TORONTO, le 6 Décembre 2022 /CNW/ - CanDeal Données et Analytique (" CanDeal DNA "), le principal fournisseur de données, d'évaluation et de services d'information sur les titres à revenu fixe au Canada, et Fundata Canada Inc., se sont associés pour intégrer l'évaluation des titres à revenu fixe de CanDeal, le standard de l'industrie, à la gamme de produits et de services de Fundata destinés au secteur des fonds de placement.

Le service d'évaluation de référence de CanDeal DNA couvre plus de 80 000 titres à revenu fixe. L'intégration de ces données à la plateforme de distribution de Fundata offre la solution la plus complète aux gestionnaires de placements qui recherchent, surveillent et gèrent les expositions aux titres à revenu fixe canadiens dans les portefeuilles de fonds.

Fundata est l'un des principaux distributeurs de données et d'analyses relatives aux fonds de placement au Canada, effectuant le suivi de plus de 3 500 fonds communs de placement distincts et près de 1 000 fonds négociés en bourse, ce qui représente plus de 40 000 entrées de fonds, y compris les clones et les séries.

Grâce aux données sur les prix des titres à revenu fixe de CanDeal DNA offerts par Fundata, les gestionnaires de placements qui cherchent à effectuer une analyse de haut niveau des titres à revenu fixe pourront facilement identifier les titres cibles et les gestionnaires de portefeuille sur une seule plateforme pratique. Les courtiers du côté de la vente peuvent être confiants de disposer de données plus complètes pour soutenir la conformité aux exigences de la norme "Connaissance du produit".

De plus, la solution de CanDeal DNA pour les exigences de marge des courtiers est maintenant aussi disponible via Fundata, fournissant des exigences de marge minimum précises et complètes calculées quotidiennement pour plus de 80 000 titres à revenu fixe et tel que requis par la règle 5200 de l'OCRCVM. Une suite analytique disponible permet en outre d'articuler le risque de prix et le risque de liquidité des titres.

" Nous sommes ravis d'incorporer à la gamme de produits et services de Fundata les riches données d'évaluation des titres à revenu fixe que seul CanDeal DNA peut fournir ", a déclaré Janny Vincent, présidente et chef de la direction de Fundata. "La combinaison de ces évaluations pour 80 000 titres à revenu fixe avec les informations de Fundata sur les gestionnaires, les données sur les risques, les données sur le rendement et plus encore change la donne pour les fonds de placement canadiens."

"L'empreinte de Fundata dans le secteur des fonds de placement est inégalée", a déclaré Robin Hanlon, Responsable des Partenariats Stratégiques chez CanDeal DNA. Nous sommes enthousiastes à l'idée que notre partenariat améliorera grandement ce que Fundata offre à ses clients institutionnels en leur fournissant des données complètes sur les prix et un aperçu unique de leur activité de négociation, ainsi que des informations de marché à utiliser dans la modélisation, le risque et la conformité ".

"Le partenariat entre Fundata et CanDeal DNA nous a fourni une source d'information unique, qui combine des données approfondies sur les fonds de placement ainsi que des prix précis ", a déclaré Carol Chiu, présidente de CI Services d'investissement, une filiale de CI Financial Corp. "Cette solution rentable a l'impact important a été rendue possible grâce à une relation très collaborative qui a été adaptée à nos besoins distincts."

CanDeal DNA reçoit des négotiateurs le contenu de gré à gré le plus complet et le plus précis et fournit des prix, des analyses et des données de référence aux participants du marché de l'industrie, aux réseaux de fournisseurs et aux fournisseurs de solutions.

À propos de CanDeal Group

CanDeal Groupe est un important fournisseur de marchés électroniques et de services de données pour les titres de créance et les produits dérivés en dollars Canadiens. CanDeal Data & Analytics ("CanDeal DNA") fournit le contenu de gré à gré le plus complet et le plus précis en matière de prix, d'analyses et de données de référence aux participants du marché, aux réseaux de fournisseurs et aux fournisseurs de solutions du secteur. La division Marchés de CanDeal, qui représente plus de 90 % de tous les échanges électroniques au Canada, donne accès à un important bassin de liquidités pour les obligations du gouvernement Canadien, des agences, des provinces et des sociétés, ainsi que pour les instruments du marché monétaire et les swaps de taux d'intérêt. Marchés CanDeal offre également aux investisseurs institutionnels Canadiens un accès électronique à des liquidités sur les marchés de la dette et des produits dérivés non Canadiens. CanDeal Solutions fournit des plateformes d'émission et de KYC pour le marché Canadien. Les parties prenantes de CanDeal comprennent BMO Nesbitt Burns Inc, Marchés mondiaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc, RBC Marchés des capitaux, Scotia Capital, Valeurs mobilières TD et le Groupe TMX. Pour plus d'information, visitez https://candealdna.com/fr/the-candeal-dna-difference-francais/ .

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services d'agrégation et de diffusion de données aux médias et au marché financier Canadiens depuis 1987. Fundata est un fournisseur majeur dans la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada. Notre base de données contient des données sur plus de 40 000 produits de fonds d'investissement. Fundata fournit des flux de données personnalisés, des analyses de premier ordre, des logiciels de pointe et des solutions Web transparentes pour les sociétés de fonds, les systèmes de back-office, les planificateurs en investissement, les banques, les sociétés de fiducie, les revendeurs et les redistributeurs, ainsi que les médias en ligne, imprimés et audiovisuels.

SOURCE CanDeal

