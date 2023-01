QUÉBEC CITY, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Canards Illimités Canada (CIC) est fier d'annoncer son partenariat avec la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) pour réaliser la cartographie détaillée des milieux humides à l'échelle du territoire de la réserve faunique de Papineau-Labelle. En collaboration avec plusieurs partenaires, cette initiative s'inscrit dans le contexte du projet global de cartographie détaillée des milieux humides pour les secteurs habités du sud du Québec.

Objectifs

Les milieux humides captent et stockent des quantités considérables de carbone, en plus de nous préserver, dans une certaine mesure, des inondations et des sécheresses, ce qui permet de lutter contre les changements climatiques. Crédit photo : Canards Illimités Canada (Groupe CNW/Canards Illimités Canada)

Cette cartographie fournira des données précises et à jour sur la localisation, la classification et l'état des milieux humides de plus de 0,3 hectare répertorié dans le territoire visé. Notons que la superficie à cartographier s'étend sur 803 km2, ce qui représente environ deux fois la taille de l'île de Montréal. Ces travaux sont conformes au Système de classification des terres humides du Canada et au Guide d'identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional , produit par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

La continuité d'un projet de grande envergure

Ces travaux s'inscrivent dans la foulée d'un projet de grande envergure lancé en 2009 par CIC et réalisé de concert avec le MELCCFP : celui de cartographier les milieux humides des régions habitées du sud du Québec. La Sépaq souhaite contribuer à l'acquisition de nouvelles connaissances sur les milieux humides présents sur le territoire de la réserve faunique de Papineau-Labelle, et ainsi collaborer avec CIC et le milieu régional pour se doter de données cartographiques plus précises et complètes afin de prendre les meilleures décisions possibles dans le cadre de son mandat. À l'issue de ce projet réalisé en collaboration avec la MRC de Papineau et la MRC d'Antoine-Labelle, le territoire de la réserve faunique Papineau-Labelle sera cartographié en totalité.

Nature des travaux

La cartographie des milieux humides sera réalisée par photo-interprétation (localisation, délimitation, classification et identification des pressions), à partir des photographies aériennes et des modèles stéréoscopiques numériques les plus récents pour le territoire d'étude. Une partie des travaux de photo-interprétation sera validée par des visites sur le terrain pour assurer un bon niveau de précision et d'uniformité, ainsi que pour documenter l'état des milieux humides et les pressions qui peuvent les affecter.

Partenaires financiers

Les partenaires financiers du projet sont le MELCCFP et la Sépaq.

Le projet bénéficie également des différentes initiatives qui subventionnent la programmation de conservation de CIC au Québec, dont le Plan conjoint des habitats de l'Est (PCHE) et la North American Wetlands Conservation Act (NAWCA).

Citations

« Les milieux humides captent et stockent des quantités considérables de carbone, en plus de nous préserver, dans une certaine mesure, des inondations et des sécheresses, ce qui permet de lutter contre les changements climatiques. Ils filtrent et traitent les polluants, avant qu'ils ne se déversent dans notre eau. Le fait de mieux connaître leurs emplacements permet de mieux orienter la planification du territoire. C'est pourquoi les travaux de cartographie que nous réalisons dans la réserve faunique de Papineau-Labelle ont une portée cruciale. », souligne Sébastien Rioux, Directeur des opérations régionales - Est du Canada et Colombie-Britannique, Canards Illimités Canada.

« La Sépaq est fière d'encourager cette initiative locale et de contribuer à la conservation et la mise en valeur des milieux humides dont les fonctions écologiques sont multiples. Ces nouvelles connaissances permettront de guider nos actions pour différents projets au sein de la réserve faunique. », affirme Jessy Dynes, directeur général - secteur faunique, Sépaq.

« Les milieux humides nous rendent de nombreux services écologiques, d'où l'importance d'en préserver une grande diversité sur le territoire québécois. Merci à la Sépaq de collaborer avec le MELCCFP et avec CIC pour la réalisation de ces travaux de cartographies qui permettront de mieux connaître et conserver les milieux humides sur notre territoire, particulièrement ceux du sud du Québec. », mentionne Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de Laurentides.

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC travaille en collaboration avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif, les Premières Nations et des propriétaires fonciers à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement.

