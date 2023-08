MARAIS OAK HAMMOCK, MB, le 14 août 2023 /CNW/ - Cet automne, Canards Illimités Canada et le commanditaire de l'événement, Bass Pro Shops & Cabela's Canada, sont fiers de présenter le premier défi annuel Canards en Cavale pour soutenir la conservation de la nature. Cette nouvelle « course amusante » communautaire et virtuelle encourage les Canadiens à bouger pour un monde plus sain.

Canards Illimités Canada invite les collectivités de tout le Canada à organiser des événements Canards en Cavale. (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) La première course nationale annuelle de Canards Illimités Canada est une course amusante pour tous les âges afin de soutenir la conservation de la nature dans les communautés à travers le Canada. Elle est fièrement commanditée par Bass Pro Shops & Cabela's Canada. Tout le monde est invité à participer à une course ou à une marche amusante de cinq kilomètres ou d'un kilomètre, ou à un défi de 10 000 pas. (Groupe CNW/Canards Illimités Canada) Logo - Canards en Cavale. (Groupe CNW/Canards Illimités Canada)

« Les milieux humides abritent d'innombrables espèces de plantes, d'oiseaux et d'animaux, mais ils contribuent également à atténuer les effets des phénomènes météorologiques violents et à offrir des loisirs de plein air et de l'eau propre aux gens et aux collectivités, » déclare Michael Nadler, chef de la direction de Canards Illimités Canada. « Nous espérons que les collectivités et les gens d'un océan à l'autre se joindront à nos efforts de sensibilisation et de financement de la conservation des habitats. »

Célébrant son 85e anniversaire, Canards Illimités Canada s'est fixé l'objectif ambitieux de conserver, de restaurer et d'influencer 6 millions d'hectares cette année. Nadler déclare : « Canards Illimités Canada est reconnaissant envers ses nombreux partisans et partenaires qui contribuent à faire une différence en matière de conservation de la nature. »

« Nos employés et nos clients ont à cœur de conserver les grands espaces canadiens pour les générations à venir, » déclare Brent Bowen, directeur régional de Bass Pro Shops & Cabela's Canada. « L'événement Canards en Cavale est une excellente occasion pour notre communauté de se rassembler pour soutenir la conservation.» En plus d'appuyer une bonne cause, les participants de Canards en Cavale peuvent s'attendre à un événement communautaire amusant avec de superbes cadeaux, des prix et plus encore.

Sackville, au Nouveau-Brunswick, située dans la municipalité de Tantramar, est l'une des premières collectivités à relever le défi Canards en Cavale. Récemment reconnue comme la première « ville de milieux humides » accréditée en Amérique du Nord, la Ville de Sackville a travaillé avec des partenaires comme Canards Illimités Canada pour créer un parc urbain de 22 hectares pour la sauvagine, avec deux hectares de sentiers et une promenade de bois.

« Notre communauté apprécie l'eau propre, l'effet d'atténuation des inondations et l'habitat faunique qu'offre le parc, » déclare Andrew Black, maire de Sackville. « Mais, au-delà de cela, les avantages récréatifs et la possibilité de se rapprocher de la nature sont si importants pour notre santé et notre bien-être. J'espère que le défi Canards en Cavale incitera d'autres collectivités à investir dans des solutions naturelles telles que les milieux humides.»

En bref :

La première course nationale annuelle de Canards Illimités Canada est une course amusante pour tous les âges afin de soutenir la conservation de la nature dans les communautés à travers le Canada . Elle est fièrement commanditée par Bass Pro Shops & Cabela's Canada .

est une course amusante pour tous les âges afin de soutenir la conservation de la nature dans les communautés à travers le . Elle est fièrement commanditée par Bass Pro Shops & Cabela's . Tout le monde est invité à participer à une course ou à une marche amusante de cinq kilomètres ou d'un kilomètre, ou à un défi de 10 000 pas.

Canards Illimités Canada invite les collectivités de tout le Canada à organiser des événements Canards en Cavale.

invite les collectivités de tout le à organiser des événements Canards en Cavale. Les participants peuvent se joindre à un événement communautaire ou participer à des défis virtuels.

Les fonds recueillis appuieront les efforts de conservation de la nature de Canards Illimités Canada et aideront à maintenir en santé les milieux humides essentiels du Canada .

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez soutenir la conservation des milieux humides et participer aux prochaines activités de Canards en Cavale, qui auront lieu les 14 et 15 octobre 2023, veuillez consulter le site www.canards.ca.courir . L'inscription au défi virtuel des 10 000 pas est ouverte dès maintenant, et les lieux des événements communautaires en personne sont ajoutés régulièrement.

À propos de Canards Illimités Canada : Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca.

SOURCE Canards Illimités Canada

Renseignements: Pour de plus amples informations ou pour obtenir une entrevue avec les médias, veuillez contacter : Ashley Lewis, Canards Illimités Canada, [email protected]