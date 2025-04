TORONTO, 1er avril 2025 /CNW/ - CanDeal, le principal marché électronique institutionnel pour les taux canadiens, les obligations de sociétés, les marchés monétaires et les produits dérivés, annonce l'intégration de Corporate Matrix Pricing à sa plateforme de négociation de titres à revenu fixe Evolution. Grâce à cette nouvelle offre, CanDeal Evolution est la seule plateforme offrant des services de tarification intrajournalière pour les obligations de sociétés canadiennes.

En regroupant les prix de tous les fournisseurs de liquidités du Canada, cette tarification intrajournalière en temps réel établit une nouvelle norme pour les obligations de sociétés, offrant une transparence complète avant la négociation sur la tarification des obligations individuelles et du marché du crédit dans son ensemble tout au long de la journée et à la clôture du marché.

« L'ajout de Corporate Matrix Pricing à CanDeal Evolution signifie que nos clients acheteurs peuvent obtenir les renseignements dont ils ont besoin pour négocier des titres de créance d'entreprise en toute confiance, ainsi que d'autres titres à revenu fixe, le tout au même endroit et en cours de journée, avec les mêmes prix fiables pour évaluer d'innombrables portefeuilles », a déclaré Robert Kelsall, chef de la négociation de titres de créance. « Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont CanDeal travaille en étroite collaboration avec les acheteurs et les vendeurs du secteur financier pour offrir une plus grande valeur aux participants au marché canadien des titres à revenu fixe. »

La tarification intrajournalière affiche des données dynamiques et des mises à jour continues avec des changements dans l'écart et les rendements de l'indice de référence du gouvernement du Canada, remplaçant les mises à jour statiques de fin de journée. CanDeal DNA (Data & Analytics) alimente la tarification selon la matrice sur Evolution avec des instantanés horaires des prix d'entreprise indicatifs des vendeurs. Les négociateurs peuvent également tirer parti de cette tarification intrajournalière pour comparer les sociétés à d'autres titres à revenu fixe, offrant une vue en temps réel de toutes les catégories d'actifs.

L'initiative Corporate Matrix Pricing de CanDeal a été élaborée en collaboration avec les secteurs de l'achat et de la vente de la communauté commerciale canadienne. Afin d'établir la plateforme de négociation de crédit la plus complète pour le marché canadien, les courtiers de CanDeal à l'échelle nationale contribuent maintenant à leur tarification d'entreprise intrajournalière ainsi qu'à leurs liquidités par l'entremise de la plateforme CanDeal Evolution.

À propos de CanDeal Group

CanDeal Group est l'un des principaux fournisseurs d'un marché électronique et de services de données pour les titres de créance et les produits dérivés en dollars canadiens. La division CanDeal Markets, qui représente plus de 90 % des opérations électronique de titres d'emprunt au Canada, donne accès à un important bassin de liquidités pour les obligations du gouvernement, d'organismes, de provinces et de sociétés du Canada, ainsi que pour les instruments du marché monétaire et les swaps de taux d'intérêt. CanDeal Data & Analytics (« CanDeal DNA ») offre le contenu en vente libre le plus complet et le plus précis offert par les concessionnaires et qui fournit des données de prix, d'analyse et de référence aux participants du marché, aux canaux de fournisseurs et aux fournisseurs de solutions de l'industrie. CanDeal Benchmark Solutions est une unité opérationnelle indépendante. CanDeal Solutions offre des services mutualisés, y compris un service centralisé de connaissance du client pour le marché canadien.

Les parties prenantes de CanDeal comprennent BMO Nesbitt Burns Inc, Marchés mondiaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., RBC Marchés des Capitaux, Scotia Capital, Valeurs Mobilières TD et le Groupe TMX. Veuillez consulter le site https://candeal.com.

