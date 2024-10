TORONTO, 8 octobre 2024 /CNW/ - CanDeal DNA, la source de premier plan pour l'évaluation des prix des titres à revenu fixe et dérivés canadiens hors cote, s'associe à LSEG Data & Analytics pour distribuer les taux consensuels des swaps et des swaps indexés sur le taux à un jour.

Les taux consensuels des swaps et des swaps indexés sur le taux à un jour de CanDeal DNA devraient devenir des taux de référence clés pour le marché en raison de la qualité et de l'uniformité de la couverture avec les données fournies par les banques et les concessionnaires partenaires de CanDeal et du consensus qui en découle.

CanDeal DNA travaille en étroite collaboration avec les intervenants de l'industrie afin de fournir des données et des solutions pour soutenir le marché canadien et les participants au marché mondial. Cette innovation en matière de produits est le prolongement des efforts de collaboration de CanDeal avec la Banque du Canada et le Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien, alors que le marché délaisse le taux CDOR pour adopter le nouveau taux de référence CORRA à terme. CanDeal DNA publie des statistiques et des analyses découlant de la transition vers le taux CORRA à terme dans notre bulletin Observations de CanDeal disponible à candeal.com.

Les taux consensuels des swaps indexés sur le taux à un jour en dollars canadiens (CORRA) de CanDeal sont conçus pour assurer la transparence du marché dans la courbe des swaps indexés sur le taux d'intérêt à un jour pendant une période de deux ans, tandis que les taux consensuels des swaps en dollars canadiens (CORRA) de CanDeal fournissent des taux pendant une période de deux à 30 ans. Chaque taux représente le taux du marché pour la branche volet fixe d'un swap où la branche variable fait référence à la moyenne des taux des opérations de pension à un jour (taux CORRA).

Les taux consensuels des swaps et des swaps indexés sur le taux à un jour de CanDeal DNA seront disponibles par l'intermédiaire de LSEG Data & Analytics pendant une période d'essai gratuite mondiale jusqu'au 1er janvier 2025. Par la suite, les produits seront assujettis à des frais.

« CanDeal est le service de premier plan pour les données sur les titres à revenu fixe et les instruments dérivés de taux d'intérêt au Canada. Cette prolongation de notre partenariat permettra à nos clients d'obtenir une valeur supplémentaire grâce à l'accès aux taux consensuels des swaps et des swaps indexés sur le taux à un jour, a déclaré Debbie Lawrence, chef de groupe, Stratégie et gestion des données à LSEG.

L'abandon du taux de référence CDOR a été un moment décisif pour le secteur financier, a déclaré Andre Craig, président de CanDeal DNA, une division de CanDeal Group, un important fournisseur de services de marchés électroniques et de données pour les titres de créance et les produits dérivés en dollars canadiens. En plus de collaborer avec les solutions d'indices de référence CanDeal et les intervenants du marché pour lancer le taux de référence prospectif CORRA à terme au cours de la dernière année, nous sommes honorés de continuer à nous associer à l'industrie et à LSEG Data & Analytics pour présenter les taux consensuels des swaps et la courbe des swaps et offrir une plus grande transparence. »

En plus de son service primé d'établissement des prix de référence, CanDeal DNA fournit des prix en cours de journée et en temps réel pour les titres à revenu fixe canadiens, des analyses avancées et réglementaires, un fichier principal des valeurs et des solutions de courbes.

À propos de CanDeal Group

CanDeal Group est l'un des principaux fournisseurs d'un marché électronique et de services de données pour les titres de créance et les produits dérivés en dollars canadiens. CanDeal Markets donne accès à un important bassin de liquidités pour les obligations du gouvernement, des organismes, des provinces et des entreprises du Canada, ainsi que pour les instruments du marché monétaire et les swaps de taux d'intérêt. CanDeal Data & Analytics (« CanDeal DNA ») offre le contenu en vente libre le plus complet et le plus précis offert par les concessionnaires et qui fournit des données de prix, d'analyse et de référence aux participants du marché, aux canaux de fournisseurs et aux fournisseurs de solutions de l'industrie. CanDeal Benchmark Administration Services est une unité commerciale indépendante qui administre Term CORRA, le nouveau taux de référence du Canada. CanDeal Solutions offre des services mutualisés, y compris l'élaboration d'un service centralisé de connaissance du client pour le marché canadien.

Les parties prenantes de CanDeal comprennent BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capital Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et TSX Inc. Visitez www.candeal.com .

