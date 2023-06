SHANGHAI, 29 juin 2023 /CNW/ - À l'occasion du Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2023, Cao Ming, président de Huawei Wireless Solution, a prononcé un discours-programme intitulé « Embrace 5G New Opportunities, Encourage 5.5G New Motivation » (Profiter des nouvelles possibilités offertes par la 5G, encourager une nouvelle motivation pour passer à la 5.5G) durant le forum sur le développement et l'innovation dans le domaine de la 5G. Dans son discours, M. Cao a souligné que la technologie 5G a changé la façon dont les gens vivent et travaillent, et qu'elle est devenue un moteur de l'économie numérique et un catalyseur du succès commercial des exploitants. Il a ajouté que la mise à niveau continue de la connexion entre les personnes, les objets, les véhicules, les industries, les foyers et les services harmonisés de communication et de détection insuffle une nouvelle motivation de passer à la 5.5G, et que Huawei travaillera avec l'industrie pour en faire une réalité.

La 5G représente un gain tant pour les exploitants que pour les consommateurs, car elle a permis à l'industrie de la téléphonie mobile d'atteindre un niveau supérieur et d'améliorer la consommation des utilisateurs grâce à de nouvelles expériences et applications. La 5G a également permis aux fournisseurs de services d'accès fixe sans fil (AFSF) de prospérer et d'intégrer ceux-ci à leur offre de services courants. De plus, la technologie 5G s'est déclinée en plus de 50 000 cas d'utilisation dans l'industrie, ce qui a stimulé la croissance dans un large éventail d'industries. Dans un avenir prévisible, la technologie 5G devrait favoriser de nouvelles applications et de nouveaux modèles et formes d'affaires. La mise à niveau de la connexion entre les personnes, les objets, les véhicules, les industries, les foyers et les services harmonisés de communication et de détection accélérera davantage la transition de la 5G à la 5.5G.

De nouveaux services immersifs et interactifs stimulent les expériences des personnes connectées

Le contenu 3D, l'expérience immersive et les services infonuagiques gagnent rapidement en popularité chez les utilisateurs individuels, tandis que les technologies d'affichage et de contenu généré par l'intelligence artificielle font de l'affichage 3D à l'œil nu une réalité. Une gamme complète d'appareils de réalité étendue est disponible, y compris des modèles de niveau débutant à intermédiaire et haut de gamme, qui font passer les expériences et les écosystèmes au niveau supérieur. Les appareils de téléphonie infonuagique et le service 5G New Calling ont également le vent en poupe. Les exploitants du monde entier testent les capacités commerciales d'une bande à 10 Gb/s afin d'améliorer l'expérience des nouveaux services.

L'IdO diversifié tous scénarios augmente la portée et améliore la qualité des objets connectés

L'IdO 5.5G couvrira tous les scénarios allant de l'IdO haute vitesse, vitesse modérée et basse vitesse à l'IdO passif, réduisant ainsi de façon globale les coûts des connexions. L'écosystème RedCap est déjà déployé commercialement à grande échelle pour permettre une connectivité industrielle, montée sur véhicule et portable. De plus, l'IdO passif évolue rapidement et améliorera la vie des consommateurs dans des domaines comme l'habillement et la nourriture, et permettra une réelle visibilité de la production, de l'entreposage et de la logistique dans les usines entièrement connectées.

L'inclusion dans les procédés industriels de base améliore l'efficacité

Avec le développement de technologies de fabrication intelligentes et agiles, la 5G est devenue une nécessité dans les processus de production de base, soutenant des scénarios qui nécessitent à la fois un contrôle en temps réel et une fiabilité élevée. L'amélioration complète des capacités de la 5G, comme une faible latence, une grande fiabilité et une haute vitesse de liaison montante, permettra d'étendre les connexions sans fil mises en place dans les usines, de réduire les coûts d'ajustement des chaînes de production et d'améliorer l'efficacité de la production.

Le transport intelligent de haute fiabilité améliore les capacités des véhicules connectés

Des technologies comme la collaboration véhicule-nuage, véhicule-route et véhicule-véhicule ont permis une connectivité massive des véhicules aux feux de circulation et aux capteurs, ce qui a grandement amélioré l'efficacité de la circulation et les capacités de gestion tout en réduisant le nombre d'accidents de la route. La vérification au moyen de la technologie V2X 5G a été appliquée dans 95 % des scénarios de circulation, ce qui a permis de réduire le taux d'accidents de 25 % et d'accélérer la circulation de plus de 20 %.

Des services de maisons intelligentes propulsent les applications pour des foyers connectés

Une vaste gamme de services de maisons intelligentes sont en pleine croissance, allant de l'affichage simplifié des vidéos en grand écran à des appareils ménagers intelligents plus pratiques, en passant par les jeux infonuagiques instantanés et l'expérience immersive 3D sur grand écran. Au Moyen-Orient et dans d'autres régions, certains exploitants de premier plan ont commencé à fournir des services haut débit à domicile de 10 Gb/s pour répondre à de nouvelles demandes et diversifier les activités de divertissement.

La technologie de services harmonisés de communication offre de nouvelles possibilités en matière de détection mondiale

Soutenue par la technologie de services harmonisés de communication, la 5.5G transformera les services de communication pour intégrer la détection et la communication, appuyant ainsi des scénarios comme la détection des angles morts sur la route, les avertissements d'accident, la détection des navires en mer et le fonctionnement sans surveillance des navires pour faire progresser le transport intelligent et la navigation intelligente sur les océans. La technologie de services harmonisés de communication a fait l'objet d'une vérification approfondie dans les domaines caractérisés par le transport intelligent, et il a été démontré qu'elle coûte moins cher que les techniques de construction classique du réseau.

M. Cao a conclu son discours en décrivant comment la 5.5G stimulera davantage l'industrie de la téléphonie mobile et offrira plus de possibilités pour un mode de vie intelligent et l'économie numérique. Huawei travaillera aux côtés de l'industrie pour promouvoir l'inclusion de la chaîne industrielle de la 5.5G dans les scénarios d'affaires et faire de la 5.5G une réalité.

