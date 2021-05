Candidatures jeunesse aux élections municipales L'UMQ lance la campagne « Ose le municipal »

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) lance aujourd'hui la campagne « Ose le municipal », une initiative pour inciter les jeunes à se lancer en politique municipale, en mettant notamment à leur disposition 17 mentors reconnus, qui cumulent de nombreuses années d'expérience en politique.

En posant leurs questions à l'adresse [email protected], les jeunes intéressés par la politique municipale pourront recevoir une réponse ou des conseils par courriel, vidéoconférence ou téléphone, de l'une ou de l'un des mentors ayant accepté de remplir bénévolement ce rôle. Les personnalités suivantes seront disponibles pour échanger avec les jeunes :

M. Michel Adrien

M. André Bellavance

M. Alexandre Cloutier

M me Chantal Deschamps

M. Éric Forest

M. Luc Fortin

M. François Gendron

M me Marie Grégoire

Marie Grégoire M me Vicki-May Hamm

M me Yolande James

M me Maude Laberge

M. Jérôme Landry

M me Elsie Lefebvre

M. Jean-Maurice Matte

M. Maxime Pedneaud-Jobin

M. Réjean Porlier

Mme Suzanne Roy

« Alors qu'ils représentent le tiers de l'électorat, les jeunes de 18 à 35 ans ne représentent que 8,3 % des élues et élus municipaux. Pourtant, leur implication en politique municipale est primordiale pour assurer une juste représentativité de la population et pour permettre une diversité de points de vue dans les instances décisionnelles. Pour avoir plus de jeunes, il faut déboulonner certains mythes qui les freinent à oser le municipal. Le réseau de mentors pourra les accompagner et les conseiller dans leur réflexion », a souligné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

« Les jeunes ont des inquiétudes notamment liées à la conciliation famille-travail-vie politique. En offrant la possibilité de rejoindre des mentors, on vient créer un réseau de contacts rassemblant des expériences riches et diversifiées. Souvent, c'est ce que les jeunes n'ont pas lorsqu'ils veulent s'engager dans la sphère publique », a soutenu pour sa part le président de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ et conseiller d'arrondissement de l'Arrondissement de Lachine à Montréal, monsieur Younes Boukala.

Les personnes potentiellement intéressées à poser leur candidature pourront en apprendre davantage sur les différentes étapes d'une campagne électorale municipale et les impondérables avant de se lancer officiellement en naviguant sur le site oselemunicipal.ca ou en aimant la page Facebook de la campagne.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

