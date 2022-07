Canards Illimités Canada et ses partenaires amorcent la seconde phase de cartographie détaillée des milieux humides en Outaouais

Notons que le territoire couvert s'étend sur plus de 3 800 km2 et touche 22 municipalités, en entier ou en partie. Ces travaux, qui constituent un investissement global de plus de 350 000 $, sont conformes au Système de classification des terres humides du Canada et au Guide d'identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional, produit par le MELCC.

La suite d'un ambitieux projet

Rappelons que ces travaux s'inscrivent dans un ambitieux projet lancé en 2009 par CIC et réalisé en collaboration avec le MELCC : celui de cartographier les milieux humides des régions habitées du sud du Québec. De nombreux intervenants ont identifié le besoin d'avoir accès à ce type de données en raison des pertes cumulées et des fortes pressions qui étaient imposées aux milieux humides de leur région. Les résultats de cette cartographie permettront notamment aux MRC d'établir ou de mettre à jour leurs plans régionaux des milieux humides et hydriques, en lien avec les exigences de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques.

Nature des travaux

La cartographie des milieux humides sera effectuée par photo-interprétation (localisation, délimitation, classification, identification des pressions) à partir des photographies aériennes et des modèles stéréoscopiques numériques les plus récents pour le territoire d'étude. Une partie des travaux de photo-interprétation sera validée par des visites sur le terrain et des survols aériens pour assurer un bon niveau de précision et de fiabilité, ainsi que pour documenter l'état des milieux humides et les pressions qui peuvent les affecter.

Partenaires financiers

Les partenaires financiers du projet sont les suivants :

le MELCC

la MRC des Collines-de-l'Outaouais

la MRC de Papineau

le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO)

le Service canadien de la faune (SCF).

Le projet bénéficie aussi des différentes initiatives qui subventionnent la conservation au Québec, dont le Plan conjoint des habitats de l'Est (PCHE) et le North American Wetlands Conservation Act (NAWCA). Par ailleurs, trois organismes de bassins versants prendront part au projet en collaboration. Il s'agit de l'Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7), du Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) et de l'Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS).

Citations

« Les milieux humides sont l'équivalent des reins de notre planète : ils filtrent et assainissent l'eau, régularisent le débit des cours d'eau et atténuent l'ampleur des sécheresses et des inondations. Ils captent et emmagasinent d'importantes quantités de carbone, ce qui permet de lutter contre les changements climatiques. Pour l'ensemble de ces raisons, les travaux de cartographie que nous poursuivons en Outaouais sont d'une importance capitale », affirme Sébastien Rioux, directeur des opérations provinciales du Québec, Canards Illimités Canada.

« Cette nouvelle alliance rappelle l'importance qu'accordent les MRC de l'Outaouais à approfondir leurs connaissances sur les milieux humides. La cartographie permettra à tous les intervenants d'orienter le développement des municipalités concernées afin de limiter les impacts sur des milieux essentiels. À juste titre, les milieux humides et hydriques jouent un rôle de premier plan dans le maintien de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques ».

Déclaration commune des préfets des MRC impliquées dans la phase 2 du projet, Benoit Lauzon (MRC de Papineau) et Marc Carrière (MRC des Collines de l'Outaouais)

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d'organisme de bienfaisance enregistré, CIC travaille en collaboration avec le gouvernement, l'industrie, des organismes à but non lucratif et des propriétaires fonciers à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement.

