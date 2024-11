Canards Illimités Canada protège un habitat urbain essentiel à St. John's

Un partenariat public-privé vient garantir la sauvegarde à long terme du milieu humide de l'avenue Empire.

ST. JOHN'S, NL, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Canards Illimités Canada fête l'acquisition d'un milieu humide urbain vital en plein cœur de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui a été rendue possible grâce à la participation financière du Programme canadien de conservation du patrimoine naturel et de l'United States Fish and Wildlife Service, et à la générosité du promoteur immobilier résidentiel Nosegard Holdings Ltd.

Cette semaine, nous avons célébré la conservation du milieu humide de l'avenue Empire avec des résidents de St-Jean.& Les participants ont visité le milieu humide, parcouru le sentier et discuté de l'importance de ces écosystèmes pour le milieu urbain. (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) La conservation du milieu& humide de l'avenue Empire par Canards Illimités Canada garantit que ce dernier demeurera un havre de paix pour la faune et les citoyens. Ce milieu humide devient un élément clé de l'infrastructure naturelle de la ville en filtrant les eaux de ruissellement et en atténuant les inondations. (Groupe CNW/Canards Illimités Canada)

Le milieu humide de 4,8 ha se situe le long de l'avenue Empire, en amont du parc achalandé de Monty Pond. Sa protection fait suite à une recommandation en ce sens de la Stewardship Association of Municipalities à la Ville de St. John's. Soucieux de sa conservation, le propriétaire de Nosegard, Brian Noseworthy, a approché CIC dès 2020 pour discuter d'une possible cession du terrain. Canards Illimités Canada a pu en acheter une portion grâce au soutien financier du Programme de conservation du patrimoine naturel; Nosegard Holdings a fait don du reste.

Il est ainsi assuré que le milieu humide demeurera en état et continuera de remplir ses importantes fonctions écologiques. En plus de rester un havre pour maintes espèces, dont la sarcelle à ailes vertes, il deviendra une pièce maîtresse de l'infrastructure verte de la Ville, filtrant son eau et protégeant des inondations un quartier en pleine croissance.

« Terre-Neuve-et-Labrador a la chance de compter sur des milieux humides éloignés bouillonnant de vie, mais ce sont les habitats urbains qui valent leur pesant d'or pour les citadins, dit Adam Campbell, directeur des activités provinciales de CIC dans l'Atlantique. Les milieux humides atténuent les inondations et purifient l'eau. Grâce à Brian Noseworthy et au Programme de conservation du patrimoine naturel, les résidents de St. John's recevront tous les importants biens et services écologiques que procurent les milieux humides comme celui de l'avenue Empire. »

Brian Noseworthy n'est pas moins enthousiaste. « C'est un grand bonheur pour moi de céder le terrain à Canards Illimités Canada pour créer cet espace vert. Nous devons sauvegarder les terres comme celle-ci chaque fois que c'est possible, où qu'elles soient, dans l'intérêt de tous, plaide-t-il. En plus, le milieu humide ajoute de la valeur à la ceinture verte adjacente, que la Ville possède et protège déjà. »

« Grâce au Programme de conservation du patrimoine naturel, le gouvernement du Canada progresse vers son objectif visant à conserver 30 p. 100 des terres et des eaux au pays d'ici 2030. En travaillant avec des partenaires tels que Canards Illimités Canada, nous aidons à protéger l'environnement naturel à Terre-Neuve-et-Labrador et dans tout le pays. Protéger ce milieu humide urbain contribue à freiner et à inverser l'appauvrissement de la biodiversité et à conserver des habitats pour la sauvagine, tout en préservant une part essentielle de l'infrastructure naturelle de la ville. Ce n'est qu'en adoptant une approche pansociétale que nous pourrons réaliser nos objectifs de conservation. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le Programme de conservation du patrimoine naturel

Le Programme de conservation du patrimoine naturel du gouvernement du Canada est un partenariat unique qui soutient la création et la reconnaissance de nouvelles aires protégées et de conservation par l'acquisition de terres privées et de droits sur celles-ci. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 500 millions de dollars dans le Programme, auxquels s'est ajouté au-delà de 1 milliard de dollars grâce aux dons recueillis par Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et les divers organismes de conservation du pays. Leur action a mené à la protection et à la conservation de plus de 840 000 hectares de terres écologiquement fragiles.

Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des terres humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les terres humides qui sont essentielles à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

SOURCE Canards Illimités Canada

Renseignements : [email protected]