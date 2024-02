Canards Illimités Canada remet le Prix de distinction en matière de conservation 2024 à Tina Osen, présidente de HUB International Canada

MARAIS OAK HAMMOCK, MB, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Tina Osen, présidente de HUB International Canada et partenaire fondatrice de Nature Force, est une héroïne de la conservation et de la communauté. Ses efforts et ses contributions, sa volonté à constamment se dépasser, sa vision et ses idées innovantes ont été déterminants dans la fondation de Nature Force, un partenariat unique entre Canards Illimités Canada (CIC) et maintenant 16 grands assureurs canadiens de biens et de risques divers.

Conserver les écosystèmes...c'est aussi une question de bon sens financier. Post this Canards Illimités Canada est fier de décerner le Prix de distinction en matière de conservation 2024 à Tina Osen, présidente de HUB International Canada et partenaire fondatrice de Nature Force. (Groupe CNW/Canards Illimités Canada)

Afin de souligner ses réalisations passés et futures, CIC est fier de décerner le Prix de distinction en matière de conservation 2024 à Tina Osen.

Le Prix de distinction en matière de conservation met en valeur le leadership exceptionnel et le soutien des mesures de conservation ayant des effets positifs importants sur l'environnement dans l'ensemble du pays. CIC a eu l'honneur de remettre cette distinction à Tina lors du HUB Coastal 2024 Producer Summit, qui s'est tenu au JW Marriott Parq à Vancouver le 7 février.

En tant que présidente de HUB Canada, Tina supervise les opérations dans chaque province et territoire incluant toutes les lignes de couverture d'assurance et les services de risque. Sa vision et son soutien ont permis d'unir 16 des plus grandes compagnies d'assurance de dommages au Canada (une initiative qui ne cesse de croître, d'ailleurs) dans la création de Nature Force, une initiative de résilience climatique orientée vers l'action et conçue pour protéger les Canadiens. Ce partenariat unique repose en partie sur l'investissement sans précédent du secteur de l'assurance dans les infrastructures naturelles et la résilience des bassins versants. L'objectif est passer de la science pratique et de la recherche à l'action afin de protéger les communautés des impacts du changement climatique, comme, par exemple, les inondations.

Grâce à Nature Force, CIC a pu commencer à travailler sur un certain nombre de projets pilotes visant à évaluer et à améliorer les fonctions d'atténuation des crues des milieux humides urbains et périurbains du Canada. Comme pour toute restauration et conservation des milieux humides, les autres avantages comprennent le renforcement du potentiel de biodiversité et les nouvelles opportunités de stockage du carbone.

« Nature Force n'existerait pas sans Tina Osen », a déclaré William Jones, Directeur national du développement de Canards Illimités Canada. « Elle a rassemblé des concurrents et des partenaires du secteur de l'assurance pour les amener à travailler avec CIC dans la recherche de solutions novatrices permettant de bâtir des communautés résilientes. »

Alors que CIC travaille à la conservation et à la restauration des milieux humides, ainsi qu'au soutien des infrastructures naturelles dans les communautés à travers le Canada, le leadership exceptionnel dont Tina a fait preuve dans le secteur de l'assurance se traduit par un impact concret.

« En tant que membre de la communauté des assureurs, notre mandat consiste à aider les gens à se relever et à reconstruire plus solidement après des événements comme des inondations. Nous sommes en effet aux premières lignes de l'adaptation au changement climatique et de l'atténuation de ses effets », a expliqué Mme Osen. « C'est pourquoi je crois que Nature Force est une initiative si importante : le fait d'utiliser les pouvoirs de la nature pour protéger les personnes et conserver les écosystèmes ne rend pas seulement notre monde plus sain et plus beau, mais c'est aussi une question de bon sens financier. Je suis très reconnaissante de cet honneur et j'aimerais remercier Canards Illimités Canada et tous nos partenaires de l'industrie de l'assurance pour leur travail acharné et leur dynamisme. Je suis très enthousiaste à l'idée de poursuivre notre travail ensemble au nom de Nature Force. »

« Il y a les personnes qui regardent un problème et se disent : 'J'aimerais que quelqu'un fasse quelque chose', » a déclaré Roger d'Eschambault, président de Canards Illimités Canada. « Et les gens comme Tina se proposent et font quelque chose. Ce prix existe pour reconnaître ce genre de passion et de leadership. Et personne ne le mérite plus qu'elle. »

En lui remettant ce prix, Canards Illimités Canada tient à remercier Tina pour son travail et son leadership inspirant dans l'établissement de Nature Force, et nous nous réjouissons à l'idée d'accroître l'impact de Nature Force avec Tina dans les années à venir.

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux novateurs de CIC, visitez le site canards.ca.

Nature Force est une initiative de résilience climatique orientée vers l'action, financée par un collectif de compagnies d'assurance IARD (Aviva Canada, CNA Canada, Definity, Gallagher, Gore Mutual, HUB International, Intact, Navacord, Northbridge, SGI, Travelers Canada, Trisura, Wawanesa, Westland, and Zurich Canada) en partenariat avec Canards Illimités Canada, fournisseur national de solutions de conservation, organisme à but non lucratif. https://www.thenatureforce.com/fr/

SOURCE Canards Illimités Canada

Renseignements: [email protected]; [email protected]