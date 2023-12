CanNor annonce les projets de la phase 2 du Défi innovation alimentaire dans le Nord

Quatre participants utiliseront leur solution novatrice pour améliorer la sécurité alimentaire dans les territoires.

WHITEHORSE, YT, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Le pourcentage de ménages vivant dans l'insécurité alimentaire dans les territoires canadiens se classe parmi les plus élevés au pays, mais les résidents du Nord font œuvre de pionniers et mettent au point des solutions novatrices afin d'améliorer leur système alimentaire en tirant profit du savoir et de l'ingéniosité des communautés locales pour remédier aux lacunes.

En 2021, l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) a lancé le Défi innovation alimentaire dans le Nord qui constitue une nouvelle approche pour s'attaquer aux préoccupations en matière de sécurité alimentaire à l'échelle locale. Le Défi soutient des projets communautaires axés sur les systèmes locaux et autochtones de production alimentaire qui aident à améliorer la sécurité alimentaire des résidents du Nord dans les territoires canadiens.

Le Défi alimentaire : trouver des solutions novatrices dans les territoires canadiens

Aujourd'hui, le Dr Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé les quatre projets retenus pour la phase 2 du Défi. Cette phase s'accompagne de près de 3 millions de dollars en fonds supplémentaires afin que les organismes participants mettent à l'échelle leur projet amorcé à la phase 1 du Défi et poursuivent leurs efforts novateurs visant à améliorer la sécurité alimentaire.

La sélection de chaque projet en vue de la phase 2 du Défi s'est opérée à la suite d'une évaluation complète et d'un processus de consultation effectué en collaboration avec le comité consultatif du Défi, lequel se compose d'experts en systèmes alimentaires du Nord et en sécurité alimentaire.

Accent sur les projets communautaires

Les organismes qui prendront part à la phase 2 du Défi sont les suivants : la Ilisaqsivik Society de Clyde River et le Qajuqturvik Community Food Centre d'Iqaluit (au Nunavut), la Fort Simpson Métis Development Corporation (dans les Territoires du Nord-Ouest), et le Yukon First Nation Education Directorate (au Yukon).

Chacun d'entre eux est un chef de file dans sa communauté respective et explore des solutions aux divers aspects de l'insécurité alimentaire dans le Nord. Ces solutions sont axées sur l'innovation, la connaissance de la communauté et les ressources requises pour entraîner des retombées positives adaptées aux besoins locaux.

Citations

« Au cours des deux dernières années, les participants des phases 1 et 2 du Défi ont travaillé fort pour mettre en place d'excellents programmes communautaires, novateurs et créatifs pour faire face à certains enjeux des systèmes alimentaires du Nord. Alors que nous entamons la phase 2, notre gouvernement s'est engagé à continuer d'appuyer le travail important des dirigeants communautaires et à renforcer la collaboration avec les partenaires nordiques et autochtones qui continuent de contribuer grandement à la sécurité alimentaire dans leurs régions respectives. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« L'amélioration de la sécurité alimentaire est un enjeu qui fait appel à l'esprit novateur des résidents du Nord et des Yukonais. La cuisine traditionnelle centralisée pour le gibier sauvage du Yukon First Nation Education Directorate est une solution sur mesure pour notre environnement nordique. »

- Le Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« La Fort Simpson Métis Development Corporation est maintenant en bonne position pour continuer ses efforts novateurs d'amélioration de la sécurité alimentaire dans sa communauté. Grâce au financement supplémentaire du Défi innovation alimentaire dans le Nord, une usine de transformation de la viande de bison pourra voir le jour, ce qui permettra aux résidents d'avoir accès à de nouvelles options pour se procurer des aliments abordables. »

- Michael McLeod, député du parlement des Territoires du Nord-Ouest

« Le financement du Défi innovation alimentaire dans le Nord pourrait donner à YFNED une véritable occasion d'enseigner aux élèves autochtones du Yukon la récolte, la transformation et l'utilisation des sources d'aliments traditionnels. En outre, il peut contribuer à fournir des aliments et des programmes de repas scolaires à un moment où la sécurité alimentaire diminue pour de nombreuses familles. Une telle installation représente une part importante de la solution d'infrastructure dont nous avons besoin pour intensifier nos services et travailler avec nos partenaires afin de fournir des aliments sains et une éducation aux enfants autochtones de tout le territoire. »

- Melanie Bennett, directrice générale, Yukon First Nation Education Directorate

« L'entrée du Programme d'aliments traditionnels Inuliqtait dans la phase 2 permettra au Qajuqturvik Community Food Centre de distribuer équitablement des aliments traditionnels aux Iqalummiut tout en continuant à soutenir le gagne-pain des chasseurs qui se déplacent régulièrement dans tout le Nunavut. Ce projet sert d'exemple de programme communautaire qui soutient directement la souveraineté alimentaire en jumelant l'accès équitable aux aliments traditionnels à une source de revenus juste et régulière pour les chasseurs. Le Qajuqturvik Community Food Centre est ravi de recevoir du financement qui lui permettra d'élargir son approche appuyant la souveraineté alimentaire au Nunavut et d'élaborer les ressources nécessaires pour la reproduire. »

- Rachel Blais, Qajuqturvik Community Food Centre

« Grâce à ce projet, nous élargissons notre programme "Angunasuktiit", soit notre programme d'apprentissage de la chasse terrestre à temps plein à Clyde River, et nous le partageons avec Makkovik, au Nunatsiavut, dans le cadre d'un échange entre communautés. Angunasuktiit est un programme de formation individuelle qui, entre autres, renforce les compétences sur le terrain et les connaissances connexes, fournit à la communauté plus d'aliments traditionnels sains, surveille l'environnement, puis transmet la culture, la langue et les valeurs chères à l'organisme. Nous présentons également à quoi ressemble une économie davantage centrée sur les Inuits et démontrons que la récolte à l'année est un service essentiel pour les communautés comme la nôtre. »

- DJ Tigullaraq, Gestionnaire des programmes terrestres, Ittaq Heritage and Research Centre

« Nous sommes très enthousiastes à propos de cette initiative. Ce projet pourrait remédier à l'insécurité alimentaire dans notre région tout en offrant des possibilités d'emploi valorisantes, voire des carrières, pour notre peuple. »

- Danny Peterson, président par intérim, Fort Simpson Métis Development Corporation

En bref

Les innovateurs de la phase 2 participent à la vitrine d'innovation du Défi alimentaire lors de la conférence GLOBE Forum à Vancouver, du 13 au 15 février 2024. Ils présenteront comment leurs projets novateurs contribuent à la croissance et au développement des systèmes alimentaires nordiques.

Liens connexes

Produits connexes

Document d'information : projets de la phase 2 du Défi innovation alimentaire dans le Nord

CanNor annonce les participants retenus pour la phase 1 du Défi innovation alimentaire dans le Nord

Annonce des projets du Défi innovation alimentaire dans le Nord

Le gouvernement du Canada lance le Défi innovation alimentaire dans le Nord

Restez branchés

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Personnes-ressources, Carson Debert, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications, Nunavut, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]