Depuis les années 1700, plus de 65 % des marais salés du Nouveau‑Brunswick ont cédé la place à l'aménagement du littoral. Cette statistique est alarmante : ces écosystèmes de plus en plus rares, qui constituent des habitats essentiels pour la faune, notamment pour les oiseaux migrateurs et les crustacés marins comme les jeunes homards, sont aussi des éléments décisifs de l'infrastructure naturelle dans la lutte contre les changements climatiques.

La hausse des températures mondiales fait fondre les glaciers et la glace de la mer, en déversant un excédent d'eau dans les océans de la Terre. Ce problème est exacerbé par le fait que le Sud de la région de l'Atlantique au Canada s'affaisse lentement en réaction à la dernière période glaciaire. Ici, au Canada atlantique, les niveaux de la mer devraient augmenter d'un mètre d'ici 2100, ce qui rendra de nombreuses collectivités côtières vulnérables aux fortes tempêtes et aux inondations. C'est ici que les marais salés interviennent.

Ces écosystèmes, dont les habitats nouvellement conservés près du Village‑des‑Poirier, peuvent servir d'obstacles entre les collectivités côtières et l'océan de plus en plus imprévisible. Pourtant, il devient de plus en plus évident qu'il ne suffit pas de restaurer et de conserver les marais salés -- comme le fait CIC depuis plus de 15 ans. Nous devons aussi conserver les terrains dans les alentours de ces marais.

À mesure que les eaux des océans montent inexorablement et causent l'érosion, les marais salés sont forcés de migrer vers l'intérieur des terres. Or, quand ils sont bloqués dans leur repli par les infrastructures bâties comme des routes, des digues et des immeubles, nombreux sont les milieux humides qui sont absorbés dans ce qu'il est convenu d'appeler la « compression côtière ».

« Il est essentiel de conserver ces habitats en péril et de s'assurer qu'ils peuvent se replier vers l'intérieur des terres qui les entourent pour veiller à ce que ces écosystèmes importants restent florissants. La vaste artificialisation du rivage ne permet plus aux marais salés de migrer, ce qui a pour effet de les dégrader encore plus », explique Adam Campbell, directeur des opérations provinciales de CIC au Canada atlantique. Nous sommes extrêmement reconnaissants à la famille Jean de nous confier ce système important et de nous donner accès à l'aide financière essentielle du gouvernement du Canada afin d'acheter d'autres terrains dans les environs. »

À propos de la famille Jean

Chaque automne, quand Maurice Jean était adolescent, lui, ses parents et ses frères et sœurs faisaient des balades en voiture de 20 minutes pour se rendre dans un prodigieux marais salé de la Péninsule acadienne du Nouveau‑Brunswick pour y cueillir des canneberges.

Ses parents, Bernard et Corinne, avaient acheté il y a plus de cinquante ans le magnifique terrain près de Village-des-Poirier, en imaginant que la troupe locale de scouts camperait ici ou qu'une troupe de théâtre y donnerait des spectacles en été. Peu importe la vocation ultime du terrain, Bernard avait une certitude : il allait le protéger et le donner pour la conservation.

« Mon père était propriétaire d'autres terrains, précise Maurice. Mais ce terrain était destiné à tout le monde. »

Lorsque les parents de Maurice sont décédés, lui et ses frères et sœurs ont hérité de plus de 30 hectares de marais salés et de terres hautes du littoral. En se rappelant que leurs parents adoraient ce lieu et que son père souhaitait en définitive s'assurer que le terrain serait protégé pour les générations à venir, ils ont décidé de donner le marais à CIC.

À propos du Programme de conservation du patrimoine naturel

Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement du Canada est un partenariat public-privé exceptionnel destiné à favoriser l'aménagement de nouvelles aires protégées et de conservation grâce à l'acquisition de terrains privés et de droits sur ces terrains. Le programme est géré par Conservation de la nature Canada (CNC). Les fonds fédéraux investis dans le programme proviennent du Fonds naturel du Canada et sont jumelés aux contributions recueillies par CNC et ses partenaires, Canards Illimités Canada et la communauté des fiducies foncières du pays.

Grâce au financement du PCPN, CIC a acheté 71 hectares supplémentaires de marais salés et de hautes terres, ce qui rend les répercussions du don de la famille Jean encore plus importantes pour la conservation du littoral.

« Les changements climatiques et l'appauvrissement de la biodiversité sont deux crises indissociables, et nous devons nous y attaquer simultanément », déclare L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique. En travaillant avec des partenaires comme Canards Illimités Canada et la famille Jean, nous protégeons l'environnement naturel du Nouveau-Brunswick et du reste du pays. Grâce à des programmes comme le Programme de conservation du patrimoine naturel, notre gouvernement progresse vers notre objectif qui vise à conserver un quart des terres et des océans au Canada d'ici 2025. »

CIC et ses partenaires en matière de conservation continuent de conserver et de restaurer les marais salés, ainsi que les terrains auxiliaires non aménagés dans tout le Canada atlantique et de les préserver contre la compression côtière. Les particuliers qui souhaitent vendre ou donner des habitats côtiers non aménagés sont invités à communiquer avec nous.

Canards Illimités Canada est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif, les peuples autochtones et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus à propos des solutions et des services environnementaux innovants de CIC, consultez www.canards.ca.

