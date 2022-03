Le financement soutiendra une reprise inclusive, renforcera la compétitivité et créera des emplois sur l'ensemble du territoire.

WHITEHORSE, YT, le 8 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de soutenir les entreprises et organisations tandis qu'elles s'adaptent, se développent et se remettent de la pandémie de COVID-19. De nouveaux investissements du gouvernement du Canada aident à mettre en place une base solide pour la main-d'œuvre d'aujourd'hui et celle de l'avenir.

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), ainsi que le Dr Brendan Hanley, député du Yukon, ont annoncé que le gouvernement du Canada investit 3,6 millions de dollars au Yukon pour appuyer les entreprises, créer des emplois et faire croître l'économie du territoire.

Ce financement, assuré par CanNor, soutient deux initiatives régionales dirigées par des organisations de développement économique des Premières Nations au Yukon. Bien que chaque projet soit unique, ils aident tous les collectivités et les habitants du Nord à tirer parti des possibilités de croissance économique en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois sur l'ensemble du territoire. Grâce à cet investissement, ces organisations créeront quatre nouveaux emplois à temps plein et maintiendront ou développeront dix-huit emplois existants. L'investissement permettra également la création de possibilités de formation préalable à l'emploi et renforcera la compétitivité des fournisseurs locaux dans la région.

L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard du développement économique durable à long terme au Yukon. Des initiatives comme celles-ci soutiennent une reprise stable par suite des conséquences de la pandémie de COVID-19.

Citations

« Ces investissements témoignent de l'engagement continu de CanNor envers la réconciliation avec les peuples autochtones. Ils viennent également aider à renforcer la main-d'œuvre du Nord et à bâtir des collectivités fortes et résilientes. À mesure que le Yukon se rétablit de la pandémie de COVID-19, notre gouvernement continuera d'être là pour soutenir le rôle vital des entreprises et des organisations communautaires dans la croissance de l'économie et la création d'emplois de qualité bien payés pour les Yukonnais. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Les Yukonnais s'entraident, surtout dans les moments difficiles. Ces deux projets en soutien d'initiatives menés par des agences de développement économique autochtones, en sont le reflet. Grâce à la création d'emplois, l'accroissement des opérations et la création d'occasions de développement de compétences, nous travaillons ensemble à une reprise et à une croissance inclusive et durable. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« Il est important de se remettre de la pandémie et de faire des investissements dans nos communautés à l'appui d'une croissance des emplois et en soutien à notre économie locale. Nous remercions le gouvernement du Canada pour cette généreuse contribution de la part de CanNor qui contribuera à une économie plus forte au Yukon et permettra de s'assurer qu'aucun Yukonnais, notamment dans les milieux ruraux, soit laissé pour contre. »

- Ranj Pillai, ministre du Développement économique du Yukon

« Le soutien apporté par CanNor à la Kluane Community Development Limited Partnership (KCDLP) et au projet Développer la résilience économique nous permet de faire progresser les possibilités économiques dans le territoire traditionnel de la Première nations de Kluane et, par la même occasion, d'offrir des possibilités à ses habitants et ses entreprises ainsi que d'améliorer la situation économique dans l'ensemble du territoire.»

- Tosh Southwick, président de la KCDLP

« L'équipe de Chief Isaac Mechanical est fière de la qualité de son travail et de son service à la clientèle. La confiance liée au 1,5 million de dollars accordée par CanNor est un grand motivateur. Ce montant nous permet d'accroitre notre gamme de services pour les besoins mécaniques lourds comme légers et d'agrandir notre équipe de techniciens professionnels. En tant qu'entreprise appartenant entièrement à une Première Nation, tous les profits sont versés à la communauté locale. Les investissements de CanNor permettent d'accroître cette capacité. »

- Frances Aitken, gestionnaire industriel, Chief Isaac Group of Companies

Faits en bref

Les projets comprennent Développer la résilience économique (Kluane Community Development Limited Partnership) et l'agrandissement d'ateliers (Tr'ondek Heavy Equipment Ltd./Chief Isaac Mechanical ).

). Ces projets ont été financés par le Fonds pour l'emploi et la croissance, un fonds de 700 millions de dollars administré par les agences de développement régional (ADR) pour aider les entreprises et les organisations qui les soutiennent, à préparer l'avenir, à renforcer la résilience et à se préparer à la croissance en passant à une économie verte, en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois. Sur ce soutien, 70 millions de dollars ont été consacrés aux entreprises et organisations créées après janvier 2020.

Document d'information : Les investissements de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) soutiennent les sociétés de développement économique autochtones au Yukon

Document d'information

Les investissements de CanNor soutiennent les sociétés de développement économique autochtones au Yukon

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé un investissement de 3,6 millions de dollars pour soutenir deux initiatives régionales menées par des sociétés de développement économique autochtones au Yukon.

Bien que chaque projet soit unique, ils ont tous les deux pour but d'aider les collectivités et les habitants du Nord à tirer parti des possibilités futures de croissance économique en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois sur l'ensemble du territoire.

Développer la résilience économique 2,1 M$

CanNor investit plus de 2,1 millions de dollars dans ce projet de trois ans réalisé par le Kluane Community Development Limited Partnership (KCDLP), une société de développement économique ayant un mandat indépendant pour gérer certains intérêts opérationnels de la Première nation de Kluane. Le projet permettra à KCDLP d'acheter de la machinerie lourde et un abri pour étendre ses activités afin de mieux participer aux activités de construction, d'exploitation minière et de production d'énergie propre à Burwash Landing.

Le financement de ce projet entraînera la création de quatre nouveaux emplois à temps plein et l'expansion de huit emplois à temps plein. Il permettra de créer des possibilités de contrats dans la région de Kluane ainsi que des possibilités de formation et de perfectionnement des compétences pour les membres de la Première nation de Kluane. Le coût total du projet s'élève à plus de 2,73 millions de dollars.

Agrandissement des ateliers 1,5 M$

CanNor investit 1,5 million de dollars dans ce projet triennal de Tr'ondek Heavy Equipment Ltd, l'une des entreprises du Chief Isaac Group of Companies, qui est la société de développement à but lucratif des Tr'ondëk Hwëch'in. Le projet permettra d'agrandir un bâtiment existant dans les installations de réparation d'automobiles, de camions et de camions de transport de Tr'ondek Heavy Equipment Ltd. à Dawson City.

Le financement de ce projet entraînera une croissance des entreprises et soutiendra l'emploi en maintenant six emplois à temps plein et en développant quatre emplois à temps plein. Le coût total du projet s'élève à 2 millions de dollars.

