pour augmenter la fréquence de passage à environ 30 minutes, plutôt que 60 minutes

→ Des ajouts de voyages sur la ligne 222 pour avoir une meilleure fréquence combinée avec la ligne 22 et permettre ainsi des passages aux 30 minutes, le but étant de mieux desservir le parc industriel - Secteur est, dans le quartier Duvernay

→ Des ajouts de voyages sur la ligne 151 dans les deux directions

SOIRÉE DE SEMAINE :

→ Une prolongation des heures de service sur la ligne 42 dans les deux directions et sur la ligne 65 direction Nord, tard le soir, pour mieux desservir les travailleurs

→ Des ajouts de voyages sur la ligne 151 dans les deux directions

→ Une fréquence de passage améliorée sur le boulevard des Laurentides

EN RAPPEL : améliorations mises en place cet été

Depuis le début de l'été, plusieurs ajouts de service ont permis d'améliorer les déplacements des travailleurs et des clients dans certains secteurs.

Val-des-Brises

Depuis le mois de mai, le nouveau service de taxi collectif T48 relie le quartier Vimont au secteur commercial de Val-des-Brises.

Ce nouveau circuit, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote, permet de mieux desservir les employés d'environ 70 entreprises situées à l'est de l'autoroute 19 et au nord de l'autoroute 440, en plus d'offrir une nouvelle option de transport pour la clientèle de ces commerces.

Cité de la Biotech

Une ligne de taxi collectif devient une ligne régulière d'autobus! Devant la grande popularité du taxi collectif T16 celui-ci est devenu cet été la ligne d'autobus 16 permettant maintenant de transporter encore plus de clients vers les entreprises situées sur le boulevard Armand-Frappier. La ligne 16 s'ajoute aux 20 lignes entièrement accessibles du réseau, c'est-à-dire des lignes garantissant la desserte par des autobus munis d'une rampe à l'avant pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Quartier industriel Saint-Vincent-de-Paul

Les lignes 50 et 58 ont été prolongées jusqu'au terminus Paul-Kane et bonifiées avec l'ajout de passages en semaine et le weekend.

Accessibilité : bien planifier ses déplacements

Pour améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite, la Société a rendu accessibles 337 nouveaux arrêts qui s'ajoutent aux quelque 900 qui l'étaient déjà, un peu partout sur le territoire lavallois, soit une augmentation de 30%. De nouvelles fonctionnalités sont maintenant disponibles sur le site web de la STL pour permettre à cette clientèle de mieux planifier ses déplacements en tenant compte des lignes et des arrêts accessibles.

Changement de tarifs

Pour ceux qui reprendront bientôt le chemin du bureau ou de l'école, plusieurs changements de tarification à Laval et dans la grande région métropolitaine - en vigueur depuis le 1er juillet dernier - sont à prendre en considération.

Pour tout savoir sur les nouveautés et choisir le bon titre de transport : stlaval.ca/refonte

Le 23 septembre, prenez l'autobus pour 1 $

Ayant pour mission d'encourager la population lavalloise à opter pour le transport collectif lors de leurs déplacements, la STL organise depuis 2016 la Journée à 1 $. Cette année, elle aura lieu le vendredi 23 septembre. Voilà l'occasion parfaite de monter ou de remonter dans l'autobus à faible coût et de profiter de tous les avantages du transport en commun!

Virage numérique

En vigueur jusqu'au 6 janvier 2023, les nouveaux horaires sont disponibles dès maintenant sur le site web de la STL au stlaval.ca.

La STL a entrepris depuis longtemps des efforts pour la réduction des gaz à effet de serre, mais la protection de l'environnement doit se faire par une diversité d'actions. Ainsi, à compter du mois de janvier 2023, la STL cessera la distribution systématique de centaines de milliers de dépliants horaires.

Les dépliants pour l'horaire qui entre en vigueur le 27 août 2022 seront les derniers à être imprimés. Une note a été ajoutée sur ces derniers pour aviser la clientèle.

La Société travaille déjà à faciliter la transition afin que les clients puissent se familiariser avec les moyens alternatifs disponibles leur permettant de continuer de consulter les horaires. Détails sur : stl.laval.ca

Fête du Travail

Terminons sur une note festive, en rappelant qu'à l'occasion de la fête du Travail, le lundi 5 septembre prochain, l'horaire du dimanche sera en vigueur : stlaval.ca/feries

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval.

