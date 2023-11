Canards Illimités Canada et ses partenaires conservent 96 acres dans le bassin hydrographique du lac Érié

L'achat d'un terrain à Bowling Green permet de préserver des milieux humides, des prairies et des forêts

AMARANTH, ON, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Canards Illimités Canada (CIC) célèbre l'acquisition récente de 96 acres (38,84 hectares) de milieux humides, de prairies et d'habitats forestiers de grande valeur à Amaranth, en Ontario. Le terrain se trouve dans la partie de la rivière Upper Grand du bassin versant du lac Érié et sa protection soutiendra une variété de résultats positifs pour la communauté et la conservation.

Environ 93 % de la propriété acquise fait partie d'un milieu humide d'importance provinciale connu sous le nom de « Bowling Green Swamp ». La propriété fournit un habitat approprié à une grande variété d'espèces, y compris de nombreuses espèces menacées, en voie de disparition et/ou préoccupantes, telles quele sturnelle des prés, le pioui de l'Est, l'écrevisse fouisseuse, la tortue serpentine et trois espèces de chauves-souris.

"Cet achat de terres nous permet de poursuivre notre mission de conservation dans des zones prioritaires telles que le bassin versant des Grands Lacs", a déclaré Michael Nadler, PDG de CIC. "Au-delà de la fourniture d'un habitat faunique essentiel, ces terres contribueront à la réalisation d'objectifs en matière d'eau plus propre et de climat pour les générations à venir. Nous apprécions le soutien de nos partenaires qui ont fait de ce projet une réalité."

La propriété a été acquise auprès de propriétaires privés et achetée avec l'aide financière du programme Fonds des solutions climatiques axées sur la nature par Environnement et Changement climatique Canada , et de contributeurs internationaux dont Ducks Unlimited Inc., le financement provenant de subventions de la North American Wetlands Conservation Act (NAWCA) administrées par le U.S. Fish and Wildlife Service, et d'organismes d'État par l'intermédiaire de l'initiative Fall Flights. L'achat du CIC permet d'étendre la conservation des habitats vitaux de la faune sauvage dans la région, y compris la propriété adjacente qui appartient à l'Office de protection de la nature de la rivière Grand.

" Nous sommes fiers de soutenir Canards Illimités Canada par l'intermédiaire du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature afin de conserver cette partie essentielle du bassin hydrographique du lac Érié ", a déclaré l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique . " Les milieux humides comme le marais de Bowling Green captent et stockent le carbone, filtrent l'eau et soutiennent les habitats de nombreuses espèces en péril et d'autres espèces sauvages. Ce projet constitue une étape importante dans les efforts déployés par le Canada pour passer à une économie nette zéro d'ici 2050, tout en soutenant la biodiversité et en contribuant à la création d'emplois dans l'économie verte."

Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature - FSCAN, administré par l'ECCC, est un fonds décennal de 1,4 milliard de dollars visant à réduire de cinq à sept mégatonnes les émissions de gaz à effet de serre par an d'ici à 2030. Le fonds soutient des projets qui conservent, restaurent et améliorent la gestion des écosystèmes tels que les milieux humides, les forêts et les prairies, afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité.

À ce jour, CIC a réussi à conserver plus d'un million d'acres de milieux humides et d'habitats adjacents, tels que des prairies, des forêts ou d'autres habitats secs, dans l'ensemble de l'Ontario. Les milieux humides sont des écosystèmes robustes qui fournissent une eau plus propre, capturent le carbone et les nutriments, et préservent et augmentent les habitats de la sauvagine et d'autres espèces sauvages, y compris les espèces en voie de disparition. Ensemble, ces habitats contribuent à la santé et au bon fonctionnement de l'écosystème et améliorent la vie des espèces sauvages et des communautés.

À propos de Canards Illimités : Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site www.canards.ca

