Canards Illimités Canada lance un programme d'adhésion novateur pour renforcer l'impact de la conservation

Le nouveau programme d'adhésion, lancé aujourd'hui, transforme la structure traditionnelle d'adhésion de CIC en un système de dons récurrents, permettant aux membres d'avoir un impact plus important sur la conservation en versant de petites sommes régulières. Ce changement témoigne de l'engagement constant de CIC à l'égard de l'efficacité opérationnelle, en veillant à ce que chaque dollar serve à protéger les milieux humides du Canada. Les membres actuels peuvent passer au nouveau programme au plus tard le 1er avril 2025.

Voici les principaux éléments du programme d'adhésion renouvelable :

Dons par prélèvement automatique : les membres peuvent désormais programmer le prélèvement automatique de dons mensuels ou annuels, garantissant ainsi un soutien continu au travail de conservation essentiel qu'effectue CIC, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un renouvellement manuel chaque année. Cette méthode permet aux membres de rester impliqués et d'avoir un impact à long terme, et ce, sans effort.

Impact accru : le travail que réalise CIC soutient la faune, la qualité de l'eau, la résilience climatique et les possibilités de loisirs offertes aux collectivités du Canada en entier. Le flux régulier de revenus généré par les dons récurrents permettra à CIC de planifier et d'exécuter ses projets de conservation avec plus de fiabilité et d'efficacité. Les contributions mensuelles, même modestes, s'accumulent au fil du temps et ont des répercussions importantes et durables sur les écosystèmes des milieux humides du Canada .

Don symbolique : le nouveau programme offre aux sympathisants la possibilité de conceptualiser leur impact : Demande d'adhésion minimale : 5 $/mois ou 60 $/an

Pour aussi peu que 5 $ par mois (ou 60 $ par année), votre adhésion peut permettre de conserver un milieu humide en péril plus grande qu'une maison moyenne. Demande d'adhésion renforcée : 25 $/mois ou 300 $/an

Pour 25 $ ou plus par mois (ou 300 $ par année), votre adhésion vous permettra d'adopter symboliquement un milieu humide ! Restaurez une zone perdue ou dégradée pour en faire un milieu humide sain favorisant la biodiversité, l'assainissement de l'eau, et plus encore.

Implication et mises à jour régulières : En plus de continuer à recevoir deux fois par an le magazine primé Conservationniste de CIC, notre nouveau programme d'adhésion signifie que les membres recevront également des informations régulières sur les changements positifs qu'apportent leurs dons, y compris des rapports trimestriels, des invitations à des événements spéciaux organisés par CIC et du contenu exclusif qui leur permet de rester en phase avec la cause.

« Nos membres sont au cœur de Canards Illimités Canada. Leur passion est le pilier de notre mission et ces améliorations à notre programme d'adhésion apporteront une nouvelle valeur à cette importante communauté de sympathisants », a déclaré Michael Nadler, chef de la direction de Canards Illimités Canada. " Nous savons que les impacts de notre travail sont importants pour les Canadiens et nous espérons que ce nouveau programme favorisera un plus grand sentiment de connectivité avec nos membres tout en nous fournissant la résilience financière continue nécessaire pour agrandir nos impacts de conservation sur les paysages. "

À propos de Canards Illimités Canada :

Canards illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux novateurs de CIC, visitez le site www.canards.ca.

