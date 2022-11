Ce nouveau projet permettra de mesurer la capacité des milieux humides dans les territoires agricoles à emmagasiner le carbone

SAINT JOHN, NB, le 23 nov. 2022 /CNW/ - Un nouveau partenariat entre l'industrie, le monde universitaire et les organisations de protection de la nature quantifie le rôle des milieux humides en tant que solutions naturelles au problème du climat et contribuera à l'élaboration de protocoles nationaux et régionaux sur le carbone. En appuyant Canards Illimités Canada (CIC), l'Université de Toronto et un groupe d'autres grandes institutions universitaires canadiennes, Irving Oil contribue à un projet de recherche pionnier qui mesurera la capacité des milieux humides dans les territoires agricoles à emmagasiner le carbone.

Ce projet, financé en partie par le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat du gouvernement du Canada, apportera des preuves scientifiques pour faire des milieux humides des solutions climatiques inspirées de la nature. Ce projet permettra aussi de réunir l'information essentielle pour guider la protection, la conservation, la restauration et la gestion de ces écosystèmes indispensables.

« Nous sommes fiers de continuer de développer et de faire évoluer notre partenariat de longue date avec Canards Illimités Canada afin de faire progresser la compréhension des solutions naturelles au problème du carbone et des outils nécessaires pour estimer la réduction des émissions de gaz à effet grâce à la conservation, à la restauration et à la gestion des milieux humides, a déclaré Ian Whitcomb, président d'Irving Oil. Chez Irving Oil, nous avons la volonté de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, en plus de nous consacrer énergiquement à la réalisation d'un objectif de carboneutralité d'ici 2050. Ce partenariat est un élément important pour continuer à trouver des solutions pour un avenir plus durable. »

CIC a une longue histoire de partenariat avec l'industrie et le milieux universitaires pour faire progresser la science de la conservation et obtenir des résultats. La Station de recherche Beaubassin, située à la frontière du Nouveau‑Brunswick et de la Nouvelle‑Écosse, en est un excellent exemple. Dans cette station, grâce au partenariat réunissant CIC, Irving Oil et les milieux universitaires, des étudiants et des chercheurs collaborent sur des enjeux de la plus haute importance pour notre passé, notre présent et notre avenir.

« Les bienfaits de la conservation des milieux humides pour la faune et les loisirs sont connus depuis longtemps. Cette recherche démontrera l'utilisation des milieux humides comme outil d'atténuation du changement climatique a fait savoir Pascal Badiou, chercheur scientifique auprès de CIC. Nous croyons que les milieux humides ont un énorme potentiel et peuvent apporter des solutions naturelles, tout en favorisant la prospérité du secteur agricole. Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire partie de ce partenariat exceptionnel, qui regroupe les compétences des milieux universitaires, du gouvernement et des organismes de conservation qui travaillent sur le terrain dans le cadre d'un effort national. »

Des chercheurs de l'Université de Toronto Scarborough jouent un rôle de premier plan parmi les institutions universitaires, en fournissant des travaux qui contribueront à l'élaboration de protocoles nationaux et régionaux sur le carbone.

« On suppose que la nature stocke le carbone dans une certaine mesure, mais nous avons besoin de preuves plus solides pour connaître réellement l'efficacité de ces solutions climatiques basées sur la nature », explique Irena Creed, professeure à l'Université de Toronto Scarborough, qui dirige le partenariat de recherche.

« Franchement, nous manquons de temps pour pouvoir agir sur le changement climatique et nous devons faire preuve d'intelligence dans nos actions et dans les types de solutions climatiques dans lesquelles nous investissons. Je suis fière de ce partenariat, car nous mettons en place un réseau national qui fournira les preuves dont les Canadiens ont besoin pour éclairer les politiques en matière de changement climatique. »

Différentes tours de flux seront déployées dans des milieux humides d'eau douce d'un océan à l'autre. Ces tours permettront de mesurer les quantités de carbone, de méthane et d'autres gaz à effet de serre emmagasinées et libérées par les écosystèmes. Les résultats alimenteront la première base de données du genre sur les milieux humides pour les territoires agricoles au Canada.

Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat investit jusqu'à 206 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir des projets de fabrication canadienne qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada. Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada, le gouvernement, les milieux scientifiques et l'industrie doivent travailler de concert. Ce projet est un exemple prodigieux des partenariats qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays.

