Canards Illimités Canada invite tous les Canadiens à « Faire place à la vie » lors de la Journée mondiale de nettoyage (World Cleanup Day) 2024

Avec le soutien d'Unsmoke Canada et du Great Outdoors Fund, Canards Illimités Canada (CIC) invite tous les Canadiens à participer aux efforts mondiaux pour protéger notre belle nature immaculée. À cette fin, nous sommes à la recherche d'organisateurs et de bénévoles pour des activités qui se tiendront du 20 au 29 septembre.

Sous le thème « Faire place à la vie », cette année la Journée tombe un mois à peine avant la COP16 des Nations unies sur la biodiversité, où convergeront les chefs d'État et de gouvernement pour faire le point sur les progrès de la mise en œuvre du plan pour la biodiversité et harmoniser leurs approches et leurs actions.

Selon les Nations unies, la pollution est l'un des cinq principaux facteurs de perte de biodiversité. Or, sur terre comme dans l'eau, les déchets tels que le plastique à usage unique et les mégots de cigarette menacent la faune et la flore. Différents animaux courent le risque d'ingérer des débris, ce qui pourrait les exposer à toutes sortes de problèmes de santé : suffocation, ponction ou obstruction du tube digestif, maladie, etc.

Certains dangers associés aux plastiques sont encore plus insidieux. En effet, il arrive qu'on trouve des microplastiques dans les systèmes digestifs et même dans les tissus de diverses espèces. Des travaux additionnels sont toutefois nécessaires pour saisir les conséquences exactes sur la santé et l'état des populations fauniques.

Dans ce contexte, CIC entend mettre ses ressources au service d'activités de collecte et de recyclage adéquat de déchets dans tout le Canada. Les déchets dangereux pour la faune comme les mégots de cigarette et les plastiques seront dans sa mire.

« Les Canadiens aiment la nature et les questions écologiques les touchent droit au cœur. À Canards Illimités Canada, nous sommes fiers de nous associer à la Journée mondiale de nettoyage et nous encourageons notre personnel, nos bénévoles, nos partenaires et nos supporteurs à s'investir pour montrer ce que nous pouvons accomplir, tous ensemble », dit Michael Nadler, Chef de la direction, Canards Illimités Canada.

Êtes-vous prêt à faire place à la vie près de chez vous?

Retroussez vos manches pour participer ou organiser un événement de la Journée mondiale du nettoyage dans votre région. Visitez le World Cleanup Day 2024 pour obtenir plus d'informations et de ressources. Unissons-nous pour « faire place à la vie » et protéger la beauté naturelle des habitats sauvages pour les générations à venir.

Ressources supplémentaires

En savoir plus sur Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conversation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe avec les gouvernements, le secteur privé, les OBNL, les peuples autochtones et les propriétaires fonciers pour protéger les milieux humides essentiels pour la sauvagine, la faune et tout l'environnement. Pour découvrir la gamme novatrice de services et de solutions écologiques de CIC, consulter le www.canards.ca.

SOURCE Canards Illimités Canada

Relations avec les médias : [email protected]